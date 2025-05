Apple verwijdert populaire piraterijapp voor films en series uit de App Store

Apple heeft piraterijapp Kimi uit de App Store gehaald. Kimi deed zich voor als een app waarmee gebruikers hun zicht konden testen, maar liet ze illegaal films en series bekijken. De app klom onlangs naar de top 10 populairste entertainmentapps in de App Store.

De Kimi-app is onlangs verdwenen uit Apples App Store, merkte Wired op. De app stond volgens dat techmedium eerder deze week boven apps als Netflix en Amazon Prime Video in de App Store-ranglijsten voor gratis entertainmentapps. De software liet gebruikers gratis naar bootlegs van populaire films en tv-series kijken. De app deed daarmee denken aan Popcorn Time, dat jaren geleden in de App Store stond en gebruikers films en series liet streamen vanaf torrents. Of Kimi op eenzelfde manier werkte, is niet bekend.

Kimi werd op dinsdagmiddag opgemerkt door The Verge en werd kort daarna verwijderd. De app stond volgens die website sinds september 2023 in de App Store. De applicatie is gepubliceerd door een ontwikkelaar onder de naam Marcus Evans, vermoedelijk een pseudoniem. Het was de enige app die de ontwikkelaar had gepubliceerd op de App Store. Via de Wayback Machine is te zien dat Kimi ruim honderd reviews had. Meerdere daarvan vermeldden expliciet dat gebruikers gratis films en series kunnen bekijken in de app.

Apple hanteert een streng goedkeuringssysteem in zijn App Store, om illegale apps en malware op het platform te weren en daarmee 'gebruikers te beschermen'. Het bedrijf gebruikt dat onder meer als argument tegen de Europese Digital Markets Act, die Apple begin maart gaat verplichten om alternatieve appstores en sideloading toe te staan op iOS binnen de EU. Kimi is door Apples moderatiesysteem geglipt. Onlangs verscheen ook een nepversie van wachtwoordmanager LastPass in de App Store, die later werd verwijderd. Tweakers heeft Apple verzocht om commentaar.

Kimi's listing en de App Store, naast een aantal reviews van de app.