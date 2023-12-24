Socialemediaplatform Bluesky laat gebruikers zonder account berichten lezen

Het decentrale socialemediaplatform Bluesky laat gebruikers voortaan berichten lezen zonder dat ze hoeven in te loggen op een account. Voor gebruikers die niet willen dat hun posts zonder account kunnen worden bekeken, is een opt-outoptie toegevoegd.

Het is alleen mogelijk om een account aan te maken via een uitnodiging van een bestaande Bluesky-gebruiker, dus hiermee kunnen voor het eerst ook gebruikers zonder uitnodiging het platform bezoeken. Om zelf te kunnen posten of interactie aan te kunnen gaan met andermans berichten, is wel nog een account vereist. Volgens Bluesky-ceo en voormalig Twitter-directeur Jay Graber brengt deze openbare webinterface het platform een stap dichter bij het doel om er 'een thuis voor openbare gesprekken' van te maken.

Als gebruikers niet willen dat hun posts getoond worden aan accountloze gebruikers, kunnen ze zich afmelden via de Moderation-instellingen. Via andere apps die gebruikmaken van het onderliggende AT Protocol kunnen deze posts echter mogelijk wel nog openbaar toegankelijk zijn, waarschuwt het socialemediaplatform.

De update maakt het ook mogelijk om posts van een Bluesky-gebruiker in een rss-feed te volgen. Daarnaast is het logo aangepast. De achtergrond van een bewolkte lucht is vervangen door een icoontje van een blauwe vlinder. Graber stelt dat veel accounts reeds een vlinderemoji gebruikten om hun Bluesky-handle kenbaar te maken, en dat het platform dat symbool daarom nu overneemt.

Bluesky-logo

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 24-12-2023 09:50 92

24-12-2023 • 09:50

92

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Reacties (55)

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JDx 24 december 2023 10:01
Dit moet hét alternatief worden voor Twitter toch?

Heb er een keer op gekeken maar het is nog steeds invite only.

[Reactie gewijzigd door JDx op 25 juli 2024 05:27]

dasiro @JDx24 december 2023 10:19
Dit was een eigen project van Jay Graber, Jack Dorsey en Parag Agrawal toen ze respectievelijk nog directeur, CEO en CTO van Twitter waren, wat toen al een vreemde spreidstand was. Je moet niet hard zoeken waar het logo en de term "skeets" vandaan komen/op geïnspireerd zijn.
djiwie @dasiro24 december 2023 13:32
Wat is je punt? Het protocol is open en de app is open source. Zoals ze zelf schrijven is het een "billionaire-proof" model. Dat er ex-Twittermensen bij betrokken zijn (geweest) vind ik niet zo gek.

De term "skeet" is overigens niet officieel maar door de gebruikers geadopteerd.
dasiro @djiwie24 december 2023 13:57
Ze waren er al volop mee bezig terwijl ze nog bij twitter werkten voor de overname door Musk, wat toch opmerkelijk is om open en bloot een decentrale open-source concurrent voor je eigen product te ontwikkelen
NielsFL @dasiro25 december 2023 18:45
Dorsey heeft ook geld gedoneerd aan Nostr, een concurrent van Bluesky. De beste man vind Twitter-achtige systemen gewoon interessant en/of belangrijk, en waarom zou je dan op 1 paard wedden?
Verwijderd @djiwie25 december 2023 01:53
In Twente ook: scheet
Guru Evi @djiwie25 december 2023 21:05
Het protocol is nog steeds niet volledig afgewerkt of open. Veel van de dingen die je nodig hebt om interoperabel te zijn (migratie van accounts en content, private content, externe authenticatie etc) bestaan gewoon nog niet en dat staat al een jaar op het lijstje van dingen dat ze zelf toegeven dat nog niet afgewerkt is. Als je een basis authenticatie zoals OAuth (referenties bestaan in nagenoeg alle programmeertalen) in een jaar niet kunt toevoegen heb ik niet veel vertrouwen dat ze daar zin, visie of ervaring hebben om een degelijk product te leveren.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 25 juli 2024 05:27]

SigmundFreud @JDx24 december 2023 10:03
Niets moet, maar het platform is er geschikt voor. Het is afgelopen week wel hard ingehaald door Threads.
JDx @SigmundFreud24 december 2023 10:06
Maar dat staat niet op zichzelf, is een soort open uitbreiding van Instagram voelt het.
litebyte @JDx24 december 2023 10:39
Threads of beter gezegd threats is van het surrogaat spyware imperium van Suckerberg. Dat wil je uit principe al niet gebruiken.

Bluesky is naast dat het een Twitter clone is vrij van reclame en allerlei beïnvloedbare troep mbv zogenaamde slimme algeritms, hoe lang dit blijft is natuurlijk de vraag. Ik gebruik Bluesky vrijwel gelijk sinds dat het beschikbaar was en het gebruik is vooral de afgelopen maanden wel sterk verbeterd, met name het posten van media en links.

Waar het nu aan schort zijn gebruikers. Ondanks dat veel collega's van mij ook werkzaam in de media al een Bluesky account hebben blijven ze kleven op X. Als invite only eraf gaat zal het stukken sneller gaan.
FragFrog @litebyte24 december 2023 12:32
Precies dit. De Twitter wetenschappers-community is erg groot, maar ook erg ongelukkig met de huidige stand van zaken daar. Het afgelopen jaar zijn veel van mijn contacten overgestapt op alternatieven. Zelf heb ik Mastodon, T2 en BlueSky geprobeerd, en Threads uit principe genegeerd om exact de reden die jij noemt. Zowel Mastodon als T2 waren het voor mij niet, maar BlueSky lijkt een prima alternatief te worden.

Ik maak me wel zorgen dat teveel mensen alsnog naar Threads gaan, zeker nu dat in de EU beschikbaar is terwijl BlueSky nog besloten is. Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit welk platform beter is, maar vooral welk platform groter is. Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom het BlueSky team moeite stopt om posts openbaar te maken, terwijl er bijvoorbeeld nog steeds geen DMs zijn, en ik maar beperkt mensen kan uitnodigen.
litebyte @FragFrog24 december 2023 15:14
Threats zal denk ik ook flink groeien, vraag is of diegene die nu van X gebruik maken naar Threats gaan
Er is nu al een flinke tweedeling tussen de verschillende sociale media platforms. mogelijk is het netwerk (de achterliggende techniek/hardware) nog niet genoeg om het open te gooien voor iedereen. Afgelopen okt gaven ze aan dat het netwerk nog dit jaar van invite only af zou gaan.
Azbest @FragFrog25 december 2023 21:21
Wat mistte je op Mastodon?
Guru Evi @Azbest26 december 2023 14:25
Grotendeels de beloofde federatie en kliekjes. Het is meer een slecht beheerde Reddit waar elk kanaal een moderator heeft die niet overeen komt met de andere en als gevolg als je op een server zit dan word je van een andere server geband.

En dus krijg je facties van server groepen en moet je uit een Venn diagram van ideeën kiezen waar je akkoord mee gaat en dan enkel op die servers gaan en in de toekomst mag je nooit je mening veranderen want dan wordt je uit het kliekje geknikkerd.

Aan de andere kant is het technisch complex dus om iemand uit te leggen dat ze zich moeten inschrijven op n verschillende servers adhv interesse is gewoon teveel voor mensen, ook omdat er geen zoekmachine is en weinig servers eerlijk zijn over wat de beheerder aanvaardt, sommige beheerders laten zelfs kinderporno en pedofilie (MAP) toe en om hiervoor in een legaal vangnet terecht te komen zien weinig mensen zitten.
Azbest @Guru Evi26 december 2023 16:52
Tja de bedoeling was nou eenmaal om juist niet gevangen te zijn in één systeem maar wel de voordelen van één platform te delen.

De zoekmachine is inderdaad kreupel, mede om illegale activiteiten buiten de publiciteit te houden. Toen de digitale politie werk ging maken van kinderporno e.d zijn velen gevlucht naar Mastodon. Men kan dus zeggen dat er niets is opgelost, maar zoals wel vaker het geval: enkel verplaatst.

De hoofdserver mastodon.social is ondertussen wel de standaard geworden. Dus toch wel iets van een centraal punt ondertussen. Er heerst daar niet een heel strak keurslijf naar mijn gevoel.

Ik zit sinds eind 2018 op mastodon en heb de content toch best zien groeien. Ik vind daar toch best wat hardcore nerds zoals het internet in den beginne. En dat is best prettig, ook al is het nu een klein clubje.

Reddit kan ik weinig mee. Soms heeft een discussie daar inhoud, maar meestal is het niet meer als noobs die tegen elkaar aan het ping pongen zijn. En dan de traagheid (tracking) van die site, oef.
Stackexchange is verrassend genoeg één van plekken geworden waar gebruikers nog echt het verschil maken. Echter ook die plek staat onder druk, want investeerder hebben de boel opgekocht.
En dat is nou precies de kracht van Mastodon, je kan het niet kopen. Ik zie het ondertussen gestaag groeien.
Oyxl @litebyte24 december 2023 11:16
Precies wat je zegt. Voor zolang het duurt. Social Media platforms gaan op engagement, en dat betekent aantallen. Heel slim om anderen wel te laten lezen en registratie schaars te maken. Krijg je een kunstmatig FOMO gevoel van, dat creeert hype trekt mensen aan, zonder dat je in de valkuil trapt van 'pump and dump'.

Als het platform zelf goed in elkaar zit, zou dit nog wel eens een grote kunnen worden.

(edit: mocht er crypto achter zitten, ivm decentraliteit, ik heb het niet grondig bekeken, maar ik doelde met pump and dump op gebruikersaantallen)

[Reactie gewijzigd door Oyxl op 25 juli 2024 05:27]

SigmundFreud @litebyte25 december 2023 23:29
"Dat wil je uit principe al niet gebruiken." - dat zegt de tweaker wellicht. De gemiddelde Instagramgebruiker die Threads aangeboden krijgt zal het geen zier intereresseren wie er achter het imperium zit.
Wolfos @litebyte24 december 2023 15:44
Bluesky is naast dat het een Twitter clone is vrij van reclame en allerlei beïnvloedbare troep mbv zogenaamde slimme algeritms, hoe lang dit blijft is natuurlijk de vraag. Ik gebruik Bluesky vrijwel gelijk sinds dat het beschikbaar was en het gebruik is vooral de afgelopen maanden wel sterk verbeterd, met name het posten van media en links.
Tja, waarom gebruik je het dan? Dit is weer typisch Amerikaans zakendoen. Eerst gratis aanbieden, dan de deal veranderen.

Mastodon heeft én meer gebruikers, én dit probleem niet.
litebyte @Wolfos24 december 2023 16:02
Omdat veel van m'n collega's en media org. die ik volg X/Bluesky gebruiken, niet Mastodon.

Wat heeft dat met overigens met 'Amerikaans zakendoen' (VS bedoel je denk ik dan?) mee te maken? Gezien de toekomst van een eventueel succes voor Bluesky heeft Jack Dorsey denk ik wel voldoende geleerd na de verkoop van Twitter.
Je kiest het netwerk waar OF je jet het beste bij voelt, EN/OF het beste kan gebruiken. Als dat voor jou Mastodon is, dan is dat toch helemaal prima.

Er zijn nu 3 miljoen gebruikers van Bluesky, dat is peanuts vergeleken bij X, maar dat zal in 2024 sterk veranderen.
Kerfuffle @JDx24 december 2023 11:31
De belangrijkste ontwikkeling binnen het social media landschap is dat er meer dan één microblogging alternatief voor Twitter is. Ik merk dat het voor veel mensen nog wennen is, maar ik vind het best een grote ontwikkeling dat een bedrijf als Meta in Threads bijv. toch maar deurtjes naar andere walled gardens als Mastodon en Misskey openzet.

Dat Bluesky langzaam wil groeien via invites voedt mijn hoop dat ze moderatie en performance goed op orde willen hebben, om te voorkomen dat het een clusterfuck als Twitter wordt - wat het vóór de komst van Musk al geworden was, imho. Maar als je over Bluesky leest, lees je ook altijd over het onderliggende AT protocol dat eenzelfde doel zou moeten dienen als ActivityPub, en ik zie dat toch vooral - en misschien is dit cynisme - als een teken van de oude garde die nog niet echt aan boord is van deze trend van federatie, en nog een "first among equals" probeert te zijn door z'n eigen protocol te lanceren.
dsds @JDx25 december 2023 09:01
Eindelijk een goed initiatief voordeliger en aangenamer voor wie berichten plaatst. Zekerder voor wie berichten leest, Na verplicht inloggen bij Facebook om noodzakelijke informatie te krijgen, gehackt op dit asociale netwerk. Nooit meer inloggen is de boodschap. Als iedere gebruiker die enkel berichten wil lezen zo reageert, is het rap afgelopen met de asociale netwerken.
epoman 24 december 2023 10:10
Via andere apps die gebruikmaken van kunnen deze posts echter mogelijk wel nog openbaar toegankelijk zijn, waarschuwt het socialmediaplatform.
Inderdaad, dat 'afmelden' is een beetje een wassen neus in vergelijking met hoe dat op andere platforms werkt.
Logged-out visibility

Discourage apps from showing my account to logged-out users

Bluesky will not show your profile and posts to logged-out users. Other apps may not honor this request. This does not make your account private.

Note: Bluesky is an open and public network. This setting only limits the visibility of your content on the Bluesky app and website, and other apps may not respect this setting. Your content may still be shown to logged-out users by other apps and websites.
supersnathan94
@epoman24 december 2023 21:51
Tjsa. Dat is inherent aan hoe het protocol werkt en op zich prima. Beetje als Twitch IIRC chat. In principe is alles gewoon public en anonymous at all times. Tenzij je er zelf een registratie aan hangt dat je aan het meelezen bent.
epoman @supersnathan9425 december 2023 09:56
Het heeft wel invloed op het gebruik van en de dynamiek op een platform. Gebruikers kunnen om de meest idiote redenen worden gespamd, gepest en/of gestalkt. Niet iedereen zit anoniem op internet en op Twitter bleek de mogelijkheid om berichten/profielen te kunnen afschermen voor diverse gebruikers(groepen) om meerdere redenen een grote meerwaarde. Die groepen kunnen alleen al daardoor niet op dezelfde manier terecht op Bluesky, maar gaan dat mogelijk pas ontdekken als het te laat is.
memphis 24 december 2023 11:20
Op zich vind ik dit een verplichting voor alle sociale media. X is een grote snelle nieuwsvoorziening en belangrijk voor iedereen. Maar ook steeds meer bedrijven zijn makkelijker op sociale media te vinden en doen daar meer updates dan op hun eigen websites. Zonder een account wordt het zoeken en lezen erg lastig.
Resistor 24 december 2023 10:36
Toch grappig dat ze Twitter moeten gebruiken om aan te kondigen dat je niet ingelogd hoeft te zijn om BS berichten te lezen.

Had dan op z'n minst een (screenshot van een) BS post gebruikt om het nieuws te laten zien.
CorbataGames @Resistor24 december 2023 10:43
BS heeft bij mij een andere associatie, levert wel een leuk effect op :)
gladius1983 @CorbataGames24 december 2023 10:59
Haha twitter/x, facebook, alle anders socials associeer ik juist wel met BS. :P
kayjay 24 december 2023 11:11
Vind het wel spijtig dat je nog altijd invite codes nodig hebt.

Sta nu al eeuwen op de wachtlijst maar helaas.

Tijdje mastodon uitgeprobeerd als alternatief voor Twitter maar ik kan er maar niet aan wennen. Die kritische massa is missend.

[Reactie gewijzigd door kayjay op 25 juli 2024 05:27]

miranon 24 december 2023 11:57
Jammer dat het nog steeds invite-only is, zou het graag uitproberen.
jake1996 24 december 2023 13:30
Heb ook nog 4 codes over. Stuur maar een DM
Zidane007nl 24 december 2023 20:32
Vanmiddag eindelijk een invite code ontvangen van Bluesky, dus ik kan het eindelijk ervaren hoe het is.
dutch_camel 24 december 2023 20:53
Nog een tikje rustig in vergelijking met Twitter, maar ik zie persoonlijk leuke dingen gebeuren.
Ik heb nog 5 invites over, laat maar weten of er nog iemand over wil.
Abanu 24 december 2023 22:54
Als er nog iemand een invite wil, ik heb er ook nog een paar beschikbaar

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