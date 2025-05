Apple maakt sideloaden iPhone-apps vanaf iOS 17.4 mogelijk in de EU

Apple gaat iPhone-gebruikers in de EU vanaf iOS 17.4 toestaan om apps te downloaden van andere appwinkels dan de App Store. Vanwege de Digital Markets Act die op 7 maart van kracht gaat, wordt Apple verplicht om het sideloaden van apps toe te staan op Apple-apparaten.

Uit het persbericht van Apple blijkt dat de techgigant niet geheel achter deze aangekondigde wijziging staat. Zo vindt de iPhone-maker dat het toestaan van andere appwinkels een privacy- en beveiligingsrisico vormt voor gebruikers. Daarom kondigt Apple aan dat het extra maatregelen neemt om de veiligheid van gebruikers te verhogen, bijvoorbeeld door te voorkomen dat een geïnstalleerde app gestart wordt als ontdekt wordt dat deze malware bevat.

Naast het toestaan van sideloading, krijgen appontwikkelaars de mogelijkheid om inappaankopen niet via de App Store, maar via een zelfgekozen betaaldienst te laten verlopen. Wanneer betalingen verlopen via de appwinkel van Apple moeten ontwikkelaars een commissie betalen, wat de laatste jaren op de nodige ophef kon rekenen, onder meer door Epic Games en Spotify. Laatstgenoemde maakte deze week al bekend dat het gebruikers weer abonnementen laat afsluiten via de iOS-app vanaf maart.

Ontwikkelaars die er toch voor kiezen om betalingen via de App Store mogelijk te maken, hoeven daar straks minder commissie over te betalen. Nu gaat het nog om 15 tot 30 procent. Dat wordt straks 10 tot 17 procent. Wel gaan ontwikkelaars van apps met meer dan 1 miljoen downloads 0,50 euro per installatie betalen. Volgens Apple is deze vergoeding van toepassing voor minder dan 1 procent van de appontwikkelaars.

Tot slot meldt Apple dat gebruikers die de Safari-browser voor het eerst openen op hun apparaat voortaan een keuzescherm te zien krijgen om daaruit een standaardbrowser te kiezen. Het was al langer mogelijk om een andere browser als standaard in te stellen op Apple-apparaten, maar volgens de DMA moeten gebruikers actief gewezen worden op alternatieven, zoals Google Chrome en Mozilla Firefox.

In maart moet iOS 17.4 verschijnen voor alle gebruikers met een ondersteunde iPhone. De bètaversie is inmiddels al wel beschikbaar voor ontwikkelaars. De bovenstaande wijzigingen gelden alleen voor Europese gebruikers. In de Verenigde Staten en andere gebieden zijn andere regels van kracht.

De Digital Markets Act is een antitrustwet die een gelijk speelveld moet creëren voor bedrijven die afhankelijk zijn van poortwachters, bestaande uit grote techbedrijven zoals Apple, maar ook Google en Meta. Deze Europese wet moet dus eerlijke concurrentie bevorderen door beperkingen op te leggen aan grote spelers. De wijzigingen die Apple aankondigt, moeten bijdragen aan een eerlijker speelveld.