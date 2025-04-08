Mozilla heeft een update voor versie 137 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. Nieuw in deze uitgave zijn onder meer de mogelijkheid om tabbladen te groeperen, diverse verbeteringen in het gebruik van de adresbalk die het zoeken naar informatie eenvoudiger moeten maken, de mogelijkheid om HEVC-mediabestanden nu ook onder Linux af te spelen en de mogelijkheid om formulieren in pdf-bestanden te ondertekenen. In versie 137.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed an issue where folder shortcuts on Windows were incorrectly treated as files during file uploads, preventing selecting files within the target folder. (Bug 1958222)

Fixed a crash experienced by Windows users when downloading files with Qihoo 360 Total Security Antivirus software installed. (Bug 1958112)

Fixed an occasional startup crash. (Bug 1958293)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 137.0.1 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 137.0.1 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 137.0.1 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 137.0.1 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 137.0.1 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 137.0.1 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 137.0.1 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 137.0.1 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 137.0.1 voor macOS (Fries)