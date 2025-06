Apple gaat ontwikkelaarsaccount van Epic weer herstellen

Epic Games krijgt zijn Apple Developer Account opnieuw terug. Apple bevestigt tegen het bedrijf dat het het ontwikkelaarsaccount vrijgeeft vanwege de DMA, nadat het dat eerder had geblokkeerd.

Epic schrijft in een update van een eerdere blogpost dat het zijn Developer Account voor de App Store weer terugkrijgt. Apple heeft aan het bedrijf bevestigd dat te doen, al is niet duidelijk of dat al gebeurd is of niet. Het gaat om het account van Epic Games Sweden, de Zweedse tak van de gameontwikkelaar. Eerder deze week blokkeerde Apple het ontwikkelaarsaccount om onduidelijke redenen.

Apple zou het account teruggeven nadat de Europese Commissie vragen stelde. Epic wil via het ontwikkelaarsaccount een alternatieve appwinkel uitbrengen, iets waar het bedrijf zich al jaren hard voor maakt. Door het account te blokkeren, zou Apple mogelijk in strijd handelen met de Digital Markets Act. De DMA verplicht techbedrijven hun platformen, waaronder iOS, open te zetten voor alternatieve ontwikkelaars. Epic-ceo noemt het besluit 'de eerste grote overwinning van de DMA'. Volgens Sweeney heeft Apple naast Epic ook de Europese Commissie ingelicht over de beslissing.

The DMA went through its first major challenge with Apple banning Epic Games Sweden from competing with the App Store, and the DMA just had its first major victory. Following a swift inquiry by the European Commission, Apple notified the Commission and Epic that it would relent…