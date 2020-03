Samsung kondigt Galaxy A41 met 6,1"-scherm aan in Japan

Samsung heeft in Japan de Galaxy A41 aangekondigd. Het toestel is de opvolger van de Galaxy A40 en heeft onder andere een oled-scherm met een diagonaal van 6,1". Het is nog niet bekend of het toestel in Nederland uitkomt en hoe hoog het prijskaartje zal worden.

De telefoon heeft onder andere een groter scherm dan zijn voorganger. De Galaxy A41 krijgt een oled-scherm van 6,1" met een full hd+-resolutie. Het toestel heeft aan de voorkant een druppelvormige notch met een selfiecamera met een resolutie van 25 megapixel. Achterop zitten drie camera's. De reguliere camera is een 48 megapixel-exemplaar, en er is een ultragroothoekcamera van 8 megapixel en een dieptesensor van 5 megapixel.

Het toestel draait Android 10 en heeft Samsungs eigen One UI 2.0 als skin. De accu heeft een capaciteit van 3500mAh en ondersteunt snelladen met 15W. Onder de motorkap zit een Helio P65 octacore-cpu van Mediatek, 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslag.

De telefoon heeft een ip68-rating en wordt in zwart, blauw en wit geleverd. Het apparaat heeft naast een usb-c-poort ook een 3,5mm-aansluiting. De Galaxy A41 werd alleen in Japan aangekondigd. Het is nog niet bekend of de telefoon ook naar Europa komt en wat die daar gaat kosten.