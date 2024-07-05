Epic Games: Apple bemoeilijkt release van iOS-versie Epic Games Store in de EU

Apple zit de release van de Epic Games Store op iOS in de Europese Unie opzettelijk dwars, beweert Epic Games. Daarmee zou het bedrijf niet aan de Digital Markets Act voldoen. Epic Games heeft 'zijn zorgen geuit' bij de Europese Commissie.

Apple heeft tot twee keer toe documenten afgewezen die Epic Games had ingediend om het uitbrengen van de digitale gamewinkel op iOS mogelijk te maken, zegt het bedrijf. Het ontwerp van bepaalde knoppen zou te veel lijken op die in de App Store. Ook zouden de namen die de Epic Games Store hanteert te veel lijken op de termen die Apple gebruikt.

Epic Games zegt dat meerdere appwinkels zonder problemen dezelfde termen hanteren en dat het 'de standaardconventies voor knoppen in iOS-apps volgt'. Daarom noemt de uitgever de afwijzing van Apple 'tegenstrijdig, obstructief en in strijd met de Digital Markets Act'. Epic Games is naar de Europese Commissie gestapt, die tegenover Reuters niet wil reageren op de uitlatingen van het bedrijf. Apple zegt tegen het persbureau dat het samen met Epic Games wil werken aan een oplossing voor het probleem.

Sinds de DMA van kracht is, is Apple verplicht om andere appwinkels toe te laten op zijn platforms. In februari kreeg Epic Games het ontwikkelaarsaccount van Epic Games Sweden terug, maar een maand later werd deze weer verwijderd. Dat kwam doordat Epic Games-ceo Tim Sweeney kritiek had op het nieuwe App Store-beleid, beweert de uitgever. Deze was aangepast om te voldoen aan de DMA, maar Sweeney zei dat Apple de regels op zo'n manier zou volgen dat ze alsnog niet goed werken voor ontwikkelaars. Hij wijst onder mee naar de betaling die Apple voor sideloaded apps hanteert.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 05-07-2024 20:47 115

05-07-2024 • 20:47

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Reacties (115)

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cyberdyne 5 juli 2024 22:40
Apple heeft de Epic games store intussen goedgekeurd omdat het een kleinigheidje betreft (echter nog steeds belangrijk), maar Epic moet in een volgende release nog wel de aanpassingen doen.
Darida @cyberdyne6 juli 2024 19:56
Ik heb nog nooit een bedrijf zich zo kinderachtig zien gedragen als Epic Games. Ze waren niet tevreden met de App Store regels en dus lapten ze deze aan hun laars en speelden dan slachtoffertje en wees naar Apple als schuldige. Als ze gewoonweg de regels waren blijven respecteren en gewoonweg een rechtszaak waren gestart dan hadden ze iedereen aan hun kant. Maar ze deden het tegenovergestelde en hebben nu zelfs hun eigen klanten tegen zich, ik mer het aan mijn neef en hun vrienden. Ze blijven Fortine wel spelen, maar vinden hun manier van aanpak maar niks.
Vayra @Darida7 juli 2024 15:19
Je zou Epic voor Apple kunnen verwisselen in dit bericht. Het is Apple die de poortwachtersfunctie heeft, niet Epic, en het is Apple die daar misbruik van maakt.
Donstil
@DragonStorm995 juli 2024 23:22
En waar staat dan dat het goedgekeurd is??

Bron: ???
Geen bron = GEEN BEWIJS!
Nou bijvoorbeeld hier: Apple Approves Epic Games Store for iPhone and iPad in EU maar ook op de Twitter van Epic.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 13:51]

herpiederpienow @Donstil6 juli 2024 00:08
Als het nu goedgekeurd is krijgen we misschien nog de kans om te zien waar Apple nu precies problemen mee had en zelf een oordeel vellen.
2green @herpiederpienow6 juli 2024 14:37
Apple heeft problemen met iedere store op hun platform.
Iedere dag dat ze dit uitstellen levert enorm veel geld op.

De wereld is zo commercieel, juridisch en hard geworden, dat we straks als maatschappij net zo gaan werken als een grote onderneming.

Ben de titel van het boek vergeten, maar was interessant om te lezen. Hoop alleen dat het niet klopt waar we heen bewegen :(
herpiederpienow @2green6 juli 2024 14:44
Ik haat deze wereld, dat is het enige wat ik kan zeggen. Wat mij betreft maken we vandaag nog een einde aan de huidige systematiek en verzinnen we een ander systeem wat beter werkt voor meer mensen.
2green @Deadnet7 juli 2024 11:40
Nee die niet, zal vanavond eens kijken in mijn ebook/abook collectie of ik hem terug kan vinden.
dasiro @Darida6 juli 2024 10:42
"altijd" en "correct" zijn nogal vrij gekozen en voor interpretatie vatbaar. Hun interpretatie van gatekeeper is dieren opgesloten houden omdat er elders gevaar kan zijn en de muren van prikkeldraad en elektrische hekken voorzien met daarbinnen een wit doek gespannen zodanig dat de dieren er niets van kunnen zien.
iAR @Darida6 juli 2024 11:29
Beide gedragen zich als puber. En nu Apple op de vingers wordt getikt is het nog steeds aan het uitdagen. En dreigen dat ze features niet gaan releasen.
Het is te hopen dat dit soort onzin ze financieel gaat raken, anders stopt het nooit.
Carino @Darida6 juli 2024 10:37
Als er 1 bedrijf is die zich als recalcitrante puber gedraagt dan is dat wel Apple. Ze liggen niet voor niks weer onder een vergrootglas bij de EU. Van de week nog een artikel erover hier op Tweakers…
Sinester @Darida8 juli 2024 09:52
Apple heeft altijd correct gehandeld.
Als dat zo was had Apple deze rechtzaak compleet gewonnen en hadden ze ook nooit boetes gekregen of gedwongen aanpassingen moeten doen

Epic gedraagd zicht als een klein kind.. sure.. maar Apple gedraagd zich als het rijkeluis kindje die denk dat ze overal mee weg kunnen komen en schijt hebben aan regels

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 13:51]

Loller1 5 juli 2024 22:49
"Je app store gebruikt terminologie van een app store en daarom kunnen we het niet toestaan" is dus in essentie Apple's probleem. Absurd, en ook exact de reden waarom de EU deze onzin nu weer aan het onderzoeken is als een overtreding van de DMA. Het hele "notority" systeem dat Apple op poten heeft gezet moet gewoon ontmanteld worden en gebruikers moeten gewoon vrij kunnen sideloaden.
Wolfos
@Loller16 juli 2024 07:36
Dit is dan ook precies de reden dat het zo enorm vervelend is om mobiele apps te maken. Beide partijen behandelen je bij voorbaat of je schuldig bent, en je moet je door steeds meer bochten wringen om het tegendeel te bewijzen.

Voor Google Play heb je nu 20 beta testers nodig! Zelfs voor een MKB is dat een gigantisch gedoe.

Ik hoop dan ook van harte dat de digitale distributie monopolies volledig ontmanteld worden, maar het lijkt er niet op. Gebruikers vinden die app stores heel handig en vinden het heel vervelend om elders te winkelen waardoor de grote partijen belachelijk veeleisend kunnen zijn.
CerandoX.nl @Wolfos6 juli 2024 15:06
Laatst nog een release gedaan met 5 testers, maar dit ging niet om een app waar aankopen in werden gedaan.
Vayra @Wolfos7 juli 2024 15:22
Uitgevers zouden gewoon samen moeten optrekken om digitale distributie universeel te regelen voor alle devices. Bouw een stichting op en breng daar het belang onder, en betaal naar rato (omzet?) de financiering voor die stichting en dienst. Dan kunnen ze zelfs ism de EU bepalen hoe de beveiliging e.d. geregeld moeten zijn en is het speelveld voor iedereen gelijk. En je dekt de zorgen over toegankelijkheid vs veiligheid af.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 22 juli 2024 13:51]

mario963 @Loller16 juli 2024 00:43
App Store is gewoon een gedeponeerd dienstmerk van Apple en daarom kan het niet zomaar gebruikt worden zullen ze van mening zijn. Heeft verder niets met de DMA en andere nieuwe regulering te maken.

Bron: Apple Support Website
Blokker_1999
@mario9636 juli 2024 07:45
Dus ik mag morgen een fruit winkel openen onder de naam Fruitwinkel, die handelsnaam registreren en niemand die een fruit winkel heeft mag nog naar zijn winkel referenen als een fruit winkel.

Ja, dat gaat werken...

De term app is niet door Apple bedacht, is zelfs ouder dan het bedrijf zelf. En de samenvoeging met Store maakt dat je wel 2 zeer generieke termen samenvoegt in 1 generieke benaming. Om daat zomaar even bescherming op te krijgen lijkt me sterk.
smooc @Blokker_19996 juli 2024 15:30
Als het gedeponeerd is, ben je verplicht het te beschermen anders verlies je dat recht. Laat staan natuurlijk of het uberhaupt toegekend had moeten worden, maar als je het hebt moet je het dus beschermen.
Donstil
5 juli 2024 21:15
Het ligt allemaal niet aan Epic, aldus Epic.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 13:51]

Luminair @Donstil6 juli 2024 00:34
Je wordt omlaag gestemd, maar dit is inderdaad wel precies de manier waarop Epic zaken doet met Apple/Google: eerst netjes aan je overeenkomst houden, ze dan opeens breken (met een hot-swap andere code activeren), en later op social media schreeuwen dat het allemaal niet eerlijk is. Dan kunnen ze nog best een punt hebben, maar de manier waarop ze daar komen is niet helemaal schoon te noemen.
Halo_Master @Luminair6 juli 2024 10:45
Epic de digitale Robin Hood:)
Behalve als Apple ze een tarief had gegeven van 15%, dan waren ze helemaal niet zo principieel geweest(getuigenis van Tim sweeny van epic , in de rechtszaak in de VS) .
Vayra @Luminair7 juli 2024 15:24
Ik kan het activisme van Epic wel waarderen. Ze maken niemand kapot, ze ageren gewoon tegen het beleid op een manier die niet te ontwijken valt. Effectief dus. Sweeney heeft dit uitermate goed gespeeld. Die DMA is er mede dankzij hem. Je gaat deze macht anders ook niet kunnen opbreken. De EU heeft nog altijd partijen nodig die opstaan en aanklachten indienen.

Ook richting Steam heeft Epic deze move gemaakt - het doel is de markt voor digitale distributie volwassen te maken en uiteindelijk een stukje macht terug te hevelen naar de publishers. Ook daar ging het niet zachtzinnig en zeker niet altijd chique. Maar is Steam er slechter van geworden? Uiteindelijk zie je toch dat de meeste gamers naar Steam blijven neigen omdat de EGS feature technisch nog steeds niet lekker meekomt. Ook richting Apple en de EGS invasie zal het niet anders zijn. Maar de ogen zijn ook voor alle andere spelers nu wel geopend - dit duiveltje krijgt Apple niet meer in de doos.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 22 juli 2024 13:51]

loki504 @Donstil5 juli 2024 22:47
Ja want de track record van Apple in het hele DMA is lekker schoon... Apple heeft al vanaf dag 1 twijfelachtige regels opgesteld voor sideloaden daar zijn al meerdere bedrijven over gevallen.
Horatius @Donstil5 juli 2024 21:28
Het ligt allemaal niet aan bedrijf X, aldus bedrijf X.
Bedrijf X krijgt het voordeel van de twijfel allang niet meer.

Voor welk bedrijf geldt dit niet? Welk bedrijf stuurt een persbericht de wereld in met
"wij klagen bij de EC omdat het ligt aan ONS, WIJ zijn het probleem!"

Dit is het hele punt van objectieve journalistiek. Je geeft lezer de informatie, en het is aan lezers om te bepalen hoe die informatie te interpreteren. "Wij van WC-eend adviseren WC-eend" is zo een populaire slogan om een reden. Apple zou exact hetzelfde doen en dat doen ze ook.
Vexxon 5 juli 2024 22:56
Walgelijk hoe Apple zich gedraagt in deze, de Eu zou er nu toch wel klaar mee moeten zijn en een dikke boete moeten uitschrijven.
justmiketech @Vexxon6 juli 2024 05:49
Waarom doet iedereen toch altijd alsof Epic zo heilig is in deze?

Als Epic écht zo goed is zouden betalende Unreal gebruikers hun games nu per direct zonder extra toeslag in andere stores mogen aanbieden, maar dat is ook niet zo.
HandheldGaming @justmiketech6 juli 2024 07:02
Iets dat scheef is gegroeid corrigeren gaat meestal niet door het te aaien, maar door het weg te hakken en/of actief te sturen. Daar is wat "geweld" voor nodig.

Dat zul je als persoon dat zich aan de regels houdt niet prettig vinden en dat hoeft ook niet. Maar je moet wel begrijpen met woorden verandert weinig.

Je mag je twijfels hebben, je mag zorgen hebben. Maar zonder een duw komt iets dat staat niet los.

Epic Games is niet 100% correct in hun aanpak. Maar Apple is 100% niet correct in hun aanpak en zijn de status quo. Dus iemand moet een duw uitdelen met het risico dat je een duw terug krijgen.
timonb @Vexxon6 juli 2024 09:00
Apple doet wat het moetvdoen. De DMA lijkt een hele strenge set aan wetten, echter beschrijft deze niet heel precies wat wel en wat niet.

Dat is ook nooit de bedoeling van dit soort wetten. Als je wetten te scherp opschrijft, dan kun je bij elke nieuwe innovatie de wet gaan herschrijven.

Apple probeert nu te zoeken waar de grens precies ligt en dat gaat de rechtbank over. Lijkt me best gezond.
PhilipsFan @Vexxon6 juli 2024 02:54
Ja, want Epic gedraagt zich wel netjes?

Iedereen doet net alsof Apple hier de 'bad boy' is, maar Epic doet dit echt niet om de wereld te verbeteren. Ze willen alleen maar geld verdienen. Niet gewoon geld verdienen aan apps net zoals alle andere softwaredevelopers. Nee, ze willen ook die 30% provisie hebben. Ze willen lekker meeliften op de (betaalbereide) customer base en bekendheid van Apple en de App Store, maar ze willen er niks voor betalen. Alle pegels moeten naar de rupsjes nooitgenoeg, de aandeelhouders van Epic.

En de consument is de dupe. Sideloaden en alternatieve appstores lijken een goed idee, maar verprutsen het veilige en consistente platform dat Apple biedt. Over een paar jaar heb je daar ook allemaal malafide appstores, apps die je onopzegbare abonnementen aansmeren, virussen etc. En features die Apple niet meer kan uitbrengen in de EU omdat het niet kan voldoen aan wetgeving die gemaakt wordt door mensen die totaal geen kaas gegeten hebben van software en online diensten. Maar bedank vooral de EU.

Dag, mooi, veilig en consistent Apple platform. Ik zal nog vaak terugdenken hoe ideaal het was voordat de EU zich ermee bemoeide. Net zoals trouwens de Lightning stekker.

[Reactie gewijzigd door PhilipsFan op 22 juli 2024 13:51]

MoonRaven @PhilipsFan6 juli 2024 03:25
Dat is wel erg kort door de bocht. Op Android kan ik ook sideloaden en andere appstores installeren. ALS je zoiets doet, dan heb je enige verantwoordelijkheid dat je weet dat zo'n appstore goed moet zijn. Je word als gebruiker immers niet gedwongen om het te gebruiken en je kan in je eigen cocon blijven.

Je moet als gebruiker de keuze hebben, als Microsoft zou dwingen dat iedereen de apps via de microsoft store moest downloaden, dan was de wereld te klein. Maar als Apple dat doet, is het opeens geweldig.

Microsoft kan dit namelijk ook afdwingen.

[Reactie gewijzigd door MoonRaven op 22 juli 2024 13:51]

Snowfall @MoonRaven6 juli 2024 20:19
Microsoft zou dwingen dat iedereen de apps via de microsoft store moest downloaden, dan was de wereld te klein
Microsoft heeft dit letterlijk 2x geprobeerd met Windows. Eerste keer met Windows RT en tweede keer met een Windows 10 versie waar alleen software via de Store geïnstalleerd mocht worden. Het heeft in beide gevallen gefaald zonder dat mensen er boos over werden.
PhilipsFan @MoonRaven6 juli 2024 03:54
Nu vergelijk je het met andere platforms die niet vergelijkbaar zijn. Door de geschiedenis van de PC en de manier waarop Windows zo geworden is wat het is, zou het inderdaad heel raar zijn als Microsoft ineens zijn gebruikers zou dwingen om alleen apps te gebruiken van hun appstore. Ik denk zelfs dat veel gebruikers Windows gedag zouden zeggen.

Bij het Apple platform is dit vanaf dag 1 zo geweest. Alle gebruikers van Apple hebben altijd geweten hoe het werkt. Veel softwareontwikkelaars hebben door het beleid van Apple apps kunnen maken die er anders nooit geweest waren. En veel gebruikers van Apple producten zouden niet eens durven te beginnen aan een ander smartphone platform. Dus door het Apple beleid zijn er vele gebruikers bijgekomen die er anders nooit waren geweest. Juist doordat Apple altijd de veiligheid en consistentie heeft afgedwongen.

Die gebruikers worden nu pootje gelicht door de EU. En waarom? Niet eens doordat gebruikers massaal protesteren. Daar had ik nog begrip voor gehad. Maar het zijn geen gebruikers die protesteren, maar bedrijven. Bedrijven die niet het succesmodel van Apple hebben bedacht en geimplementeerd, maar er nu wel graantjes van proberen mee te pikken.

Ik geef je in die zin gelijk, de gebruiker moet de keus hebben. Niet de aanbieders van software. Die hebben zich te houden aan het beleid dat Apple heeft bedacht en waarmee ze zoveel gebruikers hebben getrokken. Kennelijk willen de gebruikers die keus helemaal niet. Ik ken NIEMAND met een iPhone die een app zou willen installeren die niet gewoon in de appstore staat. Toch gaat een bedrijf nu de EU voor hun karretje spannen zodat dat bedrijf geld kan verdienen over de rug van Apple en diens gebruikers.

Vergeet niet, dat gebruikers hierdoor juist minder keus krijgen. Uiteindelijk zal Epic (en waarschijnlijk ook andere grote aanbieders) al hun apps verplaatsen naar hun eigen appstore. Als consument die een bepaald spel wil spelen, heb je dan geen andere keus dan de appstore van Epic te installeren. En ben je ineens een doel van marketeers die jou heel graag geld afhandig willen maken. Natuurlijk kan dat ook via het Apple platform, maar daar is het aan strenge regels gebonden. Ik kan altijd kijken welke lopende abonnementen ik heb, wat die kosten en per wanneer ik ze kan opzeggen, van alle abonnementen in 1 overzicht. Dat zijn we straks dus kwijt.
HandheldGaming @PhilipsFan6 juli 2024 07:10
Nu vergelijk je het met andere platforms die niet vergelijkbaar zijn. Door de geschiedenis van de PC en de manier waarop Windows zo geworden is wat het is, zou het inderdaad heel raar zijn als Microsoft ineens zijn gebruikers zou dwingen om alleen apps te gebruiken van hun appstore. Ik denk zelfs dat veel gebruikers Windows gedag zouden zeggen.

Bij het Apple platform is dit vanaf dag 1
Ik denk dat deze hele premisse fout is. Want ook MacOS heeft lang geen app store gehad en werkte exact hetzelfde als alle andere platformen.

Zelfs iOS had in de eerste iteratie geen appstore. Kortom de keuze om alles te sluiten/gesloten te houden is van Apple zelf. Maar hoe dat werkt, en zelfs goed werkt in jouw ogen, is letterlijk beschikbaar in hun eigen portfolio. MacOS werkt exact zoals de EU het voor ogen heeft. Maar daar heeft het consessies in gedaan waardoor Apple invloed mag houden op externe stores.

Ik denk dat je een beetje het conservatieve Apple iOS Fanboy standpunt hebt aangehouden en niet wil nadenken over hoe het anders kan.

Nog een puntje dat hilarisch is. Externe app stores hebben in het verleden zelfs bestaan bij iOS, toen iOS nog relatief simpel gejailbreakt kon worden. Toen kon je iOS ook objectief beter laten werken dan het jaren lang deed. Je kon het ook slopen, maar dat was 100% voor eigen risico.

Kortom de basis van je betoog is rot en gebaseerd op retcons van de geschiedenis.
Tripwire999 @HandheldGaming6 juli 2024 08:30
Maar een jailbreak is wel echt een stap verder dan een alternatieve app store installeren waar je natuurlijk straks tot gedwongen word. Want het voorbeeld is er nu al, Delta de Nintendo emulator is in de US gratis te downloaden maar in de EU moet je een alternatieve app store installeren en uiteraard mag je ook nog jaarlijks betalen. Geen idee hoe die alternatieve app store met de betaalgegevens omgaat, maar hopelijk door de strikte richtlijnen van Apple is dat wel veilig.
Uiteindelijk heeft het alleen maar nadeel voor de consument en dat zie je nu dus ook terugkomen dat bepaalde features niet released worden door Apple in EU want DMA en privacy kan niet gegarandeerd worden.
HandheldGaming @Tripwire9998 juli 2024 16:32
Daarin heb je helemaal gelijk, dat is een stuk verder.
De grap was vooral dat de jailbreak, als je het voor elkaar kreeg om het te installeren, een alternatieve app store installeerde.

Ik moet eerlijk zeggen dat het ongelimiteerde vertrouwen dat je in Apple lijkt te hebben behoorlijk naïef is. Het is een kwestie van tijd voordat Apple zijn volgende lekkage heeft. Zoals dit voor ieder techbedrijf het geval is. Het is natuurlijk wel fijn dat Apple de verantwoordelijkheid eist voor eventuele lekkages in alternatieve app store.

O, wacht. Dat gaan ze echt niet doen.

Maar digitale is exact hetzelfde als een fysiek slot, het kan altijd gelockpickt. Je moet er dus nooit onbegrensd vertrouwen in hebben en vervolgens geldt voor iedere app store dezelfde regel.
Halo_Master @MoonRaven6 juli 2024 10:41
Maar ja, als je bijv alleen Fortnite en enkele andere games alleen kan halen bij de epic game store, dan is er niet zoveel keuze of wel? Dan kan je wel in jouw eigen cocon blijven, maar dan heb je dus niet alle apps tot jouw beschikking.
lexfd @PhilipsFan6 juli 2024 09:39
Slaat nergens op wat je zegt. Nu niet dat ik zo'n fan ben van epic maar jij haalt Steam en Epic gewoon door elkaar. Steam vraagt 30%, epic 12 en in de eerste zes maanden niets als de game eerst exclusief op epic gepubliceerd wordt. Steam bepaalt ook de facto de prijs van een game omdat developers die het goedkoper op een ander platform uitbrengen⁷worden ze afgestraft met niet publicatie in Steam (wat nog altijd het grootste platfirm is). Steam heeft natuurlijk wel een versie in de app store want voor grote bedrijven als apple en steam is dat een ons kent ons verhaal.

App store heeft er ook geen problemen mee enkele bedenkelijke emulators (niet allemaal) te publiceren die niet doen waat ze moeten doen en enkel gemaakkt zijn voor de reclame. En jij hgeooft dat app store inzit met jouw pc en dat ze dit niet doen om steam te beschermen?
kokosnoten @PhilipsFan7 juli 2024 00:49
En de consument is de dupe
[...]
Ik zal nog vaak terugdenken hoe ideaal het was voordat de EU zich ermee bemoeide. Net zoals trouwens de Lightning stekker.
Sorry, huh? Je wil oprecht het argument maken dat Lightning beter was voor consumenten dan USB-C? We hebben nu eindelijk USB3 snelheden op iPhones, oneindig meer aansluitmogelijkheden (je kunt camera opnames naar een SSD maken!), ondersteuning voor dezelfde laders als alle andere telefoons, laptops, en accesoires-- Maar Lightning was beter? Hoe dan?
PhilipsFan @kokosnoten7 juli 2024 18:01
Je noemt allerlei voordelen van USB-C die ook via Lightning kunnen. Lightning is gewoon een stekker, je kunt via een Lightning-naar-usb-c kabel precies dezelfde dingen doen. Het is een kwestie van de juiste software-implementatie. USB3 snelheden hadden we ook al via Lightning op sommige iPhone modellen.

Maar als je het over de fysieke stekker hebt, is Lightning veel beter. De poortjes gaan bijna nooit kapot. USB-C-poortjes zijn kwetsbaar omdat er zo'n stukje plastic in zit dat kan afbreken. En spreek wel eens laptop-reparateurs en die zeggen allemaal dat de belangrijkste reden om een moederbord te vervangen een defecte usb-c poort is. Goed bezig EU, in plaats van een kabeltje vervangen we nu een compleet moederbord of, vaker, wordt de laptop weggegooid vanwege een defecte usb-poort. Ze wilden toch juist besparen op e-waste?

Daarbij merk ik nu al (mijn iPhone 15 Pro is nog geen jaar oud) dat de plug soms geen contact maakt, ik moet de stekker er dan nogmaals in steken. Met Lightning had ik dat echt nooit. USB-C is echt een minder stevige connector.

De uitwisselbaarheid is natuurlijk wel een groot voordeel. Then again, het was de EU te doen dat consumenten minder kabeltjes etc hoefden te kopen omdat ze de oude kunnen hergebruiken. Ik heb het afgelopen jaar nog nooit zoveel kabeltjes moeten kopen omdat ik alles in Lightning had en nu dus alles moest vervangen. Compleet onnodig, want alle kabeltjes functioneerden nog prima. Ik heb ook blokjes moeten vervangen, want usb-c kabeltjes hebben meestal ook usb-c aan de andere kant.

Misschien is het even investeren en is het nu afgelopen met de nieuwe kabeltjes, maar ik moet het nog zien. In mijn ogen was het gewoon een dickmove van de EU om Apple dwars te zitten. Er bestaat op veel plekken Apple-haat, ook hier op Tweakers. Ik vraag me af waar dat vandaan komt, Apple heeft een zeer goed werkend en veilig systeem. Ik denk dat veel gebruikers van concurrerende systemen gewoon jaloers zijn.
Halo_Master @noes6 juli 2024 10:42
Totdat er zgn exclusives komen voor bepaalde app stores.
netappie 6 juli 2024 10:07
Ik hoop dat ik dit soort epic crap stores kan blokkeren in mijn Apple apparaten.
Op de PC wat ervaring met epic troep. Dat de virus scanner het niet blokkeert/verwijdert is jammer.
kokosnoten @netappie7 juli 2024 00:51
Je hoeft niks te blokkeren, want wordt niet automatisch geinstalleerd. En het installeren heeft ook een aantal stappen waardoor je het sowieso niet per ongeluk doet.
ShadLink 5 juli 2024 22:35
Natuurlijk klaagt Epic. Epic is dit hele gebeuren begonnen. De EU vecht het gevechtje voor Epic, wat deels in Chinese handen is.
Loller1 @ShadLink5 juli 2024 22:50
Epic is lang niet de enige die hierover klagen - en absoluut terecht - iedere third party die zijn eigen app store voor iOS heeft ontwikkeld of is aan het ontwikkelen klaagt erover, Microsoft heeft er ook al over geklaagd, etc.
Giedy5 @Loller15 juli 2024 23:31
Epic is in dit opzicht ook geen lievertje, ze verbreken maar al te graag wat regeltjes om extra winst te behalen of om structurele veranderingen aan te brengen, als het maar in hun voordeel werkt. Ben geen fan van beide bedrijven, de slinkse winstgedreven tactieken van epic of de elitaire walled garden van apple.
Scriptkid @Giedy55 juli 2024 23:51
Vergeet niet dat epic miljarden in de community pompt, iets wat ik apple niet zie doen.

Epic support daarnaast enorm veel met UE wat iedereen ten goede komt.
Luminair @Scriptkid6 juli 2024 00:43
Is WebKit niet open-source? Alle whitepapers over AI dan? Open-source Swift met ondersteuning voor elk OS? LLVM? CUPS? Ze hebben zoveel open-source dat ik het zo snel niet kan verzinnen.

Volgens mij haal je trouwens cijfers door elkaar. Epic geeft misschien miljoenen, maar zeker geen miljarden aan ‘de community’, wat dat ook maar mag betekenen.
Blokker_1999
@Luminair6 juli 2024 07:53
En waarom is Webkit opensource? Ken je er de geschiedenis van? Die moet je zeker eens lezen. Dan zie je pas wat een smerig spel Apple daar gespeeld heeft. Ze hebben heel wat open source, maar niet veel wat ze ooit zelf begonnen zijn. De meeste FOSS in Apple producten zijn bestaande projecten die ze zelf integreren. Ook CUPS en LLVM zijn geen projecten van Apple, al heeft Apple uiteindelijk wel CUPS gekocht.
Luminair @Blokker_19996 juli 2024 23:35
Misschien kun je ons verlichten en een link posten van alle wandaden die Apple heeft verricht daarover, want ik lees vooral dat ze gewoon een fork hebben gemaakt van KHTML; Apple was hen niks verplicht, los van zich aan de licentie te houden. Als het maken van een fork een smerig spel is dan ben ik regelmatig erg vies bezig.

Verder betekent het ook weinig dat ze niet al die open-source project from scratch zijn begonnen. Ze hebben tientallen jaren in verschillende projecten, dat kost ook gewoon tijd en geld. Liever dat dan een solo hobbyist die zo overwerkt is dat de CCP er een malafide patch in kan sneaken.
4tro @Luminair6 juli 2024 09:14
Je vergeet dat webkit niet origineel van Apple was, maar gebasseerd op khtml, open source engine van het KDE project voor Konqueror.

Ze hadden dus weinig andere keus dan webkit ook open source te maken.

Ook CUPS was al open source en geadopteerd door Linux ver voordat Apple het opkocht.

En LLVM was ook al open source voordat Apple de developers in dienst nam.

[Reactie gewijzigd door 4tro op 22 juli 2024 13:51]

Luminair @4tro6 juli 2024 23:26
Dat de eerste regels code niet door Apple zelf geschreven zijn maakt de contributie niet minder groot; in de afgelopen 20 jaar is de WebKit broncode enorm gegroeid, en het onderhouden er van is niet gratis; dat kost moeite. En KHTML is daardoor ook gegroeid; die konden naar de fork kijken en dingen eventueel backporten. Is Google's Chrome een stuk minder waardevol, wetende dat het afstamt van WebKit? Ik denk het niet; meeste moderne open-source software heeft wel op de een of andere manier wortels in andere code.

Ik vind het een wat vreemde stelling dat de contributie aan de open-source gemeenschap minder waard is omdat een project niet origineel van hen kwam.
Luminair @4tro7 juli 2024 00:16
Mijn stelling is dat deze projecten voortbestaan hebben als open source, ondanks dat Apple ze heeft opgekocht. :) En Apple daar dankbaar gebruik van heeft gemaakt.
Maar daar klopt dus niks van. Sowieso heeft Apple ze niet opgekocht, ze hebben het beheer en onderhoud op zich genomen. Dat is enorm ondankbaar werk wat vrijwilligers doorgaans niet kunnen
of willen doen.
Dat je 'ondanks' zegt slaat ook helemaal nergens op. Op wat voor manier probeerde Apple die projecten te ondermijnen dan?
Maar om te stellen dat Apple webkit groot heeft gemaakt... Gaat wat ver.... Safari heeft echt maar een marginaal marktaandeel.
Marktaandeel bepaalt niet hoe groot een codebase is. Hoe kom je er bij dat die dingen met elkaar te maken hebben? We hebben het over de grootte van de contributie aan het project, en die hangt niet af van het marktaandeel.
Die browser moet aan allerlei standaarden voldoen, en doet dat ook (zie Interop 2023). De hoeveelheid code die daarvoor geschreven moet worden zal niet veel meer of minder zijn dan Firefox/Chrome.
loki504 @ShadLink5 juli 2024 22:56
De EU vecht dit gevecht je niet voor Epic. De EU is al minimaal van 2014 bezig om te bepalen hoe ze dit kunnen vormgeven. Epic heeft gewoon gewacht op het juiste moment dat is totaal iets anders. Want fortnite kwam pas in early acces in 2017. Of had Epic de EU al daarvoor in hun broekzak en was dit allemaal al voorop gezet spel en al 10 in de maak van Epic?

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 13:51]

kokosnoten @loki5047 juli 2024 00:38
Mja, dat de EU al eerder er mee bezig was sluit natuurlijk niet uit dat Tim Epic nu extra steun zoekt bij de EU; al helemaal nu het de wet is geworden, en er daadwerkelijk een poot is om op te staan.
loki504 @kokosnoten7 juli 2024 06:33
Klopt maar de EU vecht zijn eigen gevecht tegen tech bedrijven niet voor Epic die lift alleen mee alleen en dat is logisch.
hstgnick 5 juli 2024 20:59
De ironie. Apple jat zelf alles van andere en voegt hier alleen een sexy jasje aan toe.
To_Tall @hstgnick5 juli 2024 21:05
Apple stelt regels en richtlijnen op voor de 3th party app stores.

Epic klaagt nu dat de regels te streng zijn. Wat voor epic als dwarsliggen wordt ervaren.

Dit is nou politiek.

En heeft totaal niets te maken dat Apple iets gestolen of gekopieerd heeft. Je zou het ook anders kunnen zien. Epic wil volledige vrijheid en Apple wil zijn eco systeem beschermen.

Denk dat daar ook wel wat van te zeggen is.
Psycho_Mantis @To_Tall5 juli 2024 21:10
Open = open toch?
Microsoft zegt ook niets over hoe Steam moet werken op Windows.
Phanthix @Psycho_Mantis5 juli 2024 21:26
Open != doe maar wat je wilt

iOS werkt op een hele andere manier dan dat Windows of MacOS dat doet en is niet open. Dat het nu doorgedrukt wordt om alternatieve app stores toe te laten door de EU, omdat zij vinden dat Apple een monopolie heeft, betekent niet dat Apple zo maar alles uit handen gaat geven. Ze proberen minimaal te voldoen aan de eisen, omdat het helemaal niet in de strategie van Apple past. Hoe meer het “open” wordt, des te eerder zullen er zero days en andere ongein mogelijk zijn op iOS.
Fireshade @Phanthix5 juli 2024 21:41
Hun app voldoet aan de eisen.
Je hebt de redenen gelezen waarom de Epic app store is tegen gehouden?
Je kan er vergif op nemen dat die app technisch helemaal uitgeplozen is om de app tegen te houden, maar Apple kon geen andere reden meer vinden als "ontwerp dan de knopjes voldoet niet".
Dat is wel duidelijk dan.
Riddle007 @Fireshade5 juli 2024 22:30
Het is natuurlijk ook wel gewoon de uitleg van epic op x. Niet gestaafd met bewijsmateriaal en we weten allemaal dat die een open oorlog uitvechten met apple. Voor hetzelfde geld is het dat de hele betaal-flow een kopie is maar zij het “design en plaatsing van een knop” noemen om zo de publieke opinie aan hun kant te krijgen.

Voor de duidelijkheid, ik claim niet dat het zo is, want Apple heeft ook zijn reputatie tegen.
Mijn punt is enkel: neem claims van één bedrijf over frauduleuze praktijken van een ander bedrijf niet aan voor waar als ze niet gestaafd zijn door bewijzen, en al zeker niet als die bedrijven in een onderlinge juridische strijd verwikkeld zijn, en al helemaal niet als het op social media is.
WhatsappHack
@Riddle0075 juli 2024 23:58
Yup. Het is inderdaad Big Corp vs Big Corp. Het zou niet de eerste keer zijn dat Apple overdreven moeilijk doet en het zou niet de eerste keer zijn dat Epic niet de waarheid vertelt/enkel selectief/de waarheid verdraait. (Ze hebben enorm de mazzel dat Apple de neiging heeft om enkel zeer zelden uitgebreid publiek te reageren en de publieke opinie zo makkelijk beïnvloedbaar is; zeker met die misplaatste Robin Hood verhalen.)

Het kan best zijn dat Epic dit keer wel de waarheid vertelt en we kunnen niet aannemen dat Apple ook dit keer, evenals de vorige keer, onschuldig is. Epic cried wolf, maar doet dat nu misschien toevallig niet. En dat is precies waarom het een goed plan is om het over te laten aan de rechtbank en eerst maar eens te kijken wat de EC van dit specifieke voorbeeld vindt. (ALS het al zover komt.) Over het algemeen een goed idee, maar innocent until proven guilty staat al lange tijd op de tocht. :P

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 22 juli 2024 13:51]

dasiro @Phanthix5 juli 2024 21:47
Hoe meer het “open” wordt, des te eerder zullen er zero days en andere ongein mogelijk zijn op iOS.
je bedoelt zoals op dat andere OS dat ze hebben gemaakt waar het toelaten aan gebruikers om zelf een softwareproduct te installeren zo'n desastreuze gevolgen heeft dat het een gevaar is voor iedereen die het gebruikt?

Spoiler: ik heb het over MacOS waar dit soort CCP/Noord-Korea/Gestapo-technieken vreemd genoeg niet wordt toegepast.
Horatius @Psycho_Mantis5 juli 2024 21:24
Niet helemaal correct. Als je een EXE niet signed dan krijg je windows SmartScreen welke zonder admin rechten niet tot moeilijk te beveiligen zijn.
Dus theoretisch kan Microsoft Valve weigeren als malicious developer, wat Valve flink zou hinderen.

Wat Microsoft daarmee doet heb ik niet zo een mening over, weet niet hoe effectief die certificaten zijn maar Apple gaat mijlen en mijlen verder.
dasiro @Horatius5 juli 2024 22:05
je kan toch echt kiezen om de software alsnog te installeren, net zoals je nog steeds naar een "onveilige" http site kan surfen.

Zelfs het installeren van unsigned drivers is nog mogelijk, al moet je daar wel echt veel moeite voor doen.
cmegens @Psycho_Mantis5 juli 2024 21:42
En Apple zegt ook niets over hoe Steam moet werken op Mac OS. Maar op iOS en iPad OS hebben ze daar wel regels voor.
kokosnoten @cmegens7 juli 2024 00:56
En Apple zegt ook niets over hoe Steam moet werken op Mac OS
Dit klopt niet helemaal. Dergelijke applicaties moeten worden genotarized worden door Apple (via een automatisch process), en daar hangen zeker wel een aantal eisen aan. Die zijn niet heel streng ("wees geen malware," bijvoorbeeld), maar ze kunnen die notarization gewoon intrekken.
kokosnoten @cmegens7 juli 2024 11:58
Ik heb het niet over de App Store. Apps op macOS dienen te worden gesigned door een notarization process, anders kan die niet zomaar worden uitgevoerd. Als jij als macOS app developer iets doet wat Apple niet zint kunnen ze ten alle tijden op een knop drukken om er voor te zorgen dat die app niet meer mag worden uitgevoerd.

Dat is niet 'tijdens de installatie', maar elke keer als die word uitgevoerd.
To_Tall @Psycho_Mantis5 juli 2024 22:01
Nou ja ik ben er niet helemaal blij mee dat open open moet zijn.

Wat Apple aanhaalt klopt ook wel deels. Probleem wat ik zie is allemaal app stores die naast legitieme apps ook apps zullen komen die data van je apparaat scrubben. Kijk eens wat er voorstaat voor handen ligt. Gps data bank gegevens creditcard data en dan alle gekoppelde app accounts.

Ik ben van mening dat daar echt wel richtlijnen tegenover mogen staan. Bescherming van de end user zou prio 1 moeten zijn.
gwenvis @To_Tall5 juli 2024 22:23
Open betekent niet meteen dat ze overal bij kunnen? Hoe moeten ze aan je gegevens komen zonder hier expliciet toestemming voor te vragen, zoals momenteel al gebeurd met locatiedata? Android is een open systeem en heeft die problemen helemaal niet. Apps worden nog steeds ontwikkelt op de API's die Apple aanbiedt, dus als een third-party app een locatie aanvraagt en de API zegt "nee" dan kan er verder niet veel gedaan worden om toch de locatie te verkrijgen.

[Reactie gewijzigd door gwenvis op 22 juli 2024 13:51]

To_Tall @gwenvis6 juli 2024 12:54
Ik reageer op @Psycho_Mantis met de opmerking open =! Open.

En ja als ze alles en iedereen een Appstore laten maken. Die zich richten open zerodays. Hoe open moet open zijn?
kozue @To_Tall5 juli 2024 23:40
In hoeverre is dat anders dan nu? Er staan ook spyware apps van Meta in de app store. Als het ging om gebruikers beschermen tegen datagraaiers hadden er nooit apps zoals Facebook, Instagram of Google Search in de app store gestaan.
To_Tall @kozue6 juli 2024 12:56
Apple controleerd de apps ook veel voorbeelden dat apps ook verwijderd zijn of niet zijn toegelaten omdat ze zaken uitvoeren die fout waren.

Wie gaat alle apps in de 3th party stores controleren? Dus er moet wel duidelijk een grens getrokken worden voor foute app stores.
RefriedNoodle @Psycho_Mantis5 juli 2024 23:17
Open = open toch?
Microsoft zegt ook niets over hoe Steam moet werken op Windows.
Omgekeerd zegt Apple niks over hoe iets er op macOS uit moet zien. En Microsoft zegt juist weer wel hoe iets op de Xbox moet werken en heeft er geen enkel probleem mee om jouw Xbox-game niet uit te geven.

Dus wel appels met appels en peren met peren blijven vergelijken.
CH4OS @To_Tall5 juli 2024 21:50
Als je kijkt naar de eisen die Apple stelt aan apps die (ook) via 3rd party app stores willen komen, zijn die strenger dan via Apples eigen Appstore, en wilt Apple nog steeds ervoor betaald worden ook. Apple bemoeilijkt dus wel degelijk de concurrentie, precies niet wat de DMA ten doel heeft.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 13:51]

To_Tall @CH4OS5 juli 2024 22:08
DMA kan goed zijn, echter we horen hier maar één kant van het verhaal.

Ik ben zeker benieuwd wat Apple te zeggen heeft en gaat doen.

Waarom zou App Store van een 3th party gratis moeten zijn. Dit zorgt wel voor een grens. Tussen validen en fouten app stores.

Je gaat niet een App Store opzetten als je niet denkt er geld aan te verdienen. Dan heb ik liever gedeeltelijk gereguleerde app stores dan paddestoelen met foute software.
CH4OS @To_Tall5 juli 2024 22:41
Ik doelde meer op de regel van als de app meer dan 1M downloads heeft, opeens 50ct per download betaald moet worden aan Apple, ook al staat de app dus enkel in een 3rd party app store en niet bij Apple zelf.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 13:51]

R4gnax
@CH4OS6 juli 2024 12:42
De EC is al naar deze 50ct 'platform-taks' aan het kijken als waarschijnlijk tegenstrijdig met de principes van de DMA.
loki504 @To_Tall5 juli 2024 22:40
DMA kan goed zijn, echter we horen hier maar één kant van het verhaal.

Ik ben zeker benieuwd wat Apple te zeggen heeft en gaat doen.

Waarom zou App Store van een 3th party gratis moeten zijn. Dit zorgt wel voor een grens. Tussen validen en fouten app stores.

Je gaat niet een App Store opzetten als je niet denkt er geld aan te verdienen. Dan heb ik liever gedeeltelijk gereguleerde app stores dan paddestoelen met foute software.
Waarom zou een 3th party store moeten betalen voor elke download na x miljoen? Ik denk dat MSFT aandelen de pan uit reizen als ze voor elke miljoen+ downloads geld kunnen rekenen zonder tegen gas.

En ze krijgen al 99 euro p/j voor een dev account
hstgnick @To_Tall5 juli 2024 21:45
Vertel ons dan waarom de een wel elementen/teksten mag gebruiken en Epic niet.

Ze voeren in dat ruimteschip een strijdt tegen Epic omdat ze boos zijn. Boos dat ze als grote jongen worden behandeld.
Lord Anubis @hstgnick5 juli 2024 22:00
Wel in de Apple app store maar niet in je eigen store. Dus lijkt me logisch.
Daar heeft Epic niet goed over nagedacht lijkt mij.
loki504 @Lord Anubis5 juli 2024 23:12
Maar dat is toch krom.... Dan zou je als bedrijf altijd 2 apps moeten ontwikkelen 1 voor 3th party apps en 1 voor de officiële appstore en beide zien er totaal anders uit want Apple wil dat graag... wat weer tegen de DMA is.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 13:51]

To_Tall @hstgnick5 juli 2024 22:05
Zie mijn opmerking aan @SuperDre
nzall @To_Tall5 juli 2024 22:51
Ja, maar de regels zijn gewoon absurd, arbitrair en tegenstrijdig, en ze lijken haast opzettelijk ontworpen om andere winkels tegen te werken. Dus Epic ontwikkelt zijn eigen App store volgens de stijlregels van iOS, wat één van de aanbevelingen is van Apple voor apps op iOS, dus met knoppen die er op een bepaalde manier uitzien en termen die de gebruiker kent van de officiële app store, en dan zegt Apple nu ineens dat ze die termen niet mogen gebruiken en dat die knopper er TOCH anders moeten uitzien? Dat is pure Kafka...
Bamsebjorn @To_Tall5 juli 2024 23:26
Ik ben al erg lang iPhone gebruiker, dus geen Android fanboy of zo, maar het eco systeem van Apple beschermen? Daarbij betekend eco dus economie. Apple ligt dwars omdat ze bang zijn om geld mis te lopen. Het heeft niets met de kwaliteit van het eco systeem te maken want de Apple store staat bomvol met troep. Ze rekken nu zo lang mogelijk om hun koe uit te kunnen melken.

En waarom eigenlijk? Het grootste deel van de gebruikers heeft totaal geen interesse in sideloading en third party app stores. Apple moet gewoon niet zo janken en de controle over hun devices aan de gebruiker over laten. Ze misbruiken hun positie en daar zijn nu regels over binnen de EU.

Apple scoort echt geen punten bij mij op het moment.

[Reactie gewijzigd door Bamsebjorn op 22 juli 2024 13:51]

To_Tall @Bamsebjorn6 juli 2024 11:42
Thirth party stores zorgen er wel voor dat je geen Eric games meer via App Store kan kopen. Mensen worden dus verplicht een 3th party App Store te installeren als ze een epic game willen hebben.

Net als andere apps, die dadelijk niet meer via de App Store gaan van grotere aan bieders.

Op een gegeven moment krijg je mailtjes of adds op Facebook om een app te installeren het lijkt je leuk. Of handig om te hebben. Hoppa hallo foute web stores.
SuperDre
@To_Tall5 juli 2024 21:28
Nee, duidelijk dat Apple de boel aan het tergen is. Er wordt gewoon de iOS design gevolgt, tja, dan is het toch logisch dat een hoop zaken, zoals knoppen, gelijkend zijn.
TheVivaldi @SuperDre5 juli 2024 21:35
Dat ook, en als het klopt wat Epic zegt, namelijk dat er andere winkels met hetzelfde ontwerp wél goedgekeurd zijn, dan vereist het minstens een degelijke reactie van Apple waarom alleen Epic wordt afgekeurd.
To_Tall @SuperDre5 juli 2024 22:04
Ik ken de app stores niet, er zal onder liggend meer spelen dan wij mee krijgen.

In dit geval klaagt Epic, die aangeeft dat Apple alleen over het design struikeld. Kan zomaar zijn dat er elementen zijn onder de ui waar Apple overstruikeld en epic alleen deel van het uiterlijk naar buiten brengt.
loki504 @To_Tall5 juli 2024 23:23
Maar je gaat toch niet klagen bij de EC met een half verhaal?
WhatsappHack
@loki5046 juli 2024 00:01
Hoezo niet? Dat deden ze ook in de rechtbank, dan lijkt de EC me een nog lagere drempel. Zitten ook minder mogelijke consequenties aan dan in een rechtbank.
loki504 @WhatsappHack6 juli 2024 06:20
Omdat je dan niet meer serieus genomen wordt door de EC en je volgende klacht misschien niet eens in behandeling nemen. Ze zijn geloof ik in t.t een rechtzaak niet verplicht je klacht/zaak te behandelen.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 13:51]

To_Tall @loki5046 juli 2024 11:58
Nee dat denk ik niet. Volgens mij is er nog geen volledige klacht ingediend. Alleen brengt epic iets nu naar buiten. Reuters heeft vragen gesteld aan epic. Zij willen niet reageren.

Reuters heeft ook vragen gesteld aan Apple die aangeeft samen met Eric te willen kijken naar een oplossing.

Afijn we weten de helft niet en speculeren en boze vingerswijzen is altijd erg makkelijk. Ik ben benieuwd wat epic nou precies heeft ingediend. Kan het zo snel niet terug vinden.
GameNympho @SuperDre5 juli 2024 22:16
Hun merkteken lijkt toch ook op een appel?
Laten we hopen/duimen dat alle appeltelers hun poot eens gaan stijf houden, dat dat merkteken wel heeel erg op hun appel lijkt ;) :+
WhatsappHack
@GameNympho6 juli 2024 00:04
Ik denk niet dat een fruitteler en een techbedrijf een trademark in dezelfde categorie hebben. ;) Overigens is de appel bij de fruitteler het product en niet een trademark, dan zou het nog eerder een patentkwestie worden. ;) Ik vraag me af of er überhaupt designpatenten op fruit mogelijk zijn (en iets mer prior art)... Leuke casus.
jerisson @Highlands5 juli 2024 23:16
Maar voor andere stores is het dan weer geen probleem - als we Epic mogen geloven, uiteraard.

Kunnen we daaruit concluderen dat Apple ingediende apps toch niet zó grondig controlleert als dat steeds beweerd wordt?
Of doet Apple nu aan cherrypicking?
loki504 @Darida5 juli 2024 23:08
Je weet dat er genoeg andere bedrijven zijn die het niet eens zijn met het DMA beleid van Apple hé. Of is iedereen een klein kind en alleen Apple de grote stoere jonge?

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