Epic Games: Apple bemoeilijkt release van iOS-versie Epic Games Store in de EU

Apple zit de release van de Epic Games Store op iOS in de Europese Unie opzettelijk dwars, beweert Epic Games. Daarmee zou het bedrijf niet aan de Digital Markets Act voldoen. Epic Games heeft 'zijn zorgen geuit' bij de Europese Commissie.

Apple heeft tot twee keer toe documenten afgewezen die Epic Games had ingediend om het uitbrengen van de digitale gamewinkel op iOS mogelijk te maken, zegt het bedrijf. Het ontwerp van bepaalde knoppen zou te veel lijken op die in de App Store. Ook zouden de namen die de Epic Games Store hanteert te veel lijken op de termen die Apple gebruikt.

Epic Games zegt dat meerdere appwinkels zonder problemen dezelfde termen hanteren en dat het 'de standaardconventies voor knoppen in iOS-apps volgt'. Daarom noemt de uitgever de afwijzing van Apple 'tegenstrijdig, obstructief en in strijd met de Digital Markets Act'. Epic Games is naar de Europese Commissie gestapt, die tegenover Reuters niet wil reageren op de uitlatingen van het bedrijf. Apple zegt tegen het persbureau dat het samen met Epic Games wil werken aan een oplossing voor het probleem.

Sinds de DMA van kracht is, is Apple verplicht om andere appwinkels toe te laten op zijn platforms. In februari kreeg Epic Games het ontwikkelaarsaccount van Epic Games Sweden terug, maar een maand later werd deze weer verwijderd. Dat kwam doordat Epic Games-ceo Tim Sweeney kritiek had op het nieuwe App Store-beleid, beweert de uitgever. Deze was aangepast om te voldoen aan de DMA, maar Sweeney zei dat Apple de regels op zo'n manier zou volgen dat ze alsnog niet goed werken voor ontwikkelaars. Hij wijst onder mee naar de betaling die Apple voor sideloaded apps hanteert.