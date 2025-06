Twitter-alternatief Bluesky rolt feeds met aangepaste algoritmes uit

Bluesky, het gedecentraliseerde socialemediaplatform van Twitter-oprichter Jack Dorsey, introduceert 'aangepaste feeds' waarmee gebruikers hun eigen algoritmes kunnen kiezen en maken. Het platform bevindt zich vooralsnog in een gesloten bèta.

Door de aangepaste feeds kunnen gebruikers zich abonneren op feeds die gebruikmaken van andere algoritmes dan in de standaard 'What's Hot'-feed. Zo kunnen gebruikers meer controle hebben over wat er algoritmisch door de app wordt voorgeschoteld.

Bluesky-ceo Jay Graber zei eerder dit jaar al dat het platform 'een toekomst wil waarin de gebruiker bepaalt wat hij ziet op sociale media'. Ook zei Graber dat Bluesky 'streeft naar het vervangen van het conventionele masteralgoritme dat door één bedrijf beheerd wordt' en deze wil vervangen door een 'open en diverse marktplaats van algoritmes'.

Momenteel is het decentrale sociale medium dat gezien kan worden als alternatief voor Twitter alleen beschikbaar op uitnodiging. Eerder dit jaar werd de app beschikbaar voor iOS en niet veel later ook voor Android. Het is vooralsnog niet bekend wanneer het platform wordt opengesteld voor een groter publiek.