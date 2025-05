ACM wil overname deel netwerk Delta Fiber door Glaspoort nader onderzoeken

De Nederlandse markttoezichthouder Autoriteit Consument & Markt wil meer onderzoek doen naar de plannen van Glaspoort om een deel van het glasvezelnetwerk van Delta Fiber over te nemen. De ACM is bang dat de concurrentie tussen vaste telecomnetwerken afneemt.

Delta Fiber kondigde in mei dit jaar aan dat het zo'n 200.000 glasvezelaansluitingen wil verkopen aan Glaspoort, een joint venture van KPN en pensioenfonds ABP. De aansluitingen zitten in dunbevolkte gebieden, verspreid over meerdere regio's, aldus de bedrijven destijds. Waarom Delta Fiber die aansluitingen wil verkopen, is onduidelijk. Ook is niet bekend hoeveel geld er met de plannen gemoeid is.

De ACM is bang dat de overname nadelige gevolgen kan hebben voor consumenten, zoals prijsverhogingen. KPN concurreert in deze gebieden alleen met de glasvezelnetwerken van Delta en VodafoneZiggo. "Na de overname blijft in deze gebieden alleen concurrentie over tussen de netwerken van KPN (en Glaspoort) en VodafoneZiggo, terwijl er op dit moment nog drie concurrerende netwerken zijn", zegt de toezichthouder.

Bovendien heeft KPN sinds 2020 ten minste zeven glasvezelnetwerken van kleinere concurrenten overgenomen, waarmee de marktpositie van de provider steeds groter wordt. "Dat kan ten koste gaan van de onderhandelingspositie van telecomaanbieders zonder eigen landelijk dekkend netwerk, zoals Odido en Budget Thuis, en uiteindelijk leiden tot een opwaartse prijsdruk voor consumenten", zegt de ACM. Het merendeel van die overnames hoefden niet bij de ACM gemeld te worden vanwege de geringe omzet. "De ACM pleit al langer voor een wetswijziging zodat zij in de gelegenheid is om ook kleinere overnames door een grote speler te kunnen onderzoeken, wanneer er een risico is voor de mededinging."

Omdat de geplande overname van nu via Glaspoort loopt, moest deze wel gemeld worden, zegt de toezichthouder. Als Glaspoort en Delta hun plannen willen doorzetten, moeten ze een vergunning voor de overname aanvragen, waarna de ACM het risico voor de mededinging verder gaat onderzoeken. De toezichthouder heeft dan dertien weken om een besluit te nemen. Die periode kan langer worden als de ACM vragen heeft over de aanvraag en moet wachten op antwoorden.