Apple patcht Safari-bug die internetactiviteit gebruikers kon blootleggen

Apple heeft iOS 15.3 en iPadOS 15.3 uitgebracht. Deze update bevat verschillende bugfixes en beveiligingspatches, waaronder een oplossing voor een bug in de Safari 15-webbrowser. Daarmee konden websites de internetactiviteit van de gebruiker volgen.

Apple schrijft in zijn patchnotes dat iOS en iPadOS 15.3 'probleemoplossingen en beveiligingsupdates' bevat. Op zijn website meldt het bedrijf dat de update onder meer vier verschillende kwetsbaarheden in de WebKit-browserengine oplost. Daaronder valt de eerdergenoemde bug in Safari 15. Die bug betrof een kwetsbaarheid in de WebKit-implementatie van de IndexedDB-api, waardoor elke website de internetactiviteit van een gebruiker kon volgen en de unieke Google-gebruikers-id verkrijgen. WebKit wordt gebruikt door Safari en alle andere webbrowsers die op iOS beschikbaar zijn.

Verder worden verschillende kwetsbaarheden in ColorSync, iCloud, IOMobileFrameBuffer en de iOS-kernel opgelost. Het lijkt er niet op dat de update verder nieuwe features bevat. Vorige maand bracht Apple iOS 15.2 uit, die onder andere de App Privacy Report en een digitale-erfenisfunctie toevoegde aan het mobiele OS. Later volgde iOS 15.2.1, waarin een HomeKit-kwetsbaarheid werd gedicht. Gebruikers kunnen iOS 15.3 en iPadOS 15.3 installeren via de instellingen, onder 'algemeen' en 'software-update'.