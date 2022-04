Bandai Namco schakelt multiplayer Dark Souls-games op pc uit wegens rce-exploit

Het lijkt erop dat er een remote code execution-kwetsbaarheid is gevonden in Dark Souls III voor Windows. De hacker in kwestie heeft hem gedemonstreerd in een stream, Bandai Namco heeft de multiplayer in meerdere Souls-games uitgezet en modders zijn al met een patch gekomen.

Bandai Namco laat weten van het afschakelen van de multiplayer in Dark Souls Remastered, Dark Souls II en Dark Souls III in een tweet. Hoewel de demonstratie plaatsvond in Dark Souls III, zeggen de makers van een onofficiële anti-cheat voor die game dat voorgangers ook kwetsbaar zijn, wat Bandai Namco in ieder geval ook niet uitsluit, gezien de downtime bij meerdere games.

De demonstratie van de exploit vond plaats tijdens een uitzending van Twitch-streamer The__Grim__Sleeper. Zijn game crasht, waarna zijn streamingsoftware een overlay toont om de inhoud van zijn desktop af te schermen. Hij beschrijft dat er een PowerShell-venster is geopend en in de audio van de stream is te horen dat de text to speech engine van Windows een boodschap voorleest.

Volgens Redditgebruiker Jonientz is Blue Sentinel, de anticheatsoftware voor de game gemaakt door de community, inmiddels bijgewerkt om de kwetsbaarheid te dichten. Blue Sentinel dicht meerdere beveiligingsgaten in de game, inclusief vulnerabilities die al jaren geleden gemeld zijn bij Bandai Namco en FromSoftware. Volgens de community zijn Bandai Namco en FromSoftware niet actief in het dichten van dit soort gaten.

YouTuber Ratatoskr sprak met de ontwikkelaar van Blue Sentinel. Die zou in contact staan met de ontdekker van de kwetsbaarheid en deze persoon zou de details niet verder verspreiden. Deze persoon wil wel dat FromSoftware en Bandai Namco iets doen aan de kwetsbaarheden, maar omdat dat tot op heden niet is gebeurd, treedt hij op deze manier naar buiten. De Blue Sentinel-ontwikkelaar meldt verder dat Dark Souls Remastered, Dark Souls II, Dark Souls III en Elden Ring kwetsbaar zouden zijn. Dit zou komen omdat FromSoftware de netwerkarchitectuur voor zijn games niet of nauwelijks bijwerkt tussen de games in.

Met een remote code exectution heeft de aanvaller in feite dezelfde rechten binnen het systeem als de applicatie die uitgebuit wordt. Dark Souls III draait niet met administratorsrechten, wat de schade enigszins beperkt. Echter, het is wel mogelijk om na het exploiteren van Dark Souls III een andere kwetsbaarheid uit te buiten, inclusief een die normaal gesproken alleen met lokale toegang tot de pc uitvoerbaar is. Met die daisy chaining wordt het risico van een dergelijke kwetsbaarheid onmiddelijk veel groter.

The Verge heeft contact gezocht met Bandai Namco voor verder commentaar, maar hoorde niet op tijd van ze. Elden Ring, de volgende game van FromSoftware, heeft zijn release op 25 februari, over iets meer dan een maand.

