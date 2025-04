President VS ontslaat veiligheidsraad die Chinese hack op isp's onderzoekt

Het Amerikaanse Department of Homeland Security heeft alle leden van adviesraden ontslagen. Daaronder valt ook een veiligheidsraad die onderzoek doet naar een Chinese hack op grote Amerikaanse telecomproviders. Ontslagen leden krijgen wel de kans om opnieuw te solliciteren.

Waarnemend secretaris Benjamine Huffman stuurde maandag een memo, waarin aangekondigd werd dat alle lidmaatschappen van adviescommissies binnen het Department of Homeland Security met onmiddellijke ingang beëindigd worden. Drie ingewijden zeggen tegenover de Amerikaanse website NextGov/FCW dat het ook gaat om de leden van de zogenaamde Cyber Safety Review Board.

De CSRB onderzocht de laatste maanden een grootschalige hack op grote Amerikaanse telecomproviders die gelinkt wordt aan China. Aanvallers van een groepering genaamd Salt Typhoon hadden mogelijk maandenlang toegang tot de netwerken die providers als AT&T en Verizon gebruiken om te voldoen aan wettige afluisterverzoeken van de federale overheid.

Dat de leden van adviesraden ontslagen worden, betekent niet per definitie dat de raad in kwestie ook opgeheven wordt. Congreslid Mark Green zegt tegenover Nextgov/FCW dat de leden van de raad gekozen werden door de vorige directeur van de Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. "Net als bij iedere nieuwe regering is president Trump nog bezig om zijn team te verzamelen", aldus Green.

Nu Trump president is, komt er ook een nieuwe leider van het Department of Homeland Security. Green stelt dat die leider de kans moet krijgen om een beslissing te nemen over de toekomst van de veiligheidsraad. De nieuwe leider kan bijvoorbeeld nieuwe leden benoemen of de structuur van de veiligheidsraad aanpassen, maar er kan ook bepaald worden dat de veiligheidsraad niet de beste manier is om cyberincidenten te onderzoeken.