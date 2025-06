Netflix-abonnement met advertenties heeft 'bijna' vijf miljoen gebruikers

Bijna vijf miljoen mensen gebruiken maandelijks het Netflix-abonnement met advertenties. Het bedrijf introduceerde dat abonnement eind vorig jaar in verschillende landen. Het goedkopere abonnement is nog niet beschikbaar in Nederland en België.

Netflix-co-ceo Greg Peters vertelde tijdens een presentatie dat het aantal leden met een 'Netflix Basic with Ads'-abonnement sinds begin dit jaar ruim is verdubbeld naar 'bijna' vijf miljoen maandelijks actieve gebruikers. Meer dan een kwart van de nieuwe klanten kiest voor dat abonnement in landen waar die optie beschikbaar is, claimt de topman. Het goedkopere abonnement met advertenties kwam een halfjaar geleden uit in verschillende landen, maar is nog niet beschikbaar in de Benelux. Afhankelijk van het land, kost Netflix Basic with Ads vijf of zes euro per maand.