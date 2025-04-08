FinalWire heeft een nieuwe versie van AIDA64 uitgebracht. Met AIDA64 kan een uitgebreid overzicht van alle in de computer aanwezige hard- en software worden verkregen. Vooral handig zijn de directe links naar de pagina's waar specifieke drivers en firmware van de diverse onderdelen kunnen worden gedownload. Daarnaast kunnen er diverse benchmarks mee worden uitgevoerd en is er uitgebreide hardwaremonitoring. AIDA64 is beschikbaar in de versies Extreme, Engineer, Business en Network Audit, en met prijzen die beginnen bij 60 euro voor een persoonlijke licentie. De changelog voor versie 7.65 ziet er als volgt uit:

New features & improvements Greek localization

Improved support for Intel Panther Lake CPU

Asus Astral-RTX5000 Series GPU sensor support

New hot key option to reset SensorPanel position

Improved support for Zhaoxin KX-6000G and KX-7000 Series processors

MSI MEG Ai1600T PSU sensor support

GPU details for AMD Radeon RX 7650 GRE

GPU details for nVIDIA GeForce RTX 5060 Ti