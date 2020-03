Popcorn Time-fork kondigt nieuwe versie aan

Via het Twitter-account @popcorntimetv is een nieuwe versie van Popcorn Time aangekondigd. Dat Twitter-account kondigde 4,5 jaar geleden aan dat PopcornTime.io ging stoppen. Dat was toen de populairste fork van de streamingdienst. Tussentijds verschenen al nieuwe versies.

@popcorntimetv kondigt versie 0.4 van een fork van Popcorn Time die beschikbaar is op PopCorntime.app aan. Via dit Twitter-account werd 4,5 jaar geleden aangekondigd dat de fork op PopcornTime.io zou stoppen. Destijds stopte het team van ontwikkelaars naar verluidt uit angst voor rechtszaken en onenigheid over de koers.

In 2018 vertoonde @popcorntimetv een teken van leven en toen verschenen er enkele licht gewijzigde versies op PopcornTime.sh, maar sinds 13 maart lijkt de ontwikkeling weer opgepakt te zijn. Niet bekend is of er ontwikkelaars bij betrokken zijn die destijds ook aan PopcornTime.io werkten. Stichting Brein schikte in 2015 met twee Nederlandse ontwikkelaars die PopcornTime.io nieuw leven wilden inblazen.

Wel lijkt de dienst inkomsten te betrekken via de integratie van een vpn-dienst. Films betrekt de dienst via YTS, series via EZTV, KAT en rarbg. Afgaande op de comments op de aankondiging bevat de release de nodige bugs. De applicatie is beschikbaar voor Windows, macOS, Linux, iOS en Android.

Het gaat hoe dan ook om een van meerdere PopcornTime-forks. Opvallend is bijvoorbeeld dat de ontwikkelaars van de versie op PopcornTime.is Tweakers dinsdagavond berichtten dat ook die versie 'weer is opgestaan uit de dood' met een nieuwe versie. In 2015 maakten de originele makers van Popcorn Time hun project opensource onder de naam Butter. Meerdere versies van Popcorn Time die toen verschenen bleken malware te bevatten.