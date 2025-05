Overvolten Ryzen 7000X3D-cpu's was toch mogelijk, verband met ontplofte cpu's

De voorbije dagen doken verscheidene meldingen op van gebruikers met een ontplofte AMD Ryzen 7000X3D-processor. ASUS en MSI hebben nu statements uitgebracht die erop duiden dat de oorzaak van de letterlijk aangebrande cpu's ligt in het toepassen van te hoge spanningen.

Toen de eerste processor met 3D V-Cache op de markt kwam, de Ryzen 7 5800X3D, was het geheel niet mogelijk om deze processor over te klokken. Bij de Ryzen 7000X3D-processor versoepelde AMD de beperkingen enigszins, door undervolten met Curve Optimizer en hogere powerlimits met Precision Boost Overdrive mogelijk te maken. Het handmatig instellen van kloksnelheden of spanningen blijft echter uitgeschakeld, vanwege de hogere gevoeligheid voor hoge spanning van de 3D V-Cache-technologie.

Althans, dat was de bedoeling. MSI schrijft in een Reddit-post dat de 7000X3D-cpu's 'mogelijk beschadigd zijn door abnormale spanningen', en dat het nieuwe bios-versies heeft vrijgegeven met uitgeschakelde overvoltopties. ASUS maakt dat nog wat explicieter door te stellen dat 'handmatige Vcore-aanpassingen beschikbaar waren bij vorige bios-versies', en heeft al die versies voor de zekerheid zelfs volledig van zijn website verwijderd. Bovendien noemt ASUS specifiek dat het samen met AMD werkt aan 'nieuwe regels' voor EXPO- en Vsoc-spanningen.

Een foto van de kapotte Ryzen 7 7800X3D-processor van Reddit-gebruiker Speedrookie

Ook overklokker en youtuber Der8auer constateert in een video dat alle gebruikers die een soortgelijk probleem meldden, onder meer op Reddit, gebruikmaakten van EXPO. Dat is AMD's alternatief voor XMP, dat het mogelijk maakt om eenvoudig hogere geheugensnelheden in te stellen dan de officiële rating van de processors. Vrijwel altijd gaat dit ook gepaard met een hogere Vsoc-spanning van 1,3 à 1,4V, omdat de geheugencontroller voor deze hogere geheugensnelheden meer spanning nodig heeft dan de standaard 1,05V.

Het is op dit moment nog onduidelijk bij welke spanning de oorzaak exact ligt: de Vcore die onder meer aan de cpu-cores en de cache levert, of de Vsoc die het i/o-die met onder meer de geheugencontroller voedt. Ook weten we niet of eerdere meldingen van brandplekken bij non-3D-Ryzen-7000-cpu's, die veel sporadischer leken voor te komen dan de meldingen die nu in korte tijd zijn verschenen van de 7000X3D's, daar verband mee houden.

Hoe dan ook lijkt er meer aan de hand te zijn; volgens Der8auer kunnen brandplekken en bultjes zoals op de foto's van getroffen gebruikers alleen worden gevormd bij temperaturen boven de 250 graden. In die gevallen zou de ingebouwde hittebescherming allang in werking getreden moeten zijn. Er gaat dus iets kapot in de processor dat óf het beschermingsmechanisme meeneemt in zijn dood, óf de communicatie met het moederbord verstoort, waardoor het moederbord stroom blijft leveren aan de cpu tot het moment dat hij ontploft.

Moederbordfabrikanten bevelen voor nu aan om te updaten naar de nieuwste bios-versie en verdere communicatie af te wachten. AMD heeft nog niet gereageerd op de problemen; vanzelfsprekend heeft Tweakers de processorfabrikant wel om een reactie gevraagd.