Celeste-ontwikkelaar schrapt 2d-game Earthblade

Extremely OK Games is gestopt met de ontwikkeling van Earthblade. De studio is bekend van de eerdere games Celeste en TowerFall. Earthblade werd in 2021 al aangekondigd en zou eigenlijk in 2024 verschijnen, maar liep eerder al vertraging op.

Earthblade moest een tweedimensionale verkennings- en actiegame worden in een pixelartwereld. De eerste teaser werd al in 2021 getoond. Naar verwachting zou de game in 2024 verschijnen, maar in maart vorig jaar werd aangekondigd dat er vertraging was. Een nieuwe releasedatum werd niet genoemd.

Nu meldt Extremely OK Games dat de ontwikkeling helemaal is stopgezet. Medeoprichter Maddy Thorson schrijft in een aankondiging dat er begin 2024 ruzie ontstond binnen het team, omdat ze het niet eens waren over de intellectuele eigendomsrechten van Celeste. Dat resulteerde er uiteindelijk in dat medeoprichter Pedro Medeiros het bedrijf heeft verlaten.

Thorson benadrukt dat het verlies van Medeiros niet de reden is dat de game geschrapt is, 'maar het bracht ons er wel toe om serieus te kijken of het afronden van Earthblade wel de juiste weg vooruit was'. Na ruim drie jaar ontwikkeling was de game volgens Thorson 'niet zo ver als je zou verwachten', wat als frustrerend werd ervaren. Ook zorgde het succes van Celeste voor veel druk om 'iets groters en beters' neer te zetten met Earthblade, waardoor het uiteindelijk vermoeiend werd om aan te werken. "Ik heb er verschillende gevoelens over, maar één ding is zeker: opluchting."

De studio zegt zich nu te focussen op kleinere projecten. "We zijn weer bezig met prototypen en verkennen de mogelijkheden in ons eigen tempo", aldus Thorson. "We proberen gameontwikkeling opnieuw uit te vinden op een manier die dichter bij de manier ligt waarop we het aanpakten bij de start van Celeste en TowerFall."