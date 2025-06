Epic Games: Apple weert alternatieve iOS App Store na kritiek

Apple heeft het ontwikkelaarsaccount van spelontwikkelaar Epic Games Sweden verwijderd. Daarmee wordt het lastig voor het bedrijf om een alternatieve App Store voor iOS uit te brengen, via waar het spellen als Fortnite kan verspreiden.

Epic Games had zijn ontwikkelaarsaccount net weer terug. Apple blokkeerde dat account in 2020 na een hoogoplopende ruzie met Epic, maar heractiveerde het afgelopen februari. Nu is het account alsnog opgeheven, wat flinke gevolgen heeft voor de plannen van Epic Games. De spelontwikkelaar was van plan om een eigen App Store op iOS uit te brengen, de Epic Games Store.

Volgens Apple is Epic Games niet te vertrouwen, zo blijkt uit correspondentie die Epic Games deelt in een blogbericht op zijn website. Zo haalt Apples Phil Schiller in een brief aan Sweeney aan dat Epic Games in 2020 Apples regels schond door een eigen betaalsysteem toe te voegen aan de game Fortnite, waarmee in-appaankopen gedaan kunnen worden. Ook heeft Sweeney flinke kritiek geuit op het nieuwe App Store-beleid van Apple, dat ingesteld is om te voldoen aan de nieuwe Europese Digital Markets Act. “Vertel ons in duidelijke bewoordingen waarom we Epic deze keer moeten vertrouwen", vraagt Schiller.

Sweeney reageerde dezelfde dag nog op de brief, blijkt uit de gedeelde correspondentie. Daarin zegt hij dat Epic 'ter goeder trouw handelt', alle voorwaarden van huidige en toekomstige overeenkomsten van Apple zal naleven, en daar ook garanties voor wil geven. Voor Apple was dat niet voldoende: op 2 maart meldden advocaten van Apple in een brief dat het ontwikkelaarsaccount van Epic Games is opgeheven. Volgens de advocaten was Sweeneys reactie 'onvoldoende en ongeloofwaardig'. Ook wordt een bericht van Sweeney op X aangehaald, waarin hij 'Apples beleid, complianceplan en zakelijk model publiekelijk aanvalt', aldus de advocaten.

Sweeney pleit namens Epic Games al jaren voor versoepelde regels op iOS, zoals de mogelijkheid voor derde partijen om een eigen appstore op het platform uit te brengen. Nu de Digital Markets Act in Europa in werking is getreden, is Apple inderdaad verplicht om appstores van derden toe te laten. Zonder ontwikkelaarsaccount is dat voor Epic Games echter niet mogelijk, aldus Sweeney. Corie Wright, vicepresident van public policy bij Epic Games, zegt tegenover The Verge dat het bedrijf de Europese Commissie op de hoogte heeft gesteld van Apples beslissing.