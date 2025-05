Netflix-abonnement met advertenties komt begin november naar meerdere landen

Het Netflix-abonnement dat met advertenties ondersteund wordt, gaat 6,99 dollar per maand kosten in de VS. Het abonnement komt op 3 november uit in onder andere de VS, Duitsland, Frankrijk en het VK. De dienst toont vier tot vijf minuten aan reclame per uur.

Voor dat geld kunnen gebruikers op 1 apparaat tegelijk kijken en wordt een resolutie 'tot 720p' geboden. Een aantal films en series zullen nog niet beschikbaar zijn door licentieproblemen, maar Netflix zegt daaraan te werken. Op het gebied van mobile games krijgen abonnees onbeperkte toegang. Verder zal de downloadfunctie bij dit abonnement niet beschikbaar zijn. Netflix onderstreept dat bestaande abonnementsvormen niet veranderd worden of weggaan.

Prijzen voor Nederland en België zijn nog niet bekend. Wel kan enige indicatie gevonden worden bij Frankrijk en Duitsland: daar kost het abonnement respectievelijk 5,99 euro en 4,99 euro. Frankrijk heeft wat betreft de overige abonnementen dezelfde prijzen als België en Duitsland komt overeen met Nederland. Al met al zou dus een prijs van 4,99 euro in Nederland en 5,99 euro in België verwacht kunnen worden.

In augustus kwam via Bloomberg berichtgeving naar buiten dat Netflix overigens niet bij alle content reclame zou tonen. Het gaat hierbij onder meer om tv-programma's voor kinderen. Dat geldt voor kindercontent die door Netflix zelf geproduceerd is en voor kinderseries die het bedrijf onder licentie aanbiedt op zijn platform. 'Bepaalde studio's' die rechten van kinderprogramma's aan Netflix hebben verleend, zouden niet toestaan dat de dienst daarbij reclame weergeeft. Het bedrijf heeft ook besloten dat zijn Netflix Originals-films reclamevrij moeten blijven, in ieder geval in het begin. Of dat allemaal klopt, gaat nog blijken.

Verder maakt Netflix bekend dat het Basic-abonnement van SD naar 720p HD gaat. Dat is dus een gratis verdubbeling van het aantal pixels en dat betekent dat Netflix bij straks bij geen enkel abonnement meer een kwaliteitsplafond op SD-niveau biedt.

Netflix verloor dit jaar voor het eerst in tien jaar tijd abonnees. In het eerste kwartaal van 2022 telde het bedrijf wereldwijd 200.000 abonnees minder dan het laatste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal vertrokken nog eens netto 970.000 abonnees. In Q3 verwacht het bedrijf weer grofweg een miljoen nieuwe abonnees erbij te krijgen. Om de inkomsten te beschermen, bestrijdt Netflix ook actief het delen van accounts.

Wanneer Nederland en België deze abonnementsvorm krijgen, maakt Netflix op dit moment niet bekend. De volle lijst met landen die het wel krijgen in november, bestaat uit Australië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Mexico, Spanje, het VK en de VS.