Brein: criminelen willen Popcorn Time nieuw leven inblazen door coronacrisis

Tim Kuik, directeur van Stichting Brein, spreekt zich uit tegen ontwikkelaars die hun Popcorn Time-versies hernieuwd profileren. Volgens Brein gaat het om criminelen die misbruik maken van de crisis.

De directeur van de stichting tegen internetpiraterij heeft geen goed woord over voor de opleving van Popcorn Time, volgens hem 'een van de grootste illegale platforms op audiovisueel gebied'. "Criminelen proberen dit nu nieuw leven in te blazen door aan te haken bij de coronacrisis, waardoor mensen thuiswerken. De culturele sector, inclusief bioscopen, krijgt daardoor al stevige klappen", meldt Kuik.

"Juist nu zouden mensen aangespoord moeten worden om legaal aanbod te gebruiken in plaats van te stelen via dit soort parasieten die niets bijdragen aan de creatie en de sector. Popcorn Time ondermijnt de legale bedrijfstak en ook gebruikers ervan doen dat. Uiteindelijk wordt ook de consument daar de dupe van", aldus de Brein-directeur. Volgens hem is het nog te vroeg om te zeggen over er een toename van illegaal gebruik is. "Maar we zien wel bijvoorbeeld dat aanbieders van illegale iptv-abonnementen met slogans en kortingen inspelen op de coronacrisis."

Hij reageert met zijn uitlatingen op de berichtgeving over nieuwe versies van Popcorn Time-forks. Juist deze week besloten ontwikkelaars achter verschillende varianten van Popcorn Time nieuwe versies voor het voetlicht te brengen. Volgens Kuik zijn het gebruik en aanbod van dergelijke software illegaal, waarbij hij verwijst naar de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 2017 in een zaak tegen het bedrijf Filmspeler. In dat vonnis staat dat het streamen van inhoud auteursrechtinbreuk kan opleveren, omdat het verveelvoudigen van inhoud aan de rechthebbende is voorbehouden en streamen niet als uitzondering op dat recht kan worden gezien.