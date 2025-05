Google stopt ondersteuning van slimme schermen van Lenovo, JBL en LG

Google stopt met de ondersteuning voor verschillende smartdisplayapparaten zoals die van Lenovo, LG en JBL. Dat heeft te maken met het feit dat het bedrijf de ondersteuning voor Android Things terugschroeft, het OS dat ooit voor iot-apparaten was bedoeld.

Google stopt met updates voor de Lenovo Smart Displays van 7, 8 en 10 inch, de JBL Link View en de LG Xboom AI ThinQ WK9. Dat zijn drie van de populairste smart displays, een soort tablets die konden worden gebruikt om bijvoorbeeld te videobellen. Google schrijft in een update op een supportpagina dat het per direct geen software-updates meer uitbrengt voor die apparaten. Die zijn nog wel te gebruiken, maar Google waarschuwt dat 'de kwaliteit van videogesprekken en vergaderingen achteruit kan gaan'. Ook zijn de apparaten dan waarschijnlijk niet meer veilig om te gebruiken, want als er kwetsbaarheden in worden gevonden, worden die niet meer gerepareerd.

De smart displays draaien op Googles besturingssysteem voor internet-of-thingsapparaten, Android Things. Dat begon in 2015 onder de naam Brillo en was bedoeld om iot aan te sturen, maar het OS is nooit populair geworden. In 2020 stopte Google al deels met het platform, maar het ging dan om de console waar gebruikers zelf projecten maakten. Sinds 2019 richtte Google het OS al op slimme speakers, waarvan er nog een aantal in omloop waren.

Verschillende andere slimme schermen blijven wel nog werken. Apparaten zoals de Lenovo Smart Clock draaien op andere besturingssystemen. Daarnaast heeft Google zijn eigen Nest Hub nog.