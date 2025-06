EU vraagt Apple om uitleg na verwijderen Developer Account Epic Games

De Europese Commissie gaat onderzoek doen naar Apple nadat het bedrijf het ontwikkelaarsaccount van Epic Games verwijderde. Mogelijk schendt Apple daarmee drie verschillende regelgevingen.

Epic Games was van plan om in Europa zijn eigen appstore uit te brengen op iOS, de Epic Games Store. Daarmee wilde de spelontwikkelaar ook Fortnite weer terugbrengen naar iOS. Maar door het ontwikkelaarsaccount van de spelontwikkelaar te verwijderen, worden die plannen opnieuw gedwarsboomd. Ceo Tim Sweeney beschuldigt Apple dan ook van het schenden van de DMA.

Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt tegenover TechCrunch dat de ze Apple om nadere uitleg heeft gevraagd, met het oog op de DMA. Volgens die wet moet Apple appstores van derde partijen toelaten, dus ook die van Epic Games. Voldoet Apple niet aan deze regels, dan riskeert het bedrijf een boete van maximaal tien procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

Daarnaast onderzoekt de EU of Apple met zijn acties twijfel zaait over de naleving van twee andere regelgevingen: de Digital Services Act en de Platform-to-Business Regulation. Volgens die regelgeving mogen platformen accounts niet plots en onverwacht opheffen en moeten ze duidelijke uitleg geven over waarom een account wordt opgeheven. De Europese Commissie kan de Platform-to-Business Regulation echter niet handhaven; dat moeten de autoriteiten van de lidstaten zelf doen.

Epic Games had zijn ontwikkelaarsaccount net terug. Na een ruzie tussen de twee bedrijven in 2020 werd het account ook al geblokkeerd omdat Epic Games een eigen betaalsysteem introduceerde in Fortnite op iOS, waarmee het volgens Apple de regels schond. In februari kreeg de spelontwikkelaar zijn account terug, om hem een paar weken later weer te verliezen. Apple vindt dat Epic Games niet te vertrouwen is en noemt de ruzie uit 2020 als voorbeeld. Ook heeft Epic Games-ceo Tim Sweeney flinke kritiek geuit op het nieuwe App Store-beleid van Apple, dat werd ingesteld om te voldoen aan de Digital Markets Act.