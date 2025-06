Gigabyte: Vsoc-spanning op onze AM5-moederborden overschrijdt 1,3V-limiet niet

Gigabyte claimt dat zijn AM5-moederborden met nieuwe bios-bètaversies AMD's Vsoc-limieten van 1,3V niet overschrijden. De fabrikant reageert daarmee op berichten dat zijn moederborden dat wel zouden doen.

Gigabyte schrijft in een verklaring dat de Vsoc-spanning onder de 1,3V blijft met AMD EXPO ingeschakeld in zijn nieuwste bios-bèta's. Gebruikers kunnen dat volgens de fabrikant nakijken in software als HWiNFO. De spanningswaarde in kwestie wordt in die software aangeduid als 'CPU Vddcr_SOC Voltage (SVI3 TFN)'. Die waarde is afkomstig van een interne sensor in de cpu.

Onlangs gingen berichten rond die suggereerden dat moederborden nog steeds een Vsoc-spanning van meer dan 1,3V leveren, ook bij gebruik van bios-updates die dit moeten beperken. Gamers Nexus zei dat moederborden van ASUS dat gedrag vertonen. YouTube-kanaal Hardware Busters noteerde deze week hetzelfde bij AM5-moederborden van Gigabyte. Daarvoor gebruikte het kanaal een externe spanningsmeter die werd verbonden met het moederbord en later ook met de cpu-socket.

Gigabyte claimt in zijn verklaring dat die externe metingen hoger uitvielen doordat het moederbord een hogere spanning nodig heeft om voldoende stroom aan de cpu te leveren. Dat gebeurt volgens de fabrikant 'vanwege verschillende fysieke factoren'. In een video toont Gigabyte hoe de pwm-waarde op het moederbord een Vsoc van 1,35V aangeeft, terwijl die spanning in HWiNFO 1,28V bedraagt. Gigabyte zegt dat AMD dergelijke metingen op basis van de interne cpu-sensor onderschrijft.

Onlangs kwamen problemen met AMD's Ryzen 7000-processors aan het licht, waarbij een te hoge Vsoc-spanning tot gevolg kon hebben dat deze cpu's doorbrandden. Dat probleem werd gelinkt aan het gebruik van AMD EXPO, waarmee gebruikers hun geheugen kunnen overklokken. AMD introduceerde daarop een nieuwe agesa-versie die de Vsoc-spanning beperkte tot maximaal 1,3V, en raadde gebruikers aan om hun bios te updaten.