Bluesky scherpt beleid rond nepprofielen verder aan

Socialemediaplatform Bluesky heeft zijn beleid rond nepprofielen verder aangescherpt. Gebruikers die andere leden via dergelijke profielen willen imiteren, worden verwijderd. Accountnamen die te kwader trouw zijn ingenomen, worden ook van het platform verwijderd.

Het veiligheidsteam van Bluesky schrijft in een reeks posts dat accounts met parodie, satire of fanaccounts wel nog steeds op het platform zijn toegelaten. De beheerders van deze accounts moeten de aard van de profielen dan wel vermelden in de gebruikersnaam en in de biografietekst. Zo niet, dan riskeren ze een ban. Bluesky zal gebruikers die de identiteitsgegevens in hun profiel wijzigen om anderen te misleiden ook verwijderen. Het platform zegt tevens verschillende opties te onderzoeken over hoe men de identiteit van gebruikers nog kan verifiëren. Het veiligheidsteam werkt momenteel samen met organisaties en high profile individuen om geverifieerde domeinnamen in te stellen.

De grootte van het Bluesky-moderatieteam zou sinds kort ook verviervoudigd zijn. Het personeelsbestand werd uitgebreid om klachten en meldingen sneller te kunnen behandelen. Er is naar verluidt nog een grote achterstand wat betreft onbehandelde meldingen. Die achterstand zou zijn toegenomen door de recente instroom van nieuwe gebruikers. Om hoeveel meldingen het precies gaat, is niet duidelijk.

Bluesky werd in 2019 opgericht door onder meer Jack Dorsey, een van de oprichters van Twitter. Het platform was in eerste instantie een afdeling van Twitter en had de taak om een gedecentraliseerde standaard voor sociale media te ontwikkelen. Sinds begin 2022 is Bluesky een losstaand platform. Bluesky zou op het moment van schrijven ongeveer twintig miljoen wereldwijde gebruikers hebben.