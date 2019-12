Samsung lijkt Galaxy A 2020 op 12 december aan te kondigen

Samsung kondigt waarschijnlijk op 12 december één of meerdere Galaxy A-telefoons uit de 2020-serie aan. Samsung Vietnam heeft een promofilmpje online gezet waarin die datum wordt genoemd. Het filmpje toont ook een smartphone met een groot scherm en klein cameragat.

De promotievideo van Samsung Vietnam toont features van voorgaande Galaxy A-modellen en sluit af met een afbeelding van een smartphone die in het midden een klein cameragat heeft. Het ontwerp van die telefoon komt overeen met de renders van de Samsung Galaxy A51, die vorige maand online verschenen.

Het filmpje noemt de datum 12 december. Samsung maakt op die dag mogelijk meer bekend over één of meerdere modellen uit de nieuwe Galaxy A-reeks. In augustus verscheen er al informatie online over de camera's van de Galaxy A-toestellen. In totaal zouden er acht nieuwe Galaxy A-toestellen uitkomen.

Samsung positioneerde Galaxy A-toestellen in zijn aanbod een stap onder de Galaxy S-serie. Van de huidige serie is de A10 het goedkoopste model, die zo'n 128 euro kost. In Nederland en België is de A80 het duurste model, die nu te koop staat voor 414 euro.