Goedkoop vast internet is soms best duur

Niemand betaalt graag te veel voor vast internet. Toch betaalt de meerderheid van de Nederlanders meer dan nodig, blijkt uit onderzoek van de ACM. Dit heeft volgens de toezichthouder grotendeels te maken met 'slapende contracten'. Als je een abonnement afsluit, is dat vaak voor een of twee jaar met een flinke korting. Die contractperiode betekent niet dat het contract na die periode stopt; integendeel, die kortingen komen te vervallen, waardoor je als klant meer betaalt voor hetzelfde abonnement. Dit verschil kan soms zo groot zijn, dat klanten met een slapend budgetabonnement duurder uit kunnen zijn dan nieuwe abonnees met een aanzienlijk hogere snelheid, zegt de ACM.

Annemarie Sipkes

ACM-directeur Telecom, Vervoer en Post

De Nederlandse toezichthouder gaat daarom stappen ondernemen. Zo wil de ACM kijken of klanten wel goed geïnformeerd worden over hun contract en goedkopere alternatieven. Daarnaast wil zij onderzoeken of dat goedkopere segment überhaupt concurrerend is. Dit artikel gaat over die stappen, maar ook over het onderzoek zelf en wat andere partijen ervan vinden. Tweakers heeft hiervoor met KPN, Odido, VodafoneZiggo en met Annemarie Sipkes, directeur Telecom, Vervoer en Post bij de ACM, gesproken.

Budgetabonnementen zijn niet altijd het goedkoopst

Wie het allergoedkoopste internetabonnement met de allerlaagste snelheid afneemt bij een provider, verwacht hiervoor de laagste prijs te blijven betalen. Dat lijkt een logische gedachte. Toch is dat niet per se hoe het werkt in het Nederlandse vastetelecomlandschap. Dat heeft alles te maken met hoe contracten in Nederland werken. Vrijwel elke provider, zeker de grotere, werkt met kortingen. Soms krijg je een jaar korting, soms een half jaar, dan weer negen maanden. Daardoor betaal je voor een significant deel van de abonnementsduur maar een deel van de 'lijstprijs' van het abonnement. Ofwel: de prijs van het abonnement zonder korting.

Nieuwe abonnementen zijn daardoor vaak goedkoper dan bestaande abonnementen, een effect dat wordt versterkt door de inflatiecorrectie. Providers passen jaarlijks een inflatiecorrectie toe aan bestaande abonnees, maar de prijs van dat abonnement verandert voor nieuwe klanten niet. Een bestaand abonnement kost door die inflatiecorrectie op jaarbasis al snel tientallen euro's meer dan een nieuw abonnement. Als je datzelfde abonnement opnieuw afsluit, 'verdwijnt' die inflatiecorrectie weer, waardoor je exclusief kortingen al goedkoper uit bent.

Veel tweakers geven daarom aan jaarlijks te wisselen tussen providers of abonnementen, om van die voordelen te kunnen blijven genieten. Want als je dat niet doet, kan je dat al snel een tientje, of zelfs meer, per maand schelen.

Niet alle Nederlanders zijn tweakers

Het gros van Nederland blijkt echter niet die tweakersmentaliteit te hebben. De ACM zegt op basis van factuurdata van providers dat 79 procent van de vaste internetabonnementen 'slapende' abonnementen zijn. Hierbij is de contractduur van het abonnement al verstreken en kunnen klanten overstappen naar nieuwe abonnementen, van dezelfde provider of van een andere. Daarbij kunnen ze profiteren van die kortingen en zo aanzienlijk minder betalen voor hun internetverbinding. Dit kan op jaarbasis tot wel 250 euro schelen, stelt de toezichthouder.

Dit verschil in factuurbedrag en actietarief ziet de ACM vooral bij wat zij het budgetsegment noemt: snelheden onder de 100Mbit/s. De verschillen zijn hier zelfs zo groot, dat het gemiddelde factuurbedrag van een budgetabonnement hoger is dan wat de gemiddelde Nederlander voor een 250 tot zelfs 750Mbit/s-abonnement betaalt.

<100Mbit/s 100-249Mbit/s 250-749Mbit/s 750Mbit/s-1,5Gbit/s >1,5Gbit/s Regulier tarief 33 tot 44 euro 33 tot 59 euro 40 tot 60 euro 45 tot 70 euro 60 tot 70 euro Actietarief 24 euro 25 euro 35 euro 38 euro 45 euro Factuurbedrag 44 euro 38 euro 41 euro 44 euro 53 euro

De tarieven van landelijke aanbieders tegenover het gemiddelde factuurbedrag. De tarieven zijn gebaseerd op een peildatum van 1 juli en gegevens van Budget, Delta, Caiway, KPN, Solcon, Online, Odido, VodafoneZiggo en Youfone. Bron: ACM.