Pc-versie Dark Souls uit 2012 krijgt geen online-ondersteuning meer

De pc-versie van Dark Souls: Prepare to Die Edition uit 2012 krijgt geen online-ondersteuning meer. Ondertussen probeert FromSoftware om de multiplayerfuncties voor de pc-versie Dark Souls: Remastered weer beschikbaar te maken.

In een tweet verklaart de ontwikkelaar dat het niet gelukt is om de pc-servers van Dark Souls: Prepare to Die Edition online te krijgen doordat 'het systeem verouderd is'. Het is wel gelukt om de onlinefuncties van de pc-versie van Dark Souls II: Scholar of the First Sin weer beschikbaar te maken. Aan de servers van Dark Souls: Remastered en de basisversie van Dark Souls II wordt nog steeds gewerkt.

De pc-servers voor Dark Souls, Dark Souls: Remastered, Dark Souls II en Dark Souls III gingen offline in januari. Een hacker had namelijk een remote code execution-kwetsbaarheid gevonden in Dark Souls III en demonstreerde die in de livestream van iemand anders. Vanwege de geringe onderlinge verschillen tussen de multiplayerarchitecturen van de games, zette FromSoft alles offline totdat een fix klaar is. In augustus kwamen de multiplayerfuncties voor Dark Souls III weer beschikbaar.