Dark Souls: Remastered-pc-multiplayer werkt weer na ruim 9 maanden offline

De pc-versie van Dark Souls: Remastered heeft weer een werkende multiplayer. Ontwikkelaar FromSoftware schakelde deze in januari uit vanwege een gevonden rce-kwetsbaarheid in Dark Souls III. De originele Prepare to Die-versie krijgt geen multiplayer meer.

FromSoftware meldt op Twitter dat alle online functies van de pc-versie van Dark Souls: Remastered weer werken en bedankt spelers voor alle geduld en ondersteuning. Alleen de originele Dark Souls: Prepare to Die-versie en de reguliere Dark Souls II hebben nog geen multiplayer meer. De Prepare to Die-versie krijgt geen online functies meer, aan de tweede game wordt nog gewerkt.

Uitgever Bandai Namco schakelde de online functies van de pc-versie van Dark Souls-games in januari uit, nadat een hacker in een stream een remote code execution-kwetsbaarheid aantoonde. FromSoftware gaf een maand later aan dat de servers tot na de release van Elden Ring offline zouden blijven, maar dat de oorzaak van het probleem wel bekend was en er aan een oplossing werd gewerkt. Elden Ring verscheen eind februari.

De servers van Dark Souls III gingen in augustus weer online, twee maanden later volgde Dark Souls II: Scholar of the First Sin. De in 2012 uitgebrachte Dark Souls: Prepare to Die krijgt geen online ondersteuning meer, omdat het systeem van die game te verouderd zou zijn.