FinalWire heeft een nieuwe versie van AIDA64 uitgebracht. Met AIDA64 kan een uitgebreid overzicht van alle in de computer aanwezige hard- en software worden verkregen. Vooral handig zijn de directe links naar de pagina's waar specifieke drivers en firmware van de diverse onderdelen kunnen worden gedownload. Daarnaast kunnen er diverse benchmarks mee worden uitgevoerd en is er uitgebreide hardwaremonitoring. AIDA64 is beschikbaar in de versies Extreme, Engineer, Business en Network Audit, en met prijzen die beginnen bij 60 euro voor een persoonlijke licentie. De changelog voor versie 7.60 ziet er als volgt uit:

New features & improvements Green and purple dark themes

Asus ROG Ryujin III Series LCD support

Turing (Turzx) LCD support

Enhanced support for B840, B850 and B860 chipset motherboards

Corsair HX1200i 2023 PSU sensor support

Kernel driver security improvements

Improved support for Intel Arrow Lake-H and Arrow Lake-U processors

GPU details for AMD Radeon RX 9070 and Radeon RX 9070 XT

GPU details for nVIDIA GeForce RTX 5000 Series

Discontinued support for Windows 95, 98, Me