AMD Ryzen Master-update laat gebruikers EXPO inschakelen zonder reboot

AMD heeft een nieuwe versie van zijn Ryzen Master-overkloksoftware uitgebracht. Deze bevat onder meer de mogelijkheid om EXPO-overklokprofielen voor DDR5-geheugen in te schakelen, zonder dat gebruikers daarvoor hun systeem opnieuw hoeven op te starten.

De toevoeging zit in AMD Ryzen Master-versie 2.14.1.3286, zo bevestigt het bedrijf in de releasenotes. Daarin staat vermeld dat geheugen voortaan 'on-the-fly' van een overklok kan worden voorzien. Gebruikers kunnen in de software een EXPO-profiel uitkiezen, waarna automatisch het geheugen wordt voorzien van hogere snelheden en andere spanningen.

De update voegt ook nieuwe tuning parameters voor het geheugen toe, die gebruikers meer opties moeten geven om het geheugen handmatig te overklokken. De nieuwste AMD Ryzen Master-versie krijgt daarnaast een nieuwe 105W Eco-modus voor Ryzen 9000-cpu's, waarmee de tdp wordt vastgezet op 105W. Die komt beschikbaar voor cpu's met een standaard-tdp van 120 of 65W.

Verder zegt AMD dat de eerste en tweede generatie van zijn Threadripper-processors niet langer ondersteund worden in de Ryzen Master-software. Gebruikers van die cpu's moeten daarom oudere versies van Ryzen Master blijven gebruiken.