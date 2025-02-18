Software-update: AIDA64 7.60

AIDA64 logo (75 pix)FinalWire heeft een nieuwe versie van AIDA64 uitgebracht. Met AIDA64 kan een uitgebreid overzicht van alle in de computer aanwezige hard- en software worden verkregen. Vooral handig zijn de directe links naar de pagina's waar specifieke drivers en firmware van de diverse onderdelen kunnen worden gedownload. Daarnaast kunnen er diverse benchmarks mee worden uitgevoerd en is er uitgebreide hardwaremonitoring. AIDA64 is beschikbaar in de versies Extreme, Engineer, Business en Network Audit, en met prijzen die beginnen bij 60 euro voor een persoonlijke licentie. De changelog voor versie 7.60 ziet er als volgt uit:

New features & improvements
  • Green and purple dark themes
  • Asus ROG Ryujin III Series LCD support
  • Turing (Turzx) LCD support
  • Enhanced support for B840, B850 and B860 chipset motherboards
  • Corsair HX1200i 2023 PSU sensor support
  • Kernel driver security improvements
  • Improved support for Intel Arrow Lake-H and Arrow Lake-U processors
  • GPU details for AMD Radeon RX 9070 and Radeon RX 9070 XT
  • GPU details for nVIDIA GeForce RTX 5000 Series
  • Discontinued support for Windows 95, 98, Me

AIDA64

Versienummer 7.60.7300
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Website FinalWire
Download https://www.aida64.com/downloads
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 18-02-2025 09:00 12

18-02-2025 • 09:00

12

Bron: FinalWire

Update-historie

09-12 AIDA64 8.20 2
09-'25 AIDA64 8.00 6
07-'25 AIDA64 7.70 1
04-'25 AIDA64 7.65 3
02-'25 AIDA64 7.60 12
12-'24 AIDA64 7.50 12
10-'24 AIDA64 7.40 0
07-'24 AIDA64 7.35 4
05-'24 AIDA64 7.30 5
03-'24 AIDA64 7.20 3
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AIDA64

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (12)

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Grunn2003 18 februari 2025 09:03
Is dit een betaald programma of iets zoiets gratis? Mag graag me pc updaten , Maar snap zelf eerlijk gezegt niet echt meer wat ik erin heb zitten en ja ben niet zo helder meer als paar jaar geleden.
Primal @Grunn200318 februari 2025 09:26
Onderaan het artikel staat wat informatie eindigend met het licentietype waarbij staat dat het betaald is.
Grunn2003 @Primal19 februari 2025 14:09
Dankje ik las weer eens tesnel . mijn excusses hiervoor.
Primal @Grunn200319 februari 2025 18:50
Geen probleem!
MrDucky @Grunn200318 februari 2025 09:42
Er zijn andere gratis programma's om je specs te bekijken. Met CPU-Z en GPU-Z kan je de meeste informatie wel vinden. Mocht je daar niet genoeg aan hebben heb je nog programma's als HWiNFO of Speccy.
Grunn2003 @MrDucky19 februari 2025 14:10
Top dank je wel. Gaat me puur om de namen zodat ik daar updates via google kan vinden.
Kenny.B 18 februari 2025 09:36
Het programma is dubbel te gebruiken.
je kan het gratis downloaden en installeren.
je kan dan ook hardware uitlezen.
andere zaken zoals benchmarks of sensor panelen zijn wel achter de betaal muur. maar dat zal in jou geval niet van toepassing zijn.
Grunn2003 @Kenny.B19 februari 2025 14:11
top dank je wel. Ga het zo meteen proberen .
CriticalHit_NL 18 februari 2025 09:42
Hopelijk werken nu de GPGPU benchmarks op de RTX 5090 want dat was blijkbaar nog niet ondersteund.
Edit: Nope nog niet.

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 18 februari 2025 09:47]

Jacco011 18 februari 2025 09:44
Vroeger veel gebruikt, echter nu alleen nog HWiNFO en OCCT
recyclebin 18 februari 2025 10:08
Discontinued support for Windows 95, 98, Me
Wow, ik denk dat het wel gezegd mag worden dat het knap is dat een stuk software nog zo lang deze toch wel ancient besturingssystemen ondersteunde. Ik denk dat het praktische nut voor deze OSes al niet meer relevant is.
matthys70 18 februari 2025 10:20
Ik heb het programma in combinatie met een LCD schermpje. Maar mijn ervaring is toch wat gemixed, vaak stuk na een Windows update, en de licentie is voor 3 PC's (je kunt er dus niet één kopen voor 1 PC)...

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