Apple brengt opnieuw zerodaybugfix uit voor iOS 15 voor oudere iPhones

Apple heeft een versie van iOS 15 uitgebracht voor oudere iPhones waarin twee kwetsbaarheden worden gerepareerd die werden uitgebuit. De details ontbreken, maar het is de tweede keer in korte tijd dat het bedrijf een dergelijke update uitbrengt. Ook iPadOS is gerepareerd.

Het gaat om iOS en iPadOS 15.7.5. In die update voor de mobiele besturingssystemen worden alleen twee kwetsbaarheden gerepareerd. Die werden beide in de praktijk misbruikt, schrijft Apple, maar zoals gewoonlijk geeft het bedrijf daar geen details over. Beide bugs zijn aangedragen door onderzoekers van Googles Threat Analysis Group en een beveiligingsonderzoeker van Amnesty International. Vooral dat laatste is interessant; het kan er mogelijk op duiden dat er malware werd verspreid tegen bijvoorbeeld mensenrechtenactivisten, al is dat speculatie.

De twee bugs zijn CVE-2023-28205 en CVE-2023-28206. Die eerste is een bug in WebKit, de engine van Safari. Die maakte het mogelijk om via een phishingwebsite code uit te voeren door een use after free te misbruiken via een bug in het geheugen. De tweede is een out-of-boundswritebug in IOSurfaceAccelerator. Daarmee was het mogelijk voor een app om code op kernelniveau uit te voeren.

De bugs zijn gerepareerd voor telefoons die de update naar het nieuwere iOS 16 niet kunnen krijgen. Dat zijn de iPhone 6s, de iPhone 7 en de iPhone SE. Voor de iPad zijn de iPad Air 2 en de iPad mini gerepareerd, net als de iPod Touch. Daarnaast is de bug gerepareerd in iOS 16.4.1 en in macOS-versies Monterey, Big Sur 11.7.6 en Ventura 13.3.1.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Apple een dergelijke securityupdate uitbrengt voor oudere modellen van de iPhone en iPad. Eind maart kwamen iOS en iPadOS 15.7.4 al uit waarin ook meerdere kwetsbaarheden, waaronder een zeroday, werden gefikst.