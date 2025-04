Versie 4.2 van het crossplatform- en opensourceprogramma Blender is uitgekomen, een versie met extra lange ondersteuning. Deze applicatie is bedoeld voor 3d-modelling, animatie, rendering, postproduction, interactive creation en playback. Meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van Blender kan op deze pagina worden gevonden. Met dit programma zijn onder meer de korte opensource-animatiefilms Elephants Dream, Big Buck Bunny, Sintel, Tears of Steel, Cosmos Laundromat en Sprite Fright gemaakt. De belangrijkste verandering in versie 4.2 is de geheel herschreven en verbeterde render-engine Eevee.

After over 2 years of development, the EEVEE Next project has produced a major evolution of the Blender viewport system, set to be a key feature of the upcoming 4.2 LTS release.

The EEVEE Next project was aimed at modernizing viewport rendering, address technical debt and overcome existing design limitation. The main target of the project was to improve performance and visual quality of viewport rendering, leading to a better user experience while building, animating and rendering 3D scenes.

The viewport system is now more predictable and supports a wider range of lighting and shading corner cases. A new shadow system was introduced, providing more stable and higher quality shadows, while remaining memory efficient. Other noteworthy features are a new global illumination system, unlimited lights in a scene, improved volumes rendering, motion blur and depth of field.

More detailed technical documentation is available in the Release Notes, while the functionality is described in the User Manual.