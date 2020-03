VodafoneZiggo breekt onderhandelingen met dienstenaanbieders op kabel af

VodafoneZiggo heeft partijen met interesse voor toegang tot de kabel laten weten dat de lopende onderhandelingen worden gestopt. Dat is het gevolg van de rechterlijke uitspraak van afgelopen dinsdag, waardoor KPN en VodafoneZiggo hun netwerken niet hoeven te openen voor derden.

VodafoneZiggo heeft de verschillende betrokken partijen laten weten dat er door de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven geen verplichting meer is om kabeltoegang aan derde partijen aan te bieden. Tweakers heeft de communicatie hierover ingezien. Dit betekent concreet dat het referentieaanbod, op basis waarvan partijen al dan niet diensten konden aanbieden over het netwerk van VodafoneZiggo, direct wordt ingetrokken. Het bedrijf stopt ook de lopende onderhandelingen hierover. Er waren naar verluidt zo'n achttien partijen die in meer of mindere mate interesse hadden om gebruik te maken van het netwerk van VodafoneZiggo.

Deze stap werd al verwacht, omdat VodafoneZiggo en KPN niet blij waren met het marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access van vorig jaar, waarmee toezichthouder ACM de verplichting tot het openstellen van de netwerken oplegde. De twee providers maakten hier bezwaar tegen, wat uitmondde in de recente uitspraak van het College. De rechters vernietigden het besluit, omdat in hun ogen de ACM niet overtuigend genoeg heeft aangetoond dat sprake is van een gezamenlijke marktmacht van VodafoneZiggo en KPN. Tweakers heeft over deze zaak en de gevolgen een achtergrondstuk geschreven.