Ontwikkelaar platformgame Celeste brengt gratis 3d-spin-off uit

Maddy Makes Games, de ontwikkelaar achter indieplatformer Celeste, heeft Celeste 64: Fragments of the Mountain uitgebracht. Het betreft een korte 3d-spin-off van de platformgame, ter ere van zijn zesde verjaardag. Het spel is gratis te downloaden voor Windows en Linux.

Celeste 64: Fragments of the Mountain is gratis beschikbaar via Itch.io. De game is in ongeveer een week tijd ontwikkeld vanwege het zesjarige jubileum van Celeste, dat op 25 januari 2018 uitkwam. De nieuwe game betreft een game waarin spelers opnieuw als hoofdpersoon Madeline proberen een berg te beklimmen. Anders dan het origineel, betreft de gratis spin-off een 3d-platformer. De game beschikt over verschillende eastereggs en een nieuwe soundtrack die is gebaseerd op muziek uit het origineel en is geïnspireerd door Super Mario 64 en Super Mario Sunshine. De volgende volledige game van Maddy Makes Games, Earthblade, staat op de planning voor later dit jaar.