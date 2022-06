Day-one-patch voor Elden Ring verbetert controls en stabiliteit

From Software heeft een day-one-patch voor Elden Ring uitgebracht. Deze update moet volgens de ontwikkelaar de stabiliteit van de game verbeteren. Ook worden de player controls 'verbeterd', maar wat dat precies inhoudt wordt niet vermeld.

Uitgever Bandai Namco schrijft in de patchnotes van update 1.02 dat de update 'vanaf nu' wordt uitgerold. Het spel verschijnt vannacht pas voor de pc, PlayStation en Xbox-consoles, maar daarmee is de update mogelijk al beschikbaar voor mensen die de digitale versie vooruit hebben besteld en alvast hebben geïnstalleerd. Gebruikers worden aangeraden om de update te installeren voordat ze het spel spelen.

De update lost onder meer framedrops op die onder bepaalde omstandigheden konden voorkomen. Daarnaast wordt de achtergrondmuziek en tekst in het spel aangepast. De ontwikkelaar spreekt ook over balansverbeteringen en bugfixes voor gebeurtenissen omtrent npc's. Daarnaast wordt een bug opgelost waardoor de draadloze Xbox-headset van Microsoft niet goed werkte in combinatie met de game. Raytracing wordt op een later moment nog toegevoegd aan de game, meldt From Software.

Elden Ring is de nieuwe game van From Software, de studio achter de Dark Souls-trilogie, Bloodborne en Sekiro: Shadows Die Twice. Elden Ring betreft een fantasy-rpg die werd gemaakt in samenwerking met George R.R. Martin, bekend van de boekenserie A Song of Ice and Fire. De eerste reviews van de game verschenen gisteren en het spel wordt vrijwel unaniem goed ontvangen door critici. Op Metacritic haalt de game een score van 95 of 97, afhankelijk van het geteste platform. Op OpenCritic haalt de game een score van 96. Elden Ring komt 25 februari om middernacht uit in Nederland en België.