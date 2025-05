Microsoft, Mozilla fiksen vijf jaar oude Defender-bug die cpu-verbruik verhoogde

Microsoft heeft samen met Mozilla een bug in Windows Defender gerepareerd die ervoor kon zorgen dat Firefox voor een abnormaal hoog cpu-verbruik zorgde. Opvallend aan de bug was dat die al vijf jaar geleden werd aangedragen voor Windows 10.

De bug werd al in mei 2018 aangedragen in Mozilla's bugtracker Bugzilla. Daar werd het probleem benoemd voor toen nog Windows 10. De bug zorgde volgens de melder in sommige gevallen voor een hoog cpu-verbruik als Firefox werd geopend. Dat bleek door Windows Defender te komen.

Vorige maand ontdekten programmeurs bij Mozilla de oorzaak van het probleem. Dat lag in de Antimalware Service Executable van Windows Defender, die als Msmpeng.exe wordt uitgevoerd. Die executable spreekt het Event Tracing for Windows aan. Daardoor werden er tijdens het gebruik van Defender een hoog aantal VirtualProtect-calls aangemaakt waardoor het cpu-verbruik door het dak schoot. Dat zou veel vaker voorkomen dan bij Edge, Chrome en andere browsers. Mozilla wist de bug deels te mitigeren door JIT uit te schakelen in de browser, maar ging ook met Microsoft in gesprek om het probleem te repareren omdat dat uiteindelijk in Defender leek te zitten.

Microsoft heeft het probleem inmiddels opgelost. Vorige week werd dat in de engine van Defender bijgewerkt naar versie 1.1.20200.4 en inmiddels is dat in Platform-versie 4.18.2302.x ook gebeurd. Bij dat laatste wordt de detectie ook uitgerold naar tools zoals Defender Firewall, ATP of Endpoint. De fix werkt voor alle versies van Windows, dus niet alleen 11 maar ook 10 en zelfs 7 en 8.1.