Versie 4.4 van het crossplatform- en opensourceprogramma Blender is uitgekomen, een versie met extra lange ondersteuning. Deze applicatie is bedoeld voor 3d-modelling, animatie, rendering, postproduction, interactive creation en playback. Meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van Blender kan op deze pagina worden gevonden. Met dit programma zijn onder meer de korte opensource animatiefilms Elephants Dream, Big Buck Bunny, Sintel, Tears of Steel, Cosmos Laundromat en Sprite Fright gemaakt. Ook Flow, wat dit jaar onder meer een Oscar en Golden Globe voor beste animatiefilm in de wacht sleepte, is met Blender gemaakt. Uitgebreide informatie over de veranderingen en versie 4.4 zijn op deze pagina te vinden.

Improved animation workflow, better modeling, new sculpt brush, and smoother video editing, plus over 700 issues fixed.