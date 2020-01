Deense hoogste rechter houdt celstraf beheerder Popcorn Time-infosite in stand

De hoogste Deense rechterlijke instantie heeft een eerder opgelegde voorwaardelijke celstraf voor de beheerder van een informatiewebsite over de Popcorn Time-dienst in stand gehouden. Volgens de hoogste rechter kreeg hij in 2015 terecht een celstraf van zes maanden.

De man achter PopcornTime.dk legde zijn zaak voor aan de hoogste rechter, maar deze hield het oordeel van de twee lagere rechtbanken in stand, meldt Torrentfreak. Volgens het Deense equivalent van de Nederlandse Hoge Raad is de veroordeling niet in strijd met de vrijheid van meningsuiting, zoals de beklaagde stelde. Volgens de rechter was zijn site specifiek gericht op gebruikers van Popcorn Time en kregen zij via de website concrete instructies over hoe de software moest worden gebruikt. In de ogen van de rechtbank is dat een strafbaar feit, los van de vraag of de gebruikers concrete inbreuken hebben gepleegd. De rechter ging ervan uit dat een groot aantal gebruikers van PopcornTime.dk ook daadwerkelijk Popcorn Time heeft gedownload en gebruikt.

Popcorn Time is een gratis BitTorrent-client met een geïntegreerde mediaspeler. Deze kwam mede door zijn populariteit in het vizier van antipiraterijorganisaties. Dit leidde in de zomer van 2015 tot de arrestatie van onder meer de beheerder van PopcornTime.dk. Naast zijn voorwaardelijke celstraf kreeg hij een taakstraf van 120 uur en werd ruim 67.000 dollar aan advertentie-inkomsten ingevorderd. Zijn site kwam in handen van het Deense Openbaar Ministerie. Soortgelijke Nederlandse websites, zoals popcorn-time.eu en popcorn-time.info, zijn destijds door Stichting Brein uit de lucht gehaald.

Een Deense antipiraterijgroep genaamd RettighedsAlliancen, Deens voor 'rechtenalliantie', laat aan Torrentfreak weten tevreden te zijn met dit vonnis. Volgens de organisatie is dit het eerste vonnis in de EU op basis van strafbare medeplichtigheid aan auteursrechtelijke inbreuken. Dat betekent volgens RettighedsAlliancen dat het aanprijzen of aanbevelen van het gebruik van Popcorn Time en het eraan verdienen door advertenties te verkopen, zoals bij PopcornTime.dk, te beschouwen is als bijdragen aan die inbreuken. Het is daarbij niet relevant dat die bijdrage niet direct in verband is te brengen met specifieke inbreuken; als ze te relateren zijn aan inbreuken via Popcorn Time in het algemeen, zou het niet door de beugel kunnen.