FromSoft trekt op 31 maart stekker uit PS3- en Xbox 360-servers Dark Souls II

From Software trekt op 31 maart 2024 de stekkers uit de Dark Souls II-servers voor PlayStation 3 en Xbox 360. De Japanse gameontwikkelaar meldt dat die servers stilaan versleten zijn.

From Software schrijft op zijn website dat de online functies van de game na 31 maart 2024 niet meer zullen werken, maar dat het wel nog steeds mogelijk zal zijn om de PS3- en Xbox 360-versie van het spel offline te spelen. Spelers die online willen blijven gamen, worden naar een versie van het spel verwezen die op een recentere console of op een pc draait.

Dark Souls II kwam in 2014 uit voor Windows, PlayStation 3 en Xbox 360. In 2015 kwam een geremasterde versie van het spel uit die ook op PlayStation 4, Xbox One en pc te spelen was: Dark Souls II: Scholar of the First Sin. Tweakers schreef kort na release een review over de game en noemde het een "frustrerend meesterwerk".

Dark Souls II
Dark Souls II

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 23-12-2023 12:57 62

23-12-2023 • 12:57

62

Lees meer

Dark Souls II: Scholar of the First Sin

vanaf € 18,76

Alles over dit product

Microsoft haalt Xbox 360 Store permanent offline
Microsoft haalt Xbox 360 Store permanent offline Nieuws van 29 juli 2024
Mogelijke verwijzing naar release Elden Ring-dlc gespot op winkelpagina
Mogelijke verwijzing naar release Elden Ring-dlc gespot op winkelpagina Nieuws van 15 december 2023
Elden Ring krijgt raytracingupdate op pc en huidige generatie consoles
Elden Ring krijgt raytracingupdate op pc en huidige generatie consoles Nieuws van 23 maart 2023
FromSoftware bevestigt dat het werkt aan dlc voor Elden Ring
FromSoftware bevestigt dat het werkt aan dlc voor Elden Ring Nieuws van 28 februari 2023
Elden Ring is twintig miljoen keer verkocht
Elden Ring is twintig miljoen keer verkocht Nieuws van 22 februari 2023
Soulslike-game Lies of P verschijnt in augustus voor consoles en pc
Soulslike-game Lies of P verschijnt in augustus voor consoles en pc Nieuws van 20 februari 2023
Dark Souls: Remastered-pc-multiplayer werkt weer na ruim 9 maanden offline
Dark Souls: Remastered-pc-multiplayer werkt weer na ruim 9 maanden offline Nieuws van 10 november 2022
Pc-versie Dark Souls uit 2012 krijgt geen online-ondersteuning meer
Pc-versie Dark Souls uit 2012 krijgt geen online-ondersteuning meer Nieuws van 25 oktober 2022
Onlinediensten Dark Souls III op pc waren opnieuw enkele dagen offline
Onlinediensten Dark Souls III op pc waren opnieuw enkele dagen offline Nieuws van 26 september 2022
Meer producten en artikelen
Games From Software Dark souls

Reacties (62)

-Moderatie-faq
62
61
17
0
0
38
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Bjorn89 23 december 2023 13:12
Ik vind dat als een developer support dropped na X jaren, ze de consument verplicht de mogelijkheid moeten geven om dit soort zaken zelf de faciliteren.

Zo zou ik graag met vrienden b.v UT99 spelen, maar kwan erachter dat de game eigenlijk online alleen nog via Hamachi te spelen is(nep-lan).

En dit is niet het eerste spel, voornamelijk de live service games doen hier hard aan mee.
CyberToon
@Bjorn8923 december 2023 13:15
Dat niet alleen, tegenwoordig is het een trend aan het worden om games offline te gooien binnen een aantal maanden na release.

Zo gouw de ontwikkelaar of uitgever niet blij is met de cijfers die ze genereren, gooien ze het spel maar offline. Niet de problemen oplossen? Nah, we gooien het gewoon offline. Zo kan je games dus niet meer spelen, ookal heb je een gebruikers licentie gekocht. Heerlijk dat "always online" games.

Hoe heette dat spel ook alweer dat één maand na release niet meer te spelen was? Ik ben ondertussen ook al een founder account kwijtgeraakt op Black Desert. Hebben gewoon mijn account verwijderd. Ze hebben eenmalig een mail gestuurd dat ze van uitgever zijn veranderd. Net alsof ik alle mails, elke seconde lees.

Maargoed, ontwikkelaars en uitgevers hebben tegenwoordig te veel vrijheid in het doen en laten. Ik kan vandaag een game uitbrengen met "always online" en dan volgende maand gewoon lekker offline gooien.

The Cycle: Frontiers, had een goede community. Kregen de problemen met hackers niet opgelost, dus maar offline gooien. +1 voor de hackers/cheaters alweer, hebben hun doel bereikt. Geen dedicated servers uitbrengen? Nahh, gewoon volledig offline gegooid.

Ik vind ongeacht de tijd, dat een spel altijd volledig speelbaar moet zijn. Als een ontwikkelaar de support stopt, moeten ze dedicated servers uitbrengen. Helaas is dit een stuk moeilijker op de console.

EDIT: De game die ik zocht, heette Babylon's Fall. 60 euro in aanschaf, maand later offline niet meer speelbaar.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 22 juli 2024 23:21]

SHiNeye @CyberToon23 december 2023 13:23
Dat niet alleen, tegenwoordig is het een trend aan het worden om games offline te gooien binnen een aantal maanden na release.
Ik kan me hooguit The Day Before bedenken, met welke games is dit nog meer gebeurt dan?
CyberToon
@SHiNeye23 december 2023 13:32
Babylon's Fall van Square Enix. Daarnaast zijn er nog meerdere spellen offline gegaan binnen een aantal maanden na release. Denk hierbij ook aan The Cycle: Frontier.

Second Extinction wat nog in early access is gaat offline. Vampire: The Masquerade - Bloodhunt wat ook nog niet zo lang uit is, gaat ook offline.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 22 juli 2024 23:21]

Memori @SHiNeye23 december 2023 15:27
World's Adrift. En vervolgens een gemodificeerde versie van hetzelfde spel even later uitbrengen als Lost Skies. Bossa Games moet eigenlijk verplicht iedereen die World's Adrift heeft aangeschaft een kopie van Lost Skies geven.

[Reactie gewijzigd door Memori op 22 juli 2024 23:21]

RefriedNoodle @CyberToon23 december 2023 13:40
EDIT: De game die ik zocht, heette Babylon's Fall. 60 euro in aanschaf, maand later offline niet meer speelbaar.
Daar noem je ook wel even een exceptioneel slecht ontvangen titel. Bij launch niet meer dan 1200 spelers online, daarna is het alleen maar bergaf gegaan, tot het aantal actieve spelers onder de 10 zat. Het is het op 2 na slechtste spel van 2022, volgens Metacritic.

Je hebt ergens wel een punt, maar je kunt ook gewoon niet alles in de lucht houden, en ik vind het ook niet realistisch om van developers te eisen dat ze hun IP (in de vorm van servercode) vrij moeten geven. Je weet van te voren dat een online component ooit ophoudt, dat staat er bij Steam in ieder geval netjes bij en op de doosjes staat het ook. Je weet wat je koopt.

In het geval van Dark Souls II hebben we het wel over een goed spel, maar we zijn nu 10 jaar en 2 consolegeneraties verder.
CyberToon
@RefriedNoodle23 december 2023 14:39
Het probleem zit zich in de intellectuele eigendomsrechten. Wanneer je een spel koopt, koop je als ware een licentie om de software te mogen gebruiken. Nou is dit geen probleem, en de rechten van de software zouden ten alle tijden van het bedrijf moeten blijven.

Alleen waar ik wel een problemen mee heb, is dat het te makkelijk is om een gebruikers licentie in te trekken. Dit zou alleen mogelijk moeten zijn als je de overeenkomsten verbreekt.

Niet wanneer de ontwikkelaar of uitgever geen zin meer heeft, gewoon de stekker eruit trekken. Er zou ook een regel moeten komen dat wanneer je een gebruikers licentie koopt, ook een aanatl X jaar support moet krijgen, zolang jij de overeenkomsten niet verbreekt.

Als de servers te duur zijn, dan maar dedicated of peer two peer verbinding.

Helaas wordt dit nu gewoon misbruikt. Zoals ik al zei, vandaag kan ik een game uitbrengen en volgende maand offline gooien zonder enige probleem. Er zijn nu veel ontwikkelaars en uitgevers die dit misbruiken.

Wanneer een spel slecht wordt ontvangen, moet je deze problemen oplossen. Helaas luisteren veel ontwikkelaars en uitgevers niet meer naar de feedback van hun klanten.

Games voelen tegenwoordig meer aan als een "cash grab" dan iets anders. Waardeloze kwaliteit, weinig content updates en dan maar offline gooien.

Ik neem geen genoegen met een waarschuwing op een doosje of op een product pagina. Het lijkt erop dat we het hierdoor maar moeten accepteren dat het nu allemaal wordt misbruikt.

Met Dark Souls 2 op de oude consoles, kan ik nog enigszins begrijpen. Maar games die nog geen X aantal jaar oud zijn, niet.

No man's Sky laat zien hoe het moet. Veel ontwikkelaars en uitgevers hadden allang al het spel afgeschreven en offline gegooid. CDPR tel ik even niet mee, want hun spellen zijn altijd offline speelbaar. Hulde voor geen "always online" games.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 22 juli 2024 23:21]

SirBlade @CyberToon23 december 2023 16:13
Stem dan met je portomonee: speel geen games met een online component. Meer dan genoeg singleplayer games op GOG waar je na de download nooit meer een internetverbinding voor nodig hebt.
freaq @SirBlade23 december 2023 16:43
Dat is natuurlijk niet vergelijkbaar en niet meedoen zendt ook geen signaal daarvoor.
CyberToon
@SirBlade23 december 2023 20:44
Omdat er nog altijd ontwikkelaars en uitgevers zijn die het wel goed doen. Moet ik die dan ook negeren? Daarbij komt ook nog erbij kijken dat ik niet in de toekomst kan kijken, je weet nooit wanneer een uitgever of ontwikkelaar de stekker eruit trekt.
MrFax @CyberToon24 december 2023 03:49
Ik zou me over dat "licentie intrekken" geen zorgen maken. Consumentenrecht staat gelukkig boven waar jij mee akkoord bent gaan.
Cid Highwind @MrFax24 december 2023 11:13
Recht hebben is nog geen recht krijgen. En een paar maanden na de aankoop kan je je geld ook niet meer via de creditcard terug laten vorderen.

Voor die paar tientjes een er een zaak van maken, je moet het maar willen. Precies waar men natuurlijk ook vaak op inzet aan de kant van de uitgever.
NoobishPro @Cid Highwind24 december 2023 13:34
Dit is waarom je de class action lawsuits hebt.

Ben even de Nederlandse naam kwijt maar dat is letterlijk waar ze wel degelijk bang voor zijn. Een representatieve voor vele mensen. Dit veroorzaakt dan ook die hele "claim je schadevergoeding" situaties waar je nogal eens van hoort.

Daarop inzetten zou dus aardig dom zijn.
MrFax @NoobishPro24 december 2023 18:15
Ja en dan is het vaak ook nog no cure, no pay bij de advocaten die de class action starten. Weinig risico dus.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 23:21]

bwerg @RefriedNoodle23 december 2023 22:18
ik vind het ook niet realistisch om van developers te eisen dat ze hun IP (in de vorm van servercode) vrij moeten geven
Dat hoeft toch ook helemaal niet? Een closed-source executable werkt toch ook gewoon? Sterker nog, dat is wat je met elke game al binnentrekt. Dat ik 20 games geïnstalleerd heb wil niet zeggen dat ik ineens van die 20 games het IP in mijn bezit heb.

Waarschijnlijk kost het wel moeite om die server-executables vrij te geven, want die zijn vast niet gemaakt om op computers van willekeurige gamers te draaien. Qua support, betrouwbaarheid, misschien zelfs beveiliging. En dat omschrijven zodat het download-waardig is kost moeite en levert zo'n studio niks op. In die zin is het dus begrijpelijk dat ze dat niet doen. Maar moreel zou het netjes zijn als er wel een plan voor de lange termijn zou zijn, niet alleen voor de paar jaar na het uitbrengen van een game.
NoobishPro @bwerg24 december 2023 13:35
Er zijn vrijwel altijd mensen die bereid zijn om (complex) serverwerk te doen. Dat doen ze overal al heel lang. Kijk alleen al naar de illegale WoW servers.

Ook blijken mensen bereid om hier kleine vergoedingen voor te betalen.

Al met al zou dat dus wel goed komen.
Heroic_Nonsense @CyberToon23 december 2023 14:38
Babylon's Fall is een jaar speelbaar geweest na release, niet een maand.

Maar dan nog staat je punt hoor: dat is belachelijk kort.
loki504 @CyberToon23 december 2023 16:00
Jij hebt maar 1 mail gekregen? Ik heb er 5 over dit onderwerp gekregen over een tijd bestek van
5 maanden. En was op aardig wat sites genoeg tijd en berichten om hem over te zetten.
CyberToon
@loki50423 december 2023 20:48
Ik heb een aantal weken geleden nog gezocht, maar geen meerdere mail kunnen vinden. Of die andere in de spam box terecht zijn gekomen, geen idee.
H1MSELF1SH @Bjorn8923 december 2023 13:19
https://github.com/OldUnr...atches/releases/tag/v469b

Hiermee kun je je eigen dedicated server opzetten. Enjoy!
Noxious @Bjorn8923 december 2023 13:19
Om te beginnen heb je het hier over een 24 jaar oude game, dat is natuurlijk wel wat anders.

En volgens mij kun je in UT prima een 'direct connect' naar een server doen. Hooguit de server browser is offline.

Er zijn zelfs community master servers die dit oplossen: https://ut99.org/viewtopic.php?t=15589
Dennism @Bjorn8923 december 2023 14:26
UT99 kan je toch gewoon een server voor opzetten nog altijd? Hier bijvoorbeeld iemand die er een docker voor gemaakt heeft:

https://github.com/Roemer/ut99-server
Tirinium @Bjorn8923 december 2023 14:32
UT3 was echter nog heel lang ondersteund door epic zelf, na de ondergang van gamspy, exe file downloaden op hun site en je kong weer vooruit, dat is echter begin dit jaar opgehouden te bestaan.

Getallen:
UT3 release = nov 2007
Gamespy shutdown = mei 2014
Epic multiplayer server shutdwon = januari 2023

dus nog 9 jaar in stand gehouden door de uitgever zelf en in totaal 16 jaar dat is gewoon erg lang.
Toegeven het zou nog leuk zijn voor lan games, maar ik denk niet dat een game company zelf iets moet reverse engineeren na zo'n lange periode vor de paar fans die er nog zijn.
JakkoFourEyes @Bjorn8923 december 2023 15:15
In het geval van DS 2 zijn de online mogelijkheden toch enorm beperkt en is het voornamelijk offline toch? In gevallen zoals dit zie ik het probleem niet echt, al helemaal niet na 10 jaar
NoobishPro @JakkoFourEyes24 december 2023 13:36
Nou, er zijn toch mensen die echt no-way no-how voorbij een bepaalde boss komen en daar graag hulp bij hebben.

Er zijn hele reddit fora speciaal voor deze situatie... Om te vragen om hulp en die te krijgen.

Dit raakt wel degelijk mensen en is dus een probleem. Voor veel mensen een reden om te stoppen. Daarnaast is PVP gewoon een element in het spel.
JakkoFourEyes @NoobishPro24 december 2023 22:44
Ik zeg ook niet dat het niemand raakt, maar er wordt haast gedaan alsof het spel compleet niet meer te spelen is na het offline halen van de servers en dat is simpelweg niet zo. Delen zullen niet meer werken, maar de kern van het spel is nog volledig intact. Ik vind het in gevallen zoals dit wel redelijk dat niet-cruciale onderdelen op een gegeven moment niet meer werken. Het zou mooi zijn als ze het mogelijk maken dat mensen zelf servers op kunnen zetten, maar zou imo in dit geval geen vereiste moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door JakkoFourEyes op 22 juli 2024 23:21]

NoobishPro @JakkoFourEyes25 december 2023 00:50
Fair enough. Het is inderdaad zo en ook alleen bij ps3 en de xbox 360, wat ook verouderde platforms zijn waarop games niet snel worden uitgebracht op een volgende versie.

Ik vermoed wel dat de frustratie van velen niet specifiek naar DS2 is gericht maar naar de hoeveelheid keren dat dit dus voorkomt tegenwoordig en dit bij andere games vaak wél enorm destructief is.
gravy @Bjorn8923 december 2023 16:53
https://github.com/timiimit/UT4UU-Public

Een goed alternatief!
Epic heeft Unreal tournament 4 ook offline gehaald, maar dankzij de UT community toch nog online.
fre0n @Bjorn8923 december 2023 18:19
Ut99 heeft gewoon linux dedicated server files die je kuny gebruiken. Wij hebben nog regelmatig een avondje facing world instagib met de oude clan. Veel gqmes uitndie tijd leverden gewoon echt dedicated servers , geen huur meuk
JacobsT @Bjorn8923 december 2023 19:52
Sidenote: voor UT99 zijn er community patches die erkend zijn door Epic. Nieuwe master server is wordt gerund door de community en is perfect te spelen inclusief hd textures en widescreen support.
SuperDre @Bjorn8923 december 2023 20:10
UT99 heeft altijd gehad dat je je eigen servers kunt opzetten, en dat kan dus al sinds het begin. Dus als jij zegt dat het niet kan, dan doe je toch iets heel raars.
Probleem voor sommige devs is dat de server gebruik maakt van gelicenseerde zaken die ze niet zomaar 'opensource' kunnen/mogen maken.
nullbyte @Bjorn8924 december 2023 10:31
Ik vind dat als een developer support dropped na X jaren, ze de consument verplicht de mogelijkheid moeten geven om dit soort zaken zelf de faciliteren.
Leuk bedacht maar logischerwijze zeer onrealistisch. Aan alles komt een eind.
En dit is niet het eerste spel, voornamelijk de live service games doen hier hard aan mee.
Het beste wat je kan doen is geen GAAS games spelen of in ieder geval even de mindset op de juiste plek bij aanschaf van alle losse skinnetjes etc. Deze content kan over een jaar weg zijn, je betaalt voor een licentie. Bedenk dan of je het skinnetje nog wel hebben wil.

Buyer beware!
kimborntobewild @nullbyte26 december 2023 19:42
Leuk bedacht maar logischerwijze zeer onrealistisch. Aan alles komt een eind.
De jeugd is niet anders gewend. Vroeger bleven je games en programma's het gewoon eeuwig doen.
gimbal @Bjorn8924 december 2023 23:11
Als je eisen realistisch houdt, dan ben je ook minder vaak boos.

Dit is hoe consoles werken, al vanaf dag 1. Nieuwe generaties komen uit, oude generaties verdwijnen naar zolders en verliezen alle ondersteuning. Je kunt het ook bejubelen dat FromSoft de servers veel langer in leven heeft gehouden dan een Ubi, Sony of een EA zou doen.
LongJoy1980 @Bjorn8925 december 2023 03:32
Met alle respect...
Ik ben UT'99 die hard speler geweest vanaf het begin....en hoe graag ik dat spel echt de allerbeste FPS allertijden vind zie ik er het nut niet van in om de master server daarvan 25 jaar na dato nog online te houden.
Leuk voor nostalgische gevoelens...maar gewoon op een LAN spelen.
fre0n 23 december 2023 18:21
Het zou (eu) wetgeving moeten zijn dat als een product een server nodig heeft om volledige functionaliteit te leveren, de leverancier ervoor moet zorgen dat ofwel zijzelf dat online houden, ofwel dat zij de software vrijgeven om zelfhosted de boel draaiende te houden
SuperDre @fre0n23 december 2023 20:13
Dat is niet houdbaar, aangezien dit dan door te trekken is naar meer zaken. En wat te doen als het bedrijf failliet gaat? Dan kan er geen verplichting zijn. En dan is dat voor een bedrijf simpel op te lossen door elke game in een bv te gooien, bv plat, dus geen verplichting meer.
fre0n @SuperDre23 december 2023 23:13
Dat zou een goede zaak zijn als ook andere takken van sport hiervan profiteren. Het releasen van de software kan dan gewoon bij de curator gelegd worden
SuperDre @fre0n24 december 2023 23:27
Maar de curator kan dat niet als er gelicenseerde software gebruikt wordt. Ofwel een constructie per spel die in een bv gegooid wordt en dus een licentie afneemt van een 'ander' bedrijf die de daadwerkelijke software levert. In dat geval kan een curator al helemaal niets, en is het 'andere' bedrijf beschermd tegen verplicht uit moeten leveren van de software.
fre0n @SuperDre27 december 2023 02:00
Dat kan dan dus niet meer als deze wetgeving aangenomen zou zijn. er moet dan een vrijgaveplan zijn voor alle software die uitgevoerd wordt op zo'n moment. wat jij beschrijft is in dat geval dan illegaal geworden
SuperDre @fre0n28 december 2023 11:18
En daarom zal zo'n wetgeving gelukkig er nooit komen, want zeker als developer van commerciele software is zoiets gewoon een ramp.
fre0n @SuperDre29 december 2023 01:12
Er zijn gelukkig maar weinig commerciele developers in de politiek
SuperDre @fre0n29 december 2023 02:12
Nou, politiek zal dit ook niet zo snel doen, ook daar zitten nog genoeg nuchtere personen, naast een hoop idioten.
The Zep Man @SuperDre23 december 2023 22:36
Dat is niet houdbaar, aangezien dit dan door te trekken is naar meer zaken.
Dus?
En wat te doen als het bedrijf failliet gaat? Dan kan er geen verplichting zijn.
Code escrow.
SuperDre @The Zep Man24 december 2023 23:23
Tja code escrow, waarom zou je dat als bedrijf doen, is weer extra onkosten, en het probleem van gebruik van closedsourced/gelicenseerde onderdelen ga je daar niet mee tegen. Je kunt niet van bedrijven verwachten dat ze zelf al hun eigen code schrijven.
The Zep Man @SuperDre25 december 2023 11:16
Tja code escrow, waarom zou je dat als bedrijf doen,
Omdat het (in een hypothetische situatie) wettelijk verplicht is.
en het probleem van gebruik van closedsourced/gelicenseerde onderdelen ga je daar niet mee tegen. Je kunt niet van bedrijven verwachten dat ze zelf al hun eigen code schrijven.
Als elk bedrijf in de EU alleen mag leveren onder dezelfde regels, worden leveranciers van onderdelen met eigen code vanzelf verplicht om mee te doen. Aan het einde van de dag is geld meer waard dan code.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 23:21]

SuperDre @The Zep Man25 december 2023 19:01
Maarja, we leven in een vrije markt, en zoiets forceren gaat daar weer regelrecht tegen in. Ik vind dat het dan ook verplicht moet zijn dat elke console games van vorige consoles moet kunnen afspelen, want ik vind dat ik 20 jaar geleden games nog steeds op de nieuwste consoles moet kunnen spelen, hell, de huidige consoles zijn (nu) krachtig genoeg om al hun voorgangers te kunnen emuleren.
The Zep Man @SuperDre26 december 2023 12:32
Maarja, we leven in een vrije markt,
Verkoop eens alcohol aan iemand onder 18 jaar en zie hoe vrij die markt is.

Waar wet- en regelgeving diensten en goederenverkeer beperkt, spreken we van een gereguleerde markt.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 23:21]

Linksquest Moderator Spielerij
23 december 2023 13:41
Netjes dat ze zo lang de servers online gehouden hebben, ik ken genoeg studio's / uitgevers die het veel eerder doen. Vraag me ook af hoeveel mensen dit nog daadwerkelijk online spelen, maar dit is soms toch meer dan je denkt.

Een paar maanden geleden nog een filmpje gezien van iemand die op PS3 ging kijken bij games die nog online konden hoeveel mensen er speelde, hij kwam er toch nog een handje vol tegen, niet veel maar je kwam ze wel nog altijd tegen.
Merik @Linksquest23 december 2023 15:17
Jep, 2 jaar geleden geleden ook mijn ervaring met DS2 op de PS3 - puur om op PS3 de plat te halen, had hem al op PC :P Verschillende invasies gehad, vooral ook in No-Man's Wharf, wel bijzonder gezien het feit dat er ook een remaster voor PS4 en PC is.

[Reactie gewijzigd door Merik op 22 juli 2024 23:21]

Loei123 23 december 2023 13:19
Ik vind het niet vreemd, het gaat wel om consoles die veel mensen niet online zullen gebruiken.
DeadPhoenix86 @Loei12323 december 2023 13:24
Ik zie nog regelmatig mensen online spelen op de PS3. Natuurlijk geen miljoenen mensen, maar er zijn altijd mensen die nog steeds Online spelen op oude consoles.
nelizmastr @DeadPhoenix8623 december 2023 13:32
Op de PS3 was online play terminate gratis. Op de XB360 zouden mensen nog altijd betalen voor Live. Goed het is maar een paar tientjes gelukkig, maar toch :P
DeadPhoenix86 @nelizmastr23 december 2023 13:37
Klopt. En dat is gelukkig nog steeds zo.
Je betaald gewoon 60 euro per jaar voor Gamepass Core om 360 spellen online te spelen.
dinoballz 24 december 2023 19:16
Voor de trophy/achievement hunters: alles voor deze game is offline to unlocken.
Roel1966 25 december 2023 23:37
Ik kan mij de teleurstelling wel voorstellen voor gamers die dit spel nog actief online spelen. Alleen tja de Xbox360 kwam in 2005 op de markt en dat ondertussen ook alweer 18 jaar geleden is. Voor wat ik zo kon zien is Dark Souls II in 2014 op de markt gekomen en dus ook alweer 9 jaar geleden. Vind dat op zich dan toch wel een schappelijke tijd dat ze na 9 jaar de stekker eruit trekken. En ja voor zover ik lezen kan blijft de game wel dan offline werken dus de stekker gaat er niet helemaal uit.

Alleen vraag ik mij dan wel af of er niet toch een alternatief ervoor gevonden kan worden dat mensen dan toch nog onderling online met elkaar kunnen spelen. Kan mij van eerdere games nog herinneren dat je dan mekaars IP adres kon invullen en op die manier dan als het ware p2p kon gamen.
eggsforpedro @OLED23 december 2023 14:03
Waar heb je het over?
loki504 @OLED23 december 2023 14:13
Ze noemen het volgens het wetboek ook niet stelen maar schending van auteursrecht :P
Donstil
@OLED23 december 2023 15:07
Aah je hebt het berichtje van TwistedMindNL gelezen en dacht. Dat ga ik ook eens even ergens gebruiken.

Jammer alleen dat het hier de plank mis slaat.

De vertaling is overigens: Als kopen niet gelijk staat aan bezitten, is piraterij niet gelijk aan stelen.
Probook8979 @Donstil24 december 2023 10:45
Precies dit ^
nullbyte @OLED24 december 2023 10:35
Klopt, een schending van het auteursrecht valt dan ook niet onder artikel 310 Wvsr Diefstal.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.