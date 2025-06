Intern Twitter-onderzoek: actiefste gebruikers vertrekken van platform

Het aantal zeer actieve Twitter-gebruikers is sinds de coronapandemie aan het afnemen, staat in een uitgelekt onderzoek van het platform. Die zeer actieve gebruikers zorgen voor de helft van de omzet van het platform en zijn daarom belangrijk voor het bedrijf.

Het onderzoek richtte zich op wat Twitter 'heavy tweeters' noemt; gebruikers die per week op zes tot zeven dagen inloggen op het platform en drie tot vier keer berichten plaatsen. Slechts 10 procent van alle maandelijks actieve gebruikers is zo'n heavy tweeter, maar die heavy tweeters plaatsen wel 90 procent van alle tweets. Het bedrijf startte daarom het onderzoek 'Waar gingen alle Tweeters heen?' dat door Reuters is ingezien.

In het onderzoek worden geen concrete cijfers van het aantal vertrekkende heavy tweeters genoemd. Wel kijkt het platform naar hoe het komt dat het aantal Engelssprekende heavy tweeters daalt. Voornamelijk deze groep tweeters is belangrijk, omdat zij voor Twitters adverteerders het belangrijkst zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat er voornamelijk binnen bepaalde categorieën actieve gebruikers weggaan. Zo vertrekken er vooral veel actieve gebruikers die geïnteresseerd zijn in mode of beroemdheden zoals de Kardashian-familie. Waarschijnlijk vertrekken die actieve gebruikers naar concurrerende platforms als Instagram en TikTok, stelt Twitter in het onderzoek. Het onderzoek wijst ook naar een dalende interesse in e-sports en bekende streamers, terwijl die voorheen juist voor groei op het platform zorgden. Interesse in internationaal nieuws neemt onder de actieve gebruikers ook af.

Het aantal actieve gebruikers dat geïnteresseerd is in cryptovaluta, is wel toegenomen, maar neemt sinds de cryptocrash van juni weer af. De Twitter-onderzoekers vermoeden ook dat dit onderwerp in de toekomst wellicht niet meer in populariteit zal groeien. Het aantal heavy tweeters dat geïnteresseerd is in nsfw-content, neemt wel toe. Dergelijke not safe for work-posts, zoals naaktheid, trekken echter niet veel adverteerders aan.

In het onderzoek worden verder geen duidelijkere verklaringen gegeven voor waarom die gebruikers vertrekken of hoe het tij kan worden gekeerd. Twitter zegt in een reactie regelmatig trends op het platform te onderzoeken en dat het aantal maandelijks actieve gebruikers wel blijft toenemen. Op het dalende aantal heavy tweeters werd niet ingegaan.

Elon Musk vroeg zich vlak voordat hij bekendmaakte het platform te willen overnemen, op Twitter af of het platform aan het sterven was, omdat de populairste accounts zelden nog posten. Die overname is inmiddels bijna rond. Komende vrijdag verloopt een door de rechtbank opgelegde deadline. Volgens Bloomberg-bronnen is Musk van plan en op koers om die deadline te halen en het platform vrijdag definitief over te kunnen nemen.