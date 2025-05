TU Delft zegt niet te zijn getroffen door Chinese hackers

De Technische Universiteit Delft is geen slachtoffer geworden van een hack door Chinese hackers. Eerder deze week stelde Recorded Future dat onder andere de TU Delft werd aangevallen via bugs in Cisco-apparatuur, maar een woordvoerder zegt tegen Tweakers dat dat onsuccesvol was.

De TU Delft reageert op nieuws dat op donderdag naar buiten kwam en waar ook Tweakers over schreef. Beveiligingsonderzoekers van Recorded Future schreven dat Chinese hackers Cisco-apparatuur aanvielen. De groep, Salt Typhoon, zou misbruik maken van twee kwetsbaarheden in de IOS XE-software van Cisco. Recorded Future zegt dat de hackers op die manier de TU Delft aanvielen.

Een woordvoerder van de TU Delft zegt nu tegen Tweakers dat die aanval niet succesvol was. De universiteit heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van het bericht van Recorded Future. "De in het artikel genoemde kwetsbaarheden waren niet van toepassing op de infrastructuur van de TU Delft", laat een woordvoerder weten. "De apparatuur genoemd in het artikel was wel degelijk afdoende gepatcht. Uit onderzoek is ook gebleken dat er geen indicatoren zijn gevonden dat er een hack op deze manier heeft plaatsgevonden. TU Delft heeft contact gezocht met Recorded Future en vastgesteld dat het een onsuccesvolle poging was van de hackersgroep."

Chinese staatshackers staan erom bekend kennisinstituten, waaronder universiteiten, op grote schaal aan te vallen vanwege spionage. Onder andere de AIVD en de NCTV waarschuwen al jaren voor zulke hacks. Dat erkent de TU Delft ook. "We weten dat de TU Delft een gewild doelwit is van partijen die uit zijn op de kennis en technologie van onze onderzoekers. De TU Delft en andere Nederlandse universiteiten investeren continu om zich hiertegen te wapenen."

Update, 15.36 uur - in het artikel stond aanvankelijk per abuis dat Recorded Future de TU had aangevallen, wat uiteraard niet zo was.