MacRumors: Apples TrueDepth-cameramodule wordt eenvoudiger te vervangen

Erkende Apple-technici zullen binnenkort de TrueDepth-cameramodule van een iPhone eenvoudiger kunnen vervangen dankzij een nieuw reserveonderdeel. Dat meldt MacRumors. Wanneer het nieuwe onderdeel in gebruik wordt genomen, is nog niet duidelijk.

Het nieuwe reserveonderdeel bevat, volgens de memo die MacRumors kon inkijken, alle FaceID- en overige cameraonderdelen die het systeem nodig heeft. Apple hoopt volgens MacRumors op die manier minder iPhone-toestellen volledig te moeten omwisselen als er een defect is vastgesteld in de TrueDepth-cameramodule.

Wanneer het nieuwe reserveonderdeel precies in gebruik wordt genomen, is niet duidelijk. MacRumors schrijft dat de Apple-technici die werkzaam zijn in Apple-winkels of in door Apple erkende hersteldiensten, binnenkort toegang krijgen tot het onderdeel. Zij kunnen dan ook diagnostische tools gebruiken om na te gaan of het nieuwe onderdeel daadwerkelijk te gebruiken valt bij een defect van het TrueDepth-camerasysteem.

Apple introduceerde het TrueDepth-camerasysteem in 2017 samen met de voorstelling van de iPhone X. Dit camerasysteem bevat een infraroodcamera, nabijheidssensor, floodlight voor de verspreiding van infraroodlicht, frontcamera en dotprojector. Met behulp van software is het camerasysteem in staat om diepte te herkennen in het beeld en dat in kaart te brengen. Hierdoor is gezichtsherkenning als FaceID mogelijk.