Software-update: AIDA64 7.65

AIDA64 logo (75 pix)FinalWire heeft een nieuwe versie van AIDA64 uitgebracht. Met AIDA64 kan een uitgebreid overzicht van alle in de computer aanwezige hard- en software worden verkregen. Vooral handig zijn de directe links naar de pagina's waar specifieke drivers en firmware van de diverse onderdelen kunnen worden gedownload. Daarnaast kunnen er diverse benchmarks mee worden uitgevoerd en is er uitgebreide hardwaremonitoring. AIDA64 is beschikbaar in de versies Extreme, Engineer, Business en Network Audit, en met prijzen die beginnen bij 60 euro voor een persoonlijke licentie. De changelog voor versie 7.65 ziet er als volgt uit:

New features & improvements
  • Greek localization
  • Improved support for Intel Panther Lake CPU
  • Asus Astral-RTX5000 Series GPU sensor support
  • New hot key option to reset SensorPanel position
  • Improved support for Zhaoxin KX-6000G and KX-7000 Series processors
  • MSI MEG Ai1600T PSU sensor support
  • GPU details for AMD Radeon RX 7650 GRE
  • GPU details for nVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

AIDA64

Versienummer 7.65.7400
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Website FinalWire
Download https://www.aida64.com/downloads
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 08-04-2025 07:45 3

08-04-2025 • 07:45

3

Bron: FinalWire

Update-historie

28-07 AIDA64 8.35 4
09-12 AIDA64 8.20 2
09-'25 AIDA64 8.00 6
07-'25 AIDA64 7.70 1
04-'25 AIDA64 7.65 3
02-'25 AIDA64 7.60 12
12-'24 AIDA64 7.50 12
10-'24 AIDA64 7.40 0
07-'24 AIDA64 7.35 4
05-'24 AIDA64 7.30 5
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AIDA64

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (3)

-Moderatie-faq
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Arculus 8 april 2025 09:03
Leuke update, maar de toegevoegde functies voor de nieuwe CPU's en GPU's zijn vooral interessant voor de allernieuwste hardware. De MSI PSU sensor support is welkom, maar ik mis eigenlijk wat meer innovaties op het gebied van software-optimalisatie. AIDA64 blijft handig, maar voor de meeste gebruikers is het wel een beetje overkill.
MeNTaL_TO @Arculus8 april 2025 09:57
Voor die gebruikers is er HWiNFO64, deze is geen trialware (maar gratis)
CriticalHit_NL 8 april 2025 11:50
  • Asus Astral-RTX5000 Series GPU sensor support
Dit is prettig omdat dit tot nu toe enkel via GPU Tweak III of HWMonitor Pro uitgelezen kon worden, HWiNFO64 kan dit volgens mij tot op heden ook nog niet. Het is leuk dat GPU Tweak de huidige pin-waardes toont maar je hebt dan geen zicht op de historie door te dag heen.

Voorbeeld:
https://i.imgur.com/rF6ULfn.png

Edit, voorbeeld van de sensors in de nieuwe versie van Aida64:
https://i.imgur.com/mbPgVBC.png

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 8 april 2025 12:43]


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