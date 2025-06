Itch.io: domeinnaam onterecht offline gehaald na valse melding Funko

Gamewebsite Itch.io claimt dat zijn domeinnaam offline is gehaald na een vermeende klacht van Funko bij domeinnaamhouder Iwantmyname. Die klacht zou volgens Itch.io door AI zijn gegenereerd. De domeinnaamhouder zou het weerwoord van Itch.io niet hebben afgewacht.

Itch.io schrijft in een post op X dat Funko 'een valse melding' heeft gedaan via AI-merkenrechtensoftware van BrandShield. Deze software zou een bepaalde pagina van de gamingwebsite als 'fraude en phishing' hebben aangeduid en hebben gemeld bij Iwantmyname. Itch.io vermeldt niet wat er precies op die webpagina stond, maar zegt wel dat deze inmiddels offline is gehaald.

De beheerders van Itch.io schrijven dat er contact is opgenomen met Iwantmyname, maar dat ze nog geen antwoord hebben ontvangen. De domeinnaamhouder zou het ticket van Itch.io ook niet hebben geopend voordat de ban van kracht ging. Het is op het moment van schrijven wel mogelijk om Itch.io te bereiken. Uit een vervolgpost op X blijkt dat bezoekers worden doorverwezen naar een IP-adres dat niet van de webwinkel is. Itch.io hoopt de problemen de komende uren op te kunnen lossen.

I kid you not, @itchio has been taken down by @OriginalFunko because they use some trash "AI Powered" Brand Protection Software called @BrandShieldltd that created some bogus Phishing report to our registrar, @iwantmyname, who ignored our response and just disabled the domain