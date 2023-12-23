FromSoft trekt op 31 maart stekker uit PS3- en Xbox 360-servers Dark Souls II

From Software trekt op 31 maart 2024 de stekkers uit de Dark Souls II-servers voor PlayStation 3 en Xbox 360. De Japanse gameontwikkelaar meldt dat die servers stilaan versleten zijn.

From Software schrijft op zijn website dat de online functies van de game na 31 maart 2024 niet meer zullen werken, maar dat het wel nog steeds mogelijk zal zijn om de PS3- en Xbox 360-versie van het spel offline te spelen. Spelers die online willen blijven gamen, worden naar een versie van het spel verwezen die op een recentere console of op een pc draait.

Dark Souls II kwam in 2014 uit voor Windows, PlayStation 3 en Xbox 360. In 2015 kwam een geremasterde versie van het spel uit die ook op PlayStation 4, Xbox One en pc te spelen was: Dark Souls II: Scholar of the First Sin. Tweakers schreef kort na release een review over de game en noemde het een "frustrerend meesterwerk".