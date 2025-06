Bedrijf van Twitter-oprichter toont protocol voor decentraal sociaal netwerk

Bluesky, een start-up van Twitter-oprichter Jack Dorsey, heeft meer details vrijgegeven over zijn protocol voor gedecentraliseerde socialenetwerken. Het bedrijf heeft ook een app voor zijn eigen sociale netwerk op de planning staan en introduceert hiervoor een gesloten bètaprogramma.

Het bedrijf, dat tot enkele jaren geleden nog onderdeel was van Twitter, heeft een nieuwe website online gezet waarop meer informatie te zien is over het Authenticated Transfer Protocol. Dat protocol moet gedecentraliseerde sociale netwerken mogelijk maken waardoor deze netwerken niet door een enkele website, zoals Twitter.com of Facebook.com, in de lucht worden gehouden maar door meerdere websites en gebruikers.

Volgens de makers wordt het via het AT Protocol mogelijk voor gebruikers om hun online identiteit mee te nemen naar een ander platform. Gebruikers zouden via het protocol ook meer info, controle en inzicht over de algoritmes krijgen die hen van content voorzien. De makers claimen bovendien dat het protocol een framework zal bevatten dat interoperabiliteit tussen andere diensten mogelijk moet maken. Zowel snelheid als een snelle gebruikerservaring zouden tot slot een cruciaal onderdeel moeten worden van het protocol.

Om de ontwikkeling van het AT Protocol kracht bij te zetten, kondigt Bluesky ook een socialemedia-app aan die gebruik maakt van het pas ontwikkelde protocol. Gebruikers die de app, Bluesky Social, willen uitproberen kunnen zich inschrijven voor de gesloten bèta. 'Binnenkort' komt er volgens de ontwikkelaars ook een publieke versie.

Bluesky werd in 2019 opgericht als een divisie binnen Twitter. De afdeling moest een open en gedecentraliseerde standaard ontwikkelen voor sociale media. Begin dit jaar weekte de divisie zich los van Twitter en begon het zelfstandig te opereren.