Consumentenbond: internet is te duur door marktdominantie KPN en Ziggo

Nederlanders betalen al jarenlang een te hoge prijs voor internet door het gebrek aan concurrentie. Dat stelt de Consumentenbond. De organisatie wil dat de ACM ingrijpt op de vermeende marktdominantie van internetproviders KPN en Ziggo.

De Consumentenbond schrijft dat Nederlanders vandaag de dag alleen nog kunnen kiezen voor internet via de kabel van Ziggo of via het glasvezelnetwerk van KPN. Beide providers zouden volgens de bond 'zeker 75 procent van de markt' in handen hebben en onderlinge prijsverschillen nauwelijks laten uiteenlopen. De Nederlandse consument betaalt hierdoor te veel voor internet, meent de organisatie.

De Consumentenbond verwijst in zijn communicatie naar een internetprijspeiling van de Europese Commissie waaruit blijkt dat Nederlanders gemiddeld 10 euro per maand meer betalen voor een 100 Mbit-abonnement dan het Europese gemiddelde. Nederlanders betalen naar verluidt 30 euro per maand voor zo’n abonnement, terwijl dat in Zweden gemiddeld 17 euro per maand is. In Denemarken betaalt men 18 euro per maand en in Spanje kost zo’n abonnement gemiddeld 21 euro per maand. Enkel in België en Portugal zou een dergelijk internetabonnement gemiddeld duurder zijn.

De Consumentenbond concludeert dat er te weinig marktwerking is en roept de Autoriteit Consument en Markt op om in te grijpen. De ACM heeft in het verleden naar verluidt al geprobeerd om de marktdominantie van KPN en Ziggo tegen te gaan en wilde beide partijen toen naar verluidt ook verplichten om hun netwerken open te stellen voor derde partijen. Dit mocht volgens de Consumentenbond niet van de bestuursrechter en de ACM accepteerde vervolgens een aanbod van KPN waarin werd vastgelegd hoeveel de provider mag aanrekenen aan andere aanbieders voor het gebruik van zijn glasvezelnetwerk. Deze praktijk zou volgens de bond echter niet prijsverlagend werken.