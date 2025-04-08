Software-update: Mozilla Firefox 137.0.1

Mozilla Firefox 2019 logo (79 pix) Mozilla heeft een update voor versie 137 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. Nieuw in deze uitgave zijn onder meer de mogelijkheid om tabbladen te groeperen, diverse verbeteringen in het gebruik van de adresbalk die het zoeken naar informatie eenvoudiger moeten maken, de mogelijkheid om HEVC-mediabestanden nu ook onder Linux af te spelen en de mogelijkheid om formulieren in pdf-bestanden te ondertekenen. In versie 137.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed
  • Fixed an issue where folder shortcuts on Windows were incorrectly treated as files during file uploads, preventing selecting files within the target folder. (Bug 1958222)
  • Fixed a crash experienced by Windows users when downloading files with Qihoo 360 Total Security Antivirus software installed. (Bug 1958112)
  • Fixed an occasional startup crash. (Bug 1958293)

De volgende downloads zijn beschikbaar:
*Mozilla Firefox 137.0.1 voor Windows (Nederlands)
*Mozilla Firefox 137.0.1 voor Linux (Nederlands)
*Mozilla Firefox 137.0.1 voor macOS (Nederlands)
*Mozilla Firefox 137.0.1 voor Windows (Engels)
*Mozilla Firefox 137.0.1 voor Linux (Engels)
*Mozilla Firefox 137.0.1 voor macOS (Engels)
*Mozilla Firefox 137.0.1 voor Windows (Fries)
*Mozilla Firefox 137.0.1 voor Linux (Fries)
*Mozilla Firefox 137.0.1 voor macOS (Fries)

Mozilla Firefox - about schem op Windows 11

Versienummer 137.0.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Website Mozilla Foundation
Download https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 08-04-2025 15:52
29 • submitter: Technomania

08-04-2025 • 15:52

29

Submitter: Technomania

Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

04-08 Mozilla Firefox 153.0.3 4
28-07 Mozilla Firefox 153.0.1 19
21-07 Mozilla Firefox 153.0 22
08-07 Mozilla Firefox 152.0.5 0
02-07 Mozilla Firefox 152.0.4 7
26-06 Mozilla Firefox 152.0.3 0
20-06 Mozilla Firefox 152.0.1 26
16-06 Mozilla Firefox 152.0 25
09-06 Mozilla Firefox 151.0.4 3
03-06 Mozilla Firefox 151.0.3 3
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Reacties (29)

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Infor40 8 april 2025 16:04
Veel crashes hier sinds 137.0 op Ubuntu met snap. Dat was niet zo bij de vorige versie.
Zidane007nl @Infor408 april 2025 19:04
Daar heb ik geen last van op Ubuntu, maar ik gebruik ook niet de snap versie, maar de deb versie. Zie Firefox .deb-pakket voor Debian-gebaseerde distributies installeren (aanbevolen) hoe je die kan installeren.
Vergeet niet eerst de snap versie te verwijderen.
Infor40 @Zidane007nl8 april 2025 19:41
Ja ik had dus geen problemen met snap maar goed als dit niet opgelost ga ik wel over inderdaad.
hoi3344 @Infor408 april 2025 23:44
ik snap er niks van. padum-tsss :+
Infor40 @hoi33449 april 2025 08:48
Sinds enige tijd heb je een soort van drie packages binnen de Linux wereld, misschien nog wel meer. Maar je hebt de default package manager (rpm/deb). Je hebt flatpak en snap. Die eerste variant werkt met gezamenlijke libraries en is veel kleiner maar is minder afgeschermd. Ook duurt het langer voordat updates gepusht kunnen worden omdat er afhankelijkheden zijn.

Bij snap en flatpak wordt er meer meegenomen gelijk al in de library / package (groter) en is het meer afgeschermd. Daardoor kunnen sneller updates gepusht worden. En dat is de winst vooral.

Ubuntu gebruikt sinds enige tijd voor FF snap. Maar goed dat werkt dus nu niet zo goed kennelijk bij deze versie getuige dat mensen met DEB geen problemen hebben (via APT).
StopEcocide @Infor408 april 2025 16:10
Ik gebruik ook Ubuntu. Nooit last gehad van crashes, tot voor kort. Dat was nieuw voor me.
Bux666 @Infor408 april 2025 16:15
Ik draai 137.0 onder Linux Mint (native package dus) en nergens last van.
thomas_n @Infor408 april 2025 16:21
Je kan Firefox rechtstreeks van Mozillas website downloaden en installeren (zie downloadlinks hierboven), dan heb je niet de snap-versie. Dat werkt prima op Ubuntu en Firefox kan daarna zelf (automatisch of handmatig) updates downloaden en installeren.
GeroldM @Infor4010 april 2025 05:23
Wat verwacht je? Het is snap. Een container vorm voor applicaties die voor geen meter werkt, maar wel heftig word gepushed door Canonical. Een handelswijze die we steeds vaker ook terugzien bij Microsoft en Apple.

Heb allang geleerd dat Snap een slecht concept is. Maar Canonical vertoont de laatste tijd wel meer nare trekjes. In 2011 was besloten dat Ubuntu Server LTS de versie van Linux zou zijn voor nieuwe uitrol van Linux computers hier. En tot aan versie 20.04 was dat een zeer bruikbare beslissing.

In versie 20.04 deed Snap zijn intrede en nu in 24.04 met ESM (beveiligings-patches achter een abonnement) laat Canonical zich niet van de beste kant zien. Ubuntu Server LTS 24.04 is daardoor wel de laatste versie, we stappen over naar Debian in deze toko.

Gebruik de normale versie van Firefox en problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Infor40 @GeroldM10 april 2025 12:04
Je zet hem wel heel zwart-wit neer zo.

Snap lost ook wel een probleem op; als concept is het juist toch mooi dat je sneller nieuwe versies ook op een LTS kunt pushen. Dat er nog fouten inzitten en het te prematuur misschien in de markt is gezet kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar juist als concept is het niet veel anders dan Flatpak toch?

Rond ESM betaal je toch voor de periode tussen 5 en 12 jaar? Als je binnen de vijf jaar updatet hoef je helemaal geen ESM af te nemen. Dat is korter dan bij Debian met gemiddeld 8 jaar (3 plus 5) maar goed er is een alternatief. Zij het dat het geld kost.
Bruin Poeper 8 april 2025 16:52
Ik denk Linux te gaan gebruiken als alternatief voor einde-Windows 10.
Kom veel reacties tegen over Ubuntu problemen met 'snap' updates. Dat schijnt je te voorzien van het nieuwste van wat een ontwikkelaar presenteert met gebruikmaking van zijn rijp/oud/groen spullen die slechts gedeeltelijk passen bij jouw Linux.

Linux mint zou ik moeten hebben. Die geeft je uitontwikkelde updates, niet het allernieuwste_met_bugs.

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 8 april 2025 16:57]

oef! @Bruin Poeper8 april 2025 17:37
Voor de overstap van Windows naar Linux zou ik Mint aanraden boven Ubuntu. Geen snap en herkenbaar voor Windows gebruikers vanwege het herkenbare start menu en de quick start knoppen. Het ziet er goed uit en het onderliggende systeem is praktisch hetzelfde als Ubuntu/Debian dus zijn er veel resources te vinden op het internet.

Of natuurlijk Arch als je sadomasochistische neigingen hebt :+
Jazco2nd
@Bruin Poeper8 april 2025 18:12
Er is vooral heel veel geschreven over Ubuntu, waardoor het lijkt dat je dat moet hebben. Ik heb bij mijn overstap ook eerst Ubuntu gepakt. Bizar hoeveel rare dingen ik tegenkwam.
Even tijdje Manjaro gebruikt en dat was al echt een verademing. Veel betere out of the box ervaring.

Inmiddels zit ik op Bluefin, van Universal Blue OS, dat is de organisatie achter Bazzite. Bazzite is misschien wel de populairste distributie onder gewone consumenten, omdat het dé gaming distro is.

Bluefin is de reguliere versie.

Beide zijn gebaseerd op Fedora Silverblue. Een soort immutable distro: net als op je iPhone of Android is het OS helemaal afgesloten: puur read only. Je kan er niks mee. Er is 1 enkele "app store" die je toegang geeft tot apps en via dat ding wordt alles automatisch (!) geupdate. Dus ook het systeem.
Je hebt dus geen ommekijk meer naar updates. En hoeft niet te hannessen. Je kan ook niet meer kloten met het OS. Net als op een iPhone of Android.

Fedora Silverblue bevat geen codecs. Die kan je zelf installeren. Maar dan lopen je updates niet meer lekker.

Universal Blue heeft met Bluefin (en Bazzite) een Silverblue variant die dat oplost en nog wat andere common sense dingen toevoegt/aanpast. Waardoor je een soort ultieme out of the box ervaring krijgt.

Daarnaast heb je specifieke versies van Bluefin voor verschillende laptop fabrikanten.

Ik zou eigenlijk alleen Linux Mint en Bluefin aanraden. De rest lekker links laten liggen. Wil je iets dat zoveel mogelijk op Windows lijkt: Mint. Wil je dat niet per se, maar wel gebruiksvriendelijk en maximaal veilig geen ouders of kinderen ofzo die het systeem vernaggelen door troep te installeren ofzo: Bluefin.
Sowieso verwacht ik dat Bluefin beter draait dan Mint op heel moderne hardware omdat het meer moderne versies van de kernel pakt
Bruin Poeper @Jazco2nd8 april 2025 19:05
Ik zou eigenlijk alleen Linux Mint en Bluefin aanraden.
Ik had nooit gehoord van Bluefin, maar heb het zojuist aangezien op youtube.
Vzv ik begrijp doen ze daar iets wat lijkt op snap, en het is 'nieuw'.
Ik wil iets stabiels, dus Linux mint.
Ik heb het bijna 10 jaar geleden ook een tijdje gebruikt.
Het oogt wat eenvoudiger dan Windows, maar het werkt.
Belangrijkste voor mij zit allemaal in Firefox, dat kan ik zó overzetten.
Ik wil later best graag weer Windows (11, of 12), maar pas als ze gestopt zijn met die voortdurende veranderingen.
zordaz @Bruin Poeper8 april 2025 22:43
Kende het ook niet. Maar gebruikt zo te zien gewoon Flatpak en idd immutable. Verder concludeer ik uit de website dat Bluefin eigenlijk alleen geschikt is voor Tweakers. Voordat je download moet je eerst kiezen welke videokaart je systeem heeft. En dan het taalgebruik...

[Reactie gewijzigd door zordaz op 9 april 2025 09:13]

Jazco2nd
@zordaz9 april 2025 09:08
Nee het is juist omdat het die keuzes biedt niet gericht op Tweakers. Anders zit je achteraf te kloten met de juiste drivers voor je device. Nu hoeft dat niet meer.

Het is een maximaal WAF out of the box experience.
zordaz @Jazco2nd9 april 2025 09:15
Een gemiddelde gebruiker weet echt niet wat voor een videokaart zijn systeem heeft. Grote kans dat ie niet eens weet wat dat is.
Jazco2nd
@zordaz9 april 2025 09:18
Die weet nieteens wat Linux is :+
Dan zal die gewoon de standaard versie downloaden. Het algemene probleem op Linux is Nvidia. Vandaar die keuze.

De populariteit van uBlue OS spins zit m in de op gamers gerichte spin Bazzite. Voor gaming is het belangrijk dat je videokaart goed werkt. Dan moet je op Linux wel een keuze maken. Of gaan klooien.
zordaz @Jazco2nd9 april 2025 09:24
Dan onderschat je veel gemiddelde gebruikers die toch een keer wat willen proberen. Overigens weet ik als Tweaker ook niet eens welke videokaart er in mijn systemen zit. Simpelweg omdat het voor mijn use-cases niet relevant is. Wat ik ermee wil zeggen: dat moeten ze bij Bluefin gewoon niet op deze manier aanpakken en presenteren.

[Reactie gewijzigd door zordaz op 9 april 2025 10:03]

Jazco2nd
@zordaz9 april 2025 09:31
Eens. Sterker nog ik zie nu pas wat je bedoeld. Kan me niet herinneren dat er zo een dropdown was. Intel/AMD was gewoon de standaard versie. Daarnaast kon je optioneel kiezen voor een versie die tijdens setup automatisch de proprietaire Nvidia download, installeert en configureert (kan je anders zelf doen, maar hoeft niet). Dat is omdat de opensource nvidia drivers op Linux niet zo best zijn.

Inderdaad, dit is een beetje rare presentatie geworden.
Jazco2nd
@Bruin Poeper9 april 2025 09:25
Je kan als je nieuwsgierig bent beter verdiepen in Fedora Silverblue.
Bluefin (en overige uBlue OS spins) is slechts een meer "ready to go" spin daarvan.
Het grote verschil met Mint is dat het immutable is en container based. Daarnaast krijg je een "App Store" ervaring zoals op je mobiel. Dat maakt het heel simpel en gebruiksvriendelijk.
DR!5EQ @Jazco2nd9 april 2025 08:28
Je claimt dat Bluefin populair is, terwijl er nog nooit iemand van heeft gehoord. Probeer je reclame te maken?
Jazco2nd
@DR!5EQ9 april 2025 09:09
Dat het in kikkerland niet bekend is, wil natuurlijk niet zeggen dat niemand ervan heeft gehoord :)
En als je Bazzite niet kent.. sja.

Tweakers is gewoon een heel erg Windows gerichte website. Dus vooral Windows users misschien.

Maar inderdaad, Bluefin zeker wel wat reclame gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 9 april 2025 09:26]

hikdaniel2 8 april 2025 22:08
Kijk ook eens naar Zorin. De free versie.
Of Elementary OS.
blackSP 9 april 2025 08:35
Manjaro, stabiel, up to date, nooit problemen, nooit een reinstall hoeven te doen op m'n huidige oversized pc uit 2020.
Bruin Poeper 9 april 2025 10:45
Jongens (meisjes?), niet zeuren over probeer dit eens, probeer dat eens.
Ik wil als Windows10 ophoudt een Linux zonder problemen hebben.
Eentje met ervaring, met reputatie, een mainstream product. Linux Mint voldoet daar aan.
Ik wil niet prutsen/spelen met daar weer alternatieven op.

Ik heb in het hippe computerverleden een luxe Commodore Amiga 1000 gekocht, met hfl 8000,- aan boeken en spullen er bij. Ik heb met het ding weinig bereikt omdat de software Amiga eigen was.
Iedereen (mainstream dus) was toen overgegaan naar IBM PC.

Ik heb toen mijn belangrijkste computerles geleerd: ga mee met de mainstream, bewandel geen zijwegen.

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 9 april 2025 10:48]

Ebbez @Bruin Poeper9 april 2025 14:05
Het grootste probleem met Linux is de manier waarop je (voornamelijk niet-vrije/niet open-source of niet populaire) software moet installeren. Als ik een mainstream OS was gaan gebruiken, had ik nu nog steeds mijn IDE handmatig moeten updaten, liep ik nog met Plasma 5 i.p.v. 6, of een of andere Gnome of zelfs nog een oudbollige X11 DE.

Het minste prutsen doe ik met een distro die bekend staat om het prutsen: Arch. Ik rice (customize) niet, ik hou niet van niche dingen, ik laat zoveel mogelijk op de defaults, het boeit me niet hoe mn desktop eruit ziet. Ik wil gewoon up-to-date software installeren of het nou vrij/open-source is of niet, en ik wil als ik een probleempje vind gewoon goede documentatie. De enige distro die daar bij mij bij past is Arch. Ik heb nu in de afgelopen 3 jaar al 15x gedistrohopped, en ik vond "mainstream" juist verschrikkelijk omdat ik dan altijd tegen problemen aanliep waar ik alleen 'documentatie' van kon vinden in fora en dergelijke.

Flatpaks zijn een mooie toevoeging om up-to-date en niet-vrije software te kunnen installeren op distros met een point-release model, maar niet geschikt voor IDE's of wanneer je programma's wil met integratie met andere programma's (Browser Librewolf moet integratie hebben met KeepassXC, zo te doen als ik het met native packages doe, maar onmogelijk met Flatpaks).

[Reactie gewijzigd door Ebbez op 9 april 2025 14:08]

GeroldM @Ebbez10 april 2025 05:47
Of het beter gaat met AppImage applicaties dan met Flatpak applicaties, dat weet ik niet want ik gebruik geen Flatpak of Snap applicaties. Occasioneel wel AppImage applicaties. Deze hebben namelijk alles aan boord om direct te werken op Red-Hat en afgeleide distro's, maar ook op alle Debian gebaseerde distros en ook op Arch gebaseerde distro's.

AppImage applicaties draaien op zo'n beetje elke Linux distro. Iets wat niet van Snap en Flatpak gezegd kan worden.
GeroldM @Bruin Poeper10 april 2025 05:40
Na mijn C64 was de Amiga 1000 mijn eerste 16-bit computer. Heb dat ding jaren gebruikt. Het enige wat onstabiel was, was de emulator die ik moest gebruiken voor OrCad. Dat werkte namelijk niet geweldig, maar voor huiswerk, bestandsbeheer op een aangekoppelde MFM hard disk, dat ging ook prima.

Zolang je die hard disk niet te hard aankeek, want dan kon je alles weer gaan 'verzilveren', zoals dat nu heet in RAID-opstellingen. Toen ook kennis gemaakt met Directory Opus v3.xx en ben daar nooit meer vanaf gestapt. Gebruik nu v13.xx op mijn PC.

Mijn echte overstap naar PC-only kwam pas laat, 2002 ofzo. Vond en vindt het Amige besturingssysteem nog steeds fijn om mee te werken. Had toen en nu ook totaal geen moeite te schakelen tussen verschillende besturingssystemen. MacOS en iOS zijn niet bepaald mijn favorieten.

De mainstream is alleen dat, de mainstream. Wat dus te vergelijken valt met lemming-gedrag, in mijn optiek. Het heeft zijn voordelen, ook een heleboel nadelen. Net zoals een lone wolf-instelling ook voordelen en nadelen heeft. Je doet er dus beter aan om te kunnen schakelen tussen mainstream en lekker je eigen gang gaan.

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