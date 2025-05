KPN en ABP zijn begonnen met joint venture die 3800 zendmasten gaat beheren

De joint venture van KPN en pensioenfonds ABP is officieel van start gegaan. Dat meldden de twee bedrijven op vrijdag. Het gedeelde bedrijf heet Althio en gaat een netwerk van 3800 mobiele zendmasten en daklocaties beheren.

Althio is begonnen nadat KPN eerder deze maand onder voorwaarden toestemming kreeg om Open Tower Company over te nemen van ABP, schrijft het bedrijf in een persbericht. Het nieuwe bedrijf gaat 3800 zendmasten en daklocaties beheren die voorheen in handen waren van KPN, Novec en Open Tower Company.

De twee bedrijven kondigden de komst van hun joint venture vorig jaar al aan. KPN krijgt een aandeel van 51 procent in de joint venture, terwijl ABP de overige 49 procent in handen krijgt. Het netwerk van Althio is toegankelijk voor alle telecomproviders, benadrukt het bedrijf. Het is niet de eerste samenwerking tussen KPN en ABP. De twee bedrijven richtten eerder al Glaspoort op, een joint venture die een glasvezelnetwerk aanlegt.