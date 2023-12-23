FromSoft trekt op 31 maart stekker uit PS3- en Xbox 360-servers Dark Souls II

Het probleem zit zich in de intellectuele eigendomsrechten. Wanneer je een spel koopt, koop je als ware een licentie om de software te mogen gebruiken. Nou is dit geen probleem, en de rechten van de software zouden ten alle tijden van het bedrijf moeten blijven.
Alleen waar ik wel een problemen mee heb, is dat het te makkelijk is om een gebruikers licentie in te trekken. Dit zou alleen mogelijk moeten zijn als je de overeenkomsten verbreekt.
Niet wanneer de ontwikkelaar of uitgever geen zin meer heeft, gewoon de stekker eruit trekken. Er zou ook een regel moeten komen dat wanneer je een gebruikers licentie koopt, ook een aanatl X jaar support moet krijgen, zolang jij de overeenkomsten niet verbreekt.
Als de servers te duur zijn, dan maar dedicated of peer two peer verbinding.
Helaas wordt dit nu gewoon misbruikt. Zoals ik al zei, vandaag kan ik een game uitbrengen en volgende maand offline gooien zonder enige probleem. Er zijn nu veel ontwikkelaars en uitgevers die dit misbruiken.
Wanneer een spel slecht wordt ontvangen, moet je deze problemen oplossen. Helaas luisteren veel ontwikkelaars en uitgevers niet meer naar de feedback van hun klanten.
Games voelen tegenwoordig meer aan als een "cash grab" dan iets anders. Waardeloze kwaliteit, weinig content updates en dan maar offline gooien.
Ik neem geen genoegen met een waarschuwing op een doosje of op een product pagina. Het lijkt erop dat we het hierdoor maar moeten accepteren dat het nu allemaal wordt misbruikt.
Met Dark Souls 2 op de oude consoles, kan ik nog enigszins begrijpen. Maar games die nog geen X aantal jaar oud zijn, niet.
No man's Sky laat zien hoe het moet. Veel ontwikkelaars en uitgevers hadden allang al het spel afgeschreven en offline gegooid. CDPR tel ik even niet mee, want hun spellen zijn altijd offline speelbaar. Hulde voor geen "always online" games.
[Reactie gewijzigd door CyberToon op 22 juli 2024 23:21]