Apple brengt securityupdate uit voor iPhones die iOS 16 niet kunnen krijgen

Apple heeft een iOS- en iPadOS 15-update uitgebracht voor oudere telefoons en tablets. Daarin wordt een zeroday gerepareerd in WebKit. De update is voor apparaten die niet kunnen worden bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Apple heeft update iOS en iPadOS 15.7.4 uitgebracht. Dat is een beveiligingsupdate van het besturingssysteem, die tegelijk met iOS 16.4 wordt uitgebracht. In iOS 15.7.4 worden meerdere kwetsbaarheden gerepareerd, waarmee onder andere contacten konden worden afgelezen via de toegankelijkheidsfuncties of waarmee een app code op kernelniveau kon uitvoeren. In totaal zijn zestien kwetsbaarheden gerepareerd.

Een van de kwetsbaarheden is een zeroday. Het gaat om CVE-2023-23529. Dat is een type confusion-bug in WebKit. Een aanvaller kan met die bug via een phishingpagina code uitvoeren op een iPhone. Apple zegt dat de bug in de praktijk werd misbruikt, maar het bedrijf geeft daar zoals gewoonlijk geen details over.

De update voor iOS 15 is voornamelijk bedoeld voor iPhones en iPads die niet kunnen worden bijgewerkt naar iOS 16 en daarom op het oude OS moeten blijven. Dat zijn de volgende modellen: