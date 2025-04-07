Aomei heeft versie 10.8 van Partition Assistant uitgebracht. Met dit programma kunnen partities worden aangepast. Zo kunnen deze vergroot, verkleind, opgedeeld of samengevoegd worden. Ook kan de alignment worden aangepast en kan een partitie worden gekopieerd, wat handig is als er bijvoorbeeld van een harde schijf naar een ssd gemigreerd wordt. Partition Assistant is gratis, maar er is ook een Pro-uitvoering. Die maakt onder meer converteren van de indeling van mbr naar gpt voor een bootpartitie mogelijk en kan overweg met dynamische volumes. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 10.8.0 Added "Automatic Update": Now it allows to keep AOMEI Partition Assistant updated without having to re-download installation package and install manually (requires AOMEI Partition Assistant version 10.8.0 and above).

Optimized "Windows To Go Creator": Now it supports hot migration and direct ISO mounting, along with an updated ESD library for ESD installation.

Optimized "Windows To Go Creator" and "Disk Defrag": Now it is compatible well with high resolution and DPI monitor.

Fixed some known bugs.