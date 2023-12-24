Socialemediaplatform Bluesky laat gebruikers zonder account berichten lezen

Het decentrale socialemediaplatform Bluesky laat gebruikers voortaan berichten lezen zonder dat ze hoeven in te loggen op een account. Voor gebruikers die niet willen dat hun posts zonder account kunnen worden bekeken, is een opt-outoptie toegevoegd.

Het is alleen mogelijk om een account aan te maken via een uitnodiging van een bestaande Bluesky-gebruiker, dus hiermee kunnen voor het eerst ook gebruikers zonder uitnodiging het platform bezoeken. Om zelf te kunnen posten of interactie aan te kunnen gaan met andermans berichten, is wel nog een account vereist. Volgens Bluesky-ceo en voormalig Twitter-directeur Jay Graber brengt deze openbare webinterface het platform een stap dichter bij het doel om er 'een thuis voor openbare gesprekken' van te maken.

Als gebruikers niet willen dat hun posts getoond worden aan accountloze gebruikers, kunnen ze zich afmelden via de Moderation-instellingen. Via andere apps die gebruikmaken van het onderliggende AT Protocol kunnen deze posts echter mogelijk wel nog openbaar toegankelijk zijn, waarschuwt het socialemediaplatform.

De update maakt het ook mogelijk om posts van een Bluesky-gebruiker in een rss-feed te volgen. Daarnaast is het logo aangepast. De achtergrond van een bewolkte lucht is vervangen door een icoontje van een blauwe vlinder. Graber stelt dat veel accounts reeds een vlinderemoji gebruikten om hun Bluesky-handle kenbaar te maken, en dat het platform dat symbool daarom nu overneemt.