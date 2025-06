Netflix gaat hoofdeigenaar account vragen om gebruik buitenshuis te verifiëren

Netflix verduidelijkt tegenover de Consumentenbond dat de streamingdienst geen toeslag vraagt voor het gebruik van de dienst in het buitenland. Gebruikers moeten in sommige gevallen wel verifiëren dat het betreffende apparaat gemachtigd is om van de dienst gebruik te maken.

In een reactie op kritiek van de Consumentenbond benadrukt Netflix dat gebruikers geen extra kosten krijgen wanneer zij hun eigen account in het buitenland gebruiken of langere tijd op een ander adres verblijven. Netflix gaat vanaf 2023 wel nog steeds toeslag vragen voor ieder extra huishouden dat van één account gebruikmaakt om het delen van accounts te bestrijden.

Netflix wil met verificatiecodes controleren of het om de hoofdeigenaar of extra huishoudens gaat. Als het bedrijf detecteert dat er op een account wordt ingelogd vanaf een locatie die anders is dan de locatie van het hoofdaccount, wordt 'soms' om verificatie gevraagd. De hoofdeigenaar krijgt dan een e-mail of sms met verificatiecode, die binnen een kwartier op het 'nieuwe' apparaat moet worden ingevoerd, legt Netflix op een supportpagina uit.

Hoewel er dus geen extra kosten in rekening worden gebracht als een gebruiker Netflix buiten zijn thuisadres gebruikt, moet het account wel sporadisch geverifieerd worden. Op deze manier lijkt het nog steeds mogelijk om een account te delen, al zal de hoofdeigenaar dan zo nu en dan moeten verifiëren dat de andere gebruiker toegang mag hebben tot het account. Door middel van IP-adressen en apparaat-ID's koppelt Netflix vanaf 2023 accounts met adressen.