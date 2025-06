Er is een tweede update voor versie 4.3 van Blender uitgekomen. Met dit crossplatform- en opensourceprogramma kunnen 3D-computergraphics en computeranimaties worden gemaakt. Meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van Blender kan op deze pagina worden gevonden. Met dit programma zijn onder meer de korte opensource animatiefilms Elephants Dream, Big Buck Bunny, Sintel, Tears of Steel, Cosmos Laundromat en Sprite Fright gemaakt. De belangrijkste verandering in versie 4.3 is de geheel herschreven en verbeterde Grease Pencil. In versie 4.3.2 zijn verder nog zeven verbeteringen doorgevoerd:

Blender 4.3.2 features 7 bug fixes: Blender crashing upon hitting open video editing from splash screen. (#131769)

Front Faces only creates artifacts with multress modifier. (#131880)

Grease Pencil 3 Reproject to View operator reprojects strokes to behind the camera. (#131596)

Moving GP keyframes doesn't update in the viewport. (#131299)

Set Vertex Colors Disabled in Vertex Paint Mode with Paint Mask Enabled. (#131893)

The saving in 4.3 is a lot slower then in 4.2. (#131793)

Unpacking the .blend file resulted in data loss. (#131175)